Jakého „sexuála“ máte doma: retro, metro, techno, gastro, sporno

Metrosexuál

Novinář Mark Simpson přišel v roce 1994 s termínem metrosexuál. I přes počáteční výsměch tento pojem i tito muži za dvacet let již zdomácněli po celém světě. Popularitu metrosexuálů podporovaly zejména modní časopisy a celebrity, které se v nich objevovaly, zejména David Beckham, který se stal symbolem městských mužů dbajících o svůj vzhled a sledujících trendy v módě.

Podle Marka Simpsona nejde o povrchní záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Metrosexualita muže podle něj naopak osvobodila, protože jim dala možnost stát se čímkoliv, čím budou chtít. Tato možnost byla podle něj v oblasti vzhledu do té doby vyhrazena pouze ženám. Pokud se muž snažil líbit opačnému pohlaví, bylo to považováno za zženštilé a zpočátku i odsuzováno. Někdo se na ně tak ostatně dívá dodnes, což dokazují české přezdívky těchto mužů jako šamponek nebo modelína.

Übersexuál

Termín se poprvé objevil v roce 2005, když se některým lidem zdáli metrosexuálové příliš povrchní. Oproti tomu übersexuál je vlastně takový nadsamec, který kromě sexappealu používá i mozek a srdce. Nedbá o sebe tak úzkostlivě, občas zajde na pivo nebo na fotbal, ale taky vyzvedává děti ze školky, angažuje se v rodinném centru a třídí odpad. Zkrátka pan Božský, jehož ztělesněním na zemi není nikdo jiný než Brad Pitt. Z českých luhů a hájů by to byl třeba Ivan Trojan.

Gastrosexuál

Tito muži dbají především o kvalitní jídlo a jejich řady se v Česku pomalu, ale jistě rozšiřují. Jejich vzorem může být obhroublý Zdeněk Polhreich nebo energický Jamie Oliver, ale nemusí jít o profesionální kuchaře, spíš jsou to velmi zapálení amatéři. Gastrosexuál je přesvědčen, že láska prochází kuchyní a neváhá tam trávit hodiny. Stejně tak je ochotný dát několik tisíc za litinovou pánvičku. Nic ho nerozpálí více než debata o zrání hovězího a přípravě dokonalého steaku a rád pořádá večeře pro kamarády a rodinu. Může být ideální partner do společné domácnosti, ale nesmíte si vaření usnadňovat bujónem nebo nedejbože přichystat polévku z pytlíku. To by mohly kuchyní létat perfektně ostré nože z nerezavějící oceli. Příkladem může být třeba mladý český autor kuchařky Škoda nevařit Martin Škoda.

Technosexuál

Tento název původně vznikl jako lichotivější varianta anglického geek nebo nerd, které označují trochu mimoidní, ale velmi inteligentní mladé muže (ale i ženy) posedlé moderními technologiemi a sci-fi. Dřív si ve škole ostatní často utahovali z jejich medailí z chemických a počítačových olympiád, ale na výsluní je vynesly seriály jako Ajťáci a Teorie velkého třesku. Díky nim se nesmělí chlapci v podivné zkombinovaném oblečení, se starodávným účesem a brýlemi s kostěnými obroučkami nestávají jen terčem vtipů, ale také milostného toužení dívek, kterým imponuje jejich naivita, mozek a dovednosti u klávesnice. Hledejte je v IT odděleních firem, v diskusích u našich kolegů na Technetu nebo třeba mezi příznivci Pirátské strany.

Retrosexuál

Aby to nebylo líto těm méně sofistikovaným mužům se silnějším odérem, kterým se občas říká dobytci, vznikla pro ně marketingová škatulka s cedulkou retrosexuál. Jde vlastně o stereotyp muže, jak jej popsal Bohumil Hrabal: "Pravej mužskej je vždycky drobet přivožralej, trošku je nastydlej a kapánek smrdí močůvkou." Pije pivo, chodí do zakouřených nádražek a pořvává na fotbale, to vše v oblečení, které mu zrovna padne do ruky. Když má štěstí, tak na něm ani není flek od včerejší svíčkové od Rozvařilů. Celkem bezpečně ho poznáte podle toho, jak lpí na některých atributech své mužnosti. Třeba nevydrží sedět jako spolujezdec nebo nesnese, aby účet platila žena. A nikdy, nikdy ho neuvidíte plakat, protože chlapi podle něj prostě nepláčou. Dále ho asi není třeba představovat, většina z nás se s nimi setkává každý den. Hledáte příklady mezi známými osobnostmi? Stačí se rozhlédnou po většinovém osazenstvu poslanecké sněmovny.

Neosexuál

I neosexuál je návratem k mužnosti, ale oproti retrosexuálovi je to návrat voňavější a v gentlemanském duchu. Je to ten, kterého by většina žen v konverzaci nazvala pravým mužem. Těžko ho donutíte zbavit se chlupů na těle nebo vousů, ale na druhou stranu se nestydí probrat svoje nebo vaše pocity. Nesleduje poslední módní trendy, ale ani nechodí jako trhan. Zkrátka zlatá střední cesta, kterou ve snech mnoha žen symbolizuje George Clooney.

Podobné typologie je třeba samozřejmě brát s nadhledem, jak připomíná psycholog Radim Uzel: "Jsem přesvědčen, že před 100 lety byl takovým neosexuálem třeba můj dědeček a o 25 let dříve zase jeho otec.“



Spornosexuál

Netouží po tom, aby je ostatní obdivovali pro jejich dobrý vkus a oblečení, ale zejména pro fyzickou krásu. Žijí svůj život on-line na sociálních sítích, kam nahrávají své fotky a jak je u mužů kolem dvacítky celkem běžné, jsou extrémně zaměřeni na sexualitu. Chtějí vypadat jako jejich idoly, bohatí, krásní a úspěšní sportovci a pornoherci, a neváhají proto denně strávit hodiny v posilovně a další následně v koupelně. Pro mnohé totiž péče nespočívá pouze v důkladném oholení všech částí těla a pečlivé úpravě vousů, ale také ve foukání a narovnávání vlasů a aplikaci podkladového make-upu, který zakryje nedokonalosti pleti.

Osobní trenér Kyle Patterson ke svému životnímu stylu říká: „Chápu, že to lidem může připadat marnivé, ale plné soustředění na vlastní tělo jako na úkol pro vás může být prospěšné v mnoha ohledech. Nemůžu říct, že se mi nelíbí pozornost, kterou vzbuzuji, ale nedělám to proto, abych byl hezký. Chci vědět, že jsem udělal opravdu všechno pro to, abych takto vypadal a to vyžaduje to velký závazek,“ prozradil britskému deníku The Telegraph mladý muž, který navštěvuje posilovnu aspoň šestkrát týdně. Kromě toho utratí okolo čtyř set liber měsíčně za oblečení a další stovky za kosmetiku a doplňky stravy. Pro vztah ovšem vhodný není v žádném případě. Spornosexuál totiž touží dobýt minimálně stejné množství žen jako Casanova a ještě se přitom zlít jak Dán.

