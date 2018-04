Týrá vás partner? Poraďte se s odborníky!

VSTUPTE DO PORADNY ZDE V poradně pro týrané ženy odpovídají:



PhDr. Pavla Vyhlídalová



Specializuje se na problematiku interpersonální komunikace, včetně jejích poruch. Učí klienty, jak lépe hájit svoje zájmy a komunikovat asertivně. V interpersonálních sporech působí jako mediátor, tj. pomáhá klientům najít cestu k dohodě, pokud si dohodu přejí nebo pokud je dohoda nutností, ale brání jim v tom špatné předchozí zkušenosti.



Od roku 2001 se věnuje také problematice domácího násilí. Zejména se jedná o podporu osob ohrožených násilím v jejich snaze o řešení situace, kterou prožívají jako velmi tíživou a někdy až životně ohrožující.



Na téma domácího násilí také publikuje, protože je toho názoru, že informace o domácím násilí je potřeba dostat co nejblíž k lidem, aby je mohli využít ke svému prospěchu.



Pořádá kurzy interpersonální komunikace a provozuje soukromou poradenskou praxi s limitovanou klientelou.

JUDr. Jan Mejzlík



Pražský advokát pracuje od roku 1999 jako poradce Bílého kruhu bezpečí a od vzniku linky pro oběti domácího násilí (DONA) radí obětem trestných činů a domácího násilí.



Dále se specializuje na obchodní a občanské právo, právo IT, telekomunikační právo a konkurzní právo.