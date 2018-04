Každá žena nakupuje jinak. Jste kočka, had nebo gorila?

Výzkum se zabýval tím, jak se Češky chovají při nákupu potravin, domácích potřeb, elektroniky a především oblečení a doplňků. Tazatelé se 65 žen mimo jiné ptali, k jakému zvířeti by svou nákupní strategii přirovnaly.

Které charakteristiky se objevovaly nejčastěji, nám prozradil Ondřej Holoubek, mluvčí společnosti Provident Financial, která nechala studii vypracovat. Na co si v jednotlivých případech dávat pozor a jak své nákupy zefektivnit, radí osobní stylistka Žaneta Kantorová.

Orlice

Tyto ženy jsou lovkyně každým coulem. "Orlím zrakem pečlivě sledují visačky s cenou," vysvětluje Ondřej Holoubek. "Když cena klesne na nejnižší možnou hranici, zaútočí." Orlice jsou systematické a trpělivé: "Na svůj vytoužený svetřík jsou ochotné čekat i několik týdnů." Z ulovené kořisti mají upřímnou radost, impulzivním nákupům naopak neholdují.

"Takový přístup je rozumný, ale může být zbytečně stresující," myslí si Žaneta Kantorová. "Abyste si nákupy více užila, vyhraďte si na ně čas, který bude opravdu jen váš. Telefon klidně nechte doma, udělejte si dobrou snídani, oblékněte něco pohodlného a vyražte do ulic. Když budete uvolněná a svá, bude vás i spontánní nakupování bavit víc."

Gorila

Většinou jde o maminky na rodičovské dovolené, které před "shoppingem" s kamarádkami dávají přednost pořizování dětské výbavičky a zdravého jídla pro celou rodinu. Jsou praktické, rády ušetří, ale potrpí si na kvalitu. Oblečení pro děti často shánějí na internetu, pro jídlo s oblibou chodí na farmářské trhy.

"Rozhodně nedoporučuji nakupovat s plačícím dítětem v kočárku a nervózně přešlapujícím manželem," říká s úsměvem Žaneta Kantorová. Jestli si chcete nákupy užít, buďte nemilosrdná, radí. "Vyrazte sama, s kamarádkou nebo v doprovodu stylistky. Nevyčítejte si, když si koupíte něco hezkého na sebe. Oblečení musí být praktické, ale proč by se měla vytrácet vaše ženskost?"

Had

Pro zákaznice-hady je typický odpor k davům a velkým obchodním domům. Proplétají se mezi regály s jedinou myšlenkou – co nejdřív se dostat ven. Nenakupují často, raději si dělají zásoby. "Nakupují spíše v menších obchodech a na internetu," dodává Ondřej Holoubek. Pokud už do obchodního centra musí, raději počkají na klidnější večerní hodinu.

"Jestli vás nebaví ani nákupy oblečení, ale přesto chcete, aby vám padlo a slušelo, jděte na to od lesa. Zkuste si cestou domů z práce najít svůj oblíbený butik – najdete v něm komorní atmosféru i originální kousky, jaké se v nákupních centrech neprodávají. Nechte si poradit od prodavačky nebo vyzkoušejte služby osobního stylisty," radí Žaneta Kantorová.

Žirafa

Ty naopak nakupování zbožňují. V obchodních domech se cítí jako ryby ve vodě (nebo spíš žirafy v savaně), na lov vyráží s kamarádkami nebo s rodinou. Vybírání a zkoušení považují za společenskou událost. Nákupy stráví klidně celý den – a ještě ho s radostí zakončí živou diskusí nad kávou nebo večeří.

"Pro mě jste téměř ideální klientka," směje se Žaneta Kantorová. "Nenechte se ale zviklat názory ostatních, měla byste nosit jen to, v čem se vy sama cítíte dobře. Užívejte si to, ale zůstaňte svá. Je dobré vědět, co se vám líbí a co vám sluší." Na škodu podle ní není ani plánování. "Nakupujte systematicky, sepište si, co vám zrovna v šatníku chybí."

Kočka

Loví pro potěšení, je elegantní, šik a tak trochu marnivá. Nejraději nakupuje sama, potrpí si na luxusní zboží a neváhá za něj vydat půlku výplaty. "Právě ženy-kočky nejčastěji podléhají impulzivním nákupům," podotýká Ondřej Holoubek. "Jsou schopny utratit i nepřiměřeně vysoké částky, nebrání se nakupování na dluh. S oblibou využívají kreditní karty, někdy dokonce sáhnou po rychlé půjčce."

"Ano, radost z nakupování je skvělá věc," říká Žaneta Kantorová. "Nestojí ale za to, abychom se finančně zruinovaly. Skvělý pocit z nového oblečení je jako droga, pořád chceme víc a víc. Zkuste si příště dát čas na rozmyšlenou: opravdu to potřebujete, nebo jde jen o krátkodobý rozmar? Podívejte se také do vintage obchůdků nebo na internet, kde často seženete luxusní zboží za rozumnější ceny."

