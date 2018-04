Proč některé ženy nehubnou? Představujeme 6 typů věčných dietářek

Hladovkářka

Každé hubnutí, při němž nemá hlad, považuje za podezřelé. Při dietě se má trpět. Je k sobě tvrdá, jí dvakrát, maximálně třikrát, mezi jídly vydrží mnoho hodin o hladu. Zásadně nesnídá a tvrdí, že dopoledne necítí hlad. Její první jídlo je oběd, často až později odpoledne. Svačiny také vynechává, protože je považuje za zbytečný přísun energie.

Názor odborníka: Klasický případ pro nastartování jo-jo efektu. Takové ženy ani nemohou jíst více - mají tak nízký bazální metabolismus, že i normální porce jídla by mohla znamenat nárůst tělesné hmotnosti. Většina jídla se přesouvá do druhé části dne, což podporuje ukládání tuků. Pokud tyto ženy nebudou jíst alespoň třikrát denně a z toho alespoň jednou dopoledne a každý druhý den cvičit, hmotnost se nezmění. Cvičení zrychluje bazální metabolismus, který hladovka zpomaluje.

Závislačka na light

Nedotkne se ničeho, co není nízkokalorické. Vybírá si zásadně takové jogurty a tvarohy, které mají minimální obsah tuku. Mléko do kávy si dává odtučněné a kávu nesladí. Zaklínadla, že co je light, to neškodí, se drží i v případě limonád.

Názor odborníka: Light potraviny podporují falešný pocit, že jich mohu sníst, kolik chci. Omezují obsah tuků, a to i těch zdraví prospěšných - když tedy budete jíst jen light, může to vést ke zhoršení metabolismu, funkce imunitního systému, k únavě. Organismus navíc potřebuje i určité množství cukru jako rychlého zdroje energie. Problémem je i to, že aby light potravina "držela pohromadě", chybějící tuk se nahrazuje škrobem nebo želatinou.

Strážkyně kalorií

V hlavě nosí kalkulačku. Přesně ví, kolik kalorií má jedna švestka a jak dlouho musí běžet, aby spálila mrkev. V obchodě studuje etikety, a pokud si v restauraci objedná zeleninový salát, chce znát kalorickou hodnotu zálivky. A běda číšníkovi, který ji nezná přesně!

Názor odborníka: Toto dokáže jen silně motivovaný člověk, ale ani ti nebývají v boji s nadváhou úspěšnější. Často se uchylují k extrémně nízkoenergetické stravě, což vede k nastartování spořícího metabolismu a riziku jo-jo efektu. Bývají náchylní k držení nesmyslných "zázračných" diet.

Odmítačka večeří

Drží se toho, že po páté večer by se nemělo nic jíst. A tak si v tu dobu dopřeje lehkou večeři a pak hladoví až do rána bez ohledu na to, v kolik se odebere do postele. Má pocit, že když se nají večer, přebytečná energie se přes noc rozloží a její tělo se nafoukne. Naopak spánek s prázdným žaludkem je podle ní to nejzdravější. Když večer nevydrží nápor hladu, dopřeje si maximálně suchar nebo kousek sýra. Ráno trpí výčitkami.

Názor odborníka: Doporučení nejíst po 17. hodině odráží dobu, kdy lidé vstávali před šestou ranní a chodili spát v deset. Pokud hladovíte více než čtyři hodiny před spaním, je pravděpodobné, že nevydržíte a najíte se okolo 23. hodiny a ještě si vyberete "prázdné kalorie" jako třeba chipsy. Odstup posledního jídla před spánkem by měl být 3-4 hodiny a v posledním jídle je důležité preferovat bílkoviny a zeleninu s vyšším obsahem vlákniny. Například zeleninový salát s olivovým olejem a kousky libového masa či tučnější ryby.

Dietní extremistka

Chytí se každé diety, o které slyší, ať je sebebláznivější. Když se Gwyneth Paltrow cpe naklíčeným obilím, ona ho zkusí taky. Časem zjistí, že nová dieta nefunguje, ale s nadšením se vrhá do další. Co že to říkala Mariah Carrey? Že jí jen růžové potraviny. Aha, takže rychle koupit grepy a lososa...

Názor odborníka: Tyto ženy riskují své zdraví. Neuvědomují si, že neustálé diety, nepravidelná strava a nesmyslná doporučení mohou zničit jejich zažívání, zhoršit krevní tlak nebo cholesterol, o nárůstu hmotnosti jako odpovědi na jo-jo efekt ani nemluvě. Nekoupí si extrémně levnou voňavku, protože pochybují o její kvalitě, ale za nesmyslnou dietu a doplňky výživy jsou schopné vydat tisíce. Ulehčí své peněžence, ale z jejich váhy neubyde ani gram.

Tyranka svého těla

Hýbat se by měl každý z nás, tahle žena to však žene do extrému. Na běžícím pásu si promítne všechno, co za uplynulých 24 hodin pozřela, a o to víc přidá na tempu. Sport už pro ni není radost, zcela mu propadla a každý den mu obětuje hodiny svého času. Má ho úzce spojený s hubnutím, za každý hřích se potrestá hodinou běhu navíc nebo dvěma sty sklapovaček.

Názor odborníka: Podle mě jde o nejméně nebezpečnou "úchylku", neboť zdravotní přínos pravidelného sportu je na rozdíl od držení diet zcela neoddiskutovatelný. Měl by však zůstat radostí, ne jen otravnou nutností. A občas - zdůrazňuji, že občas - není chybou si dát pohov a jen odpočívat. Navíc je známo, že jen cvičením se nehubne, pouze se formuje a zpevňuje postava. K hubnutí je potřeba přidat i sledování jídelníčku.