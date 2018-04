Banksová sama zveřejnila fotku malého syna, aby předběhla paparazzi

Tyra si dítě pořídila díky náhradní matce, která jí ho odnosila. Měla totiž problémy s otěhotněním, takže se nakonec uchýlila k této variantě. Adopci volit nechtěla, aby měl syn její geny. A ty se prý každým dnem u malého Yorka projevují.

„Když jsem byla v jeho věku, měla jsem naprosto stejné oči a pohled jako má teď on. Umí se smát očima jako já,“ sdělila modelka až nyní v pořadu America’s Got Talent. A to byl právě ten důvod, proč zveřejnila jeho snímek na sociální síti.



„Normálně to nedělám. Ale tohle bylo tak úžasné. Udělala jsem to, aby lidé viděli, jak se umí smát očima. A taky jsem to udělala proto, abych ho prvně představila já. A ne aby mě honili paparazzi a oni pak někde bez mého vědomí fotku zveřejnili jako první,“ doplnila.



Tyra si nemyslí, že by ji syn jen díky jeho vzhledu následoval v jejích šlépějích a stal se modelem. Ona sama by mu to ani nedoporučovala.

„Nechci, aby byl modelem. Ale má to v sobě, to se mu nedá upřít. Má moje geny, takže se to dalo čekat,“ myslí si.

Malý York je podle Tyry velkým pomocníkem v domácnosti. Baví ho všechny kutilské práce a pomáhá jí s uklízením. Pořídila mu koště, kbelík a jiné věci v dětské velikosti a uklízejí spolu.

„Nejradši teď pořád něco stěhuje. To je jeho největší zábava. Každý den mě něčím rozesmívá. Je to můj malý pomocník,“ doplnila modelka, která má syna s norským fotografem Erikem Alsou.

