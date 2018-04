Atlas milenců: máte v posteli bolestína, slizouna, nebo žvanila?

ŽVANIL

V běžných situacích vykazuje chování normálního chlapíka, v posteli pusu nezavře. Kecá jako rádio Jerevan. Varianta porno rádio Jerevan kecá ještě víc, navíc trapně v přesvědčení, že jeho slova vyvolají vášnivý sex. Opak je pravdou. Decibel, další varianta rádiové stanice. Netřeba rozebírat. Sousedé ho nenávidí, vás kvůli němu také.

Kde na něj narazíte: Plošně. Okolí se děsí nabídky strávit s ním dovolenou pod jednou střechou. Pokud se vedle něj ocitnete v kempu pod stanem, vaše dovolená tímto skončila.

Společná budoucnost: Podmínkou je umění pouštět věci jedním uchem tam a druhým ven. Nakupte si zásobu špuntů do uší, při jejich nedostatku se povoluje lehčí forma násilí v podobě přidušení polštářem. Po dohodě je též možné použít izolepu. Sousedům čas od času kupte lahev kvalitního vína. Jako omluvu.

OBJEVITEL

Marco Polo ženských ložnic. Jeho život, to je chuť poznávat, experimentovat, překonávat hranice. Ženské tělo je pro něj výzva. S nadšením se vydává na neprobádaná území, cestami, které jiní míjejí bez povšimnutí. Riskuje, ale nevyvolává panický strach. Když se začnete bát, vrátí se zpět do bezpečí. Je zdravě sebevědomý, dovede si sám ze sebe dělat legraci. Typ, kterému se dá důvěřovat až tak, že se s ním vydáte nad propast s očima zavázanýma šátkem a rukama spoutanýma za tělem.

Kde na něj narazíte: Chlapík, kterého baví jeho práce, ale nechává si čas i na svoje koníčky. Profesionální hasič, záchranář Horské služby, náruživý sportovec amatér. Potkáte ho na festivalu cestovatelů, horolezeckém kurzu i jako instruktora snowboardu.

Společná budoucnost: Vhodný pro ženy aktivní i kavárenské povalečky. Stačí mít chuť experimentovat.

MAMÁNEK

Minimálně jednou do hodiny z jeho úst zazní věta typu: "Moje maminka říkala..." Maminka je středobodem jeho života, jakýkoliv pokus o sesazení z trůnu je předem ztracený boj. Sex ho nebaví. Pokud se s ním v posteli přesto ocitnete, bývá to krátké představení. Nečekejte vynalézavost, schopnost empatie, prožitku, snahu o vaše uspokojení. Celou dobu budete mít pocit, že vám plačtivým hlasem oznámí: "Ale moje maminka říkala, že tohle se nemá dělat!"

Kde na něj narazíte: Navzdory tomu, že dospěla generace mužů, které vychovávaly emancipované ženy, výskyt podobných exemplářů není až tak výjimečný. Často vyrůstal jen s matkou, která ho odmítá i přes značně pokročilý věk vypustit zpod svých ochranných křídel.

Společná budoucnost: Vztah jen pro masochistky, které o sobě nemají valného mínění a nevadí jim, že v každé životní situaci budou pořád tři. A to i po smrti milované máti.

SLIZOUN

Jiné označení úchylák, prasák, slintal. Může jít o muže prostoduchého, stejně jako značně sečtělého s nadprůměrným IQ. Má pocit neodolatelnosti, mluví k vám příliš zblízka, mnohoznačně a se sexuálním podtextem. Platí přímá úměra - o co silnější řeči vede, o to horší výkony v posteli předvádí, je však přesvědčený o své sexuální neodolatelnosti. Funguje za pomoci naučených frází, gest a pohybů, které nemění. Setkáte-li se s ním ve dvaceti, ve čtyřiceti zažijete to samé. Zahleděný sám do sebe, o vás mu nepůjde, ženou v podstatě opovrhuje. Chce ji použít a lovit dál.

Kde na něj narazíte: Na ulici (dělník, co na vás píská), v restauraci (číšník, co vás svléká pohledem), v nemocnici (doktor s dvojsmyslnými řečmi), v politice (napříč politickými stranami).

Společná budoucnost: Jen pro tvrdé nátury, které mají minimální vkus a požadavky. Slizouni mají celoživotní potřebu předvádět se. Ve stáří jsou z nich nerudní dědci. Chybějící pocit převahy si vybíjejí vztekem na okolí.

NEZNÁLEK

Dokonalé znalosti, ale pouze v teoretické úrovni. Od toho jste tu vy, abyste mu umožnila převést je do praxe. Škola hrou - to budiž vaše heslo. Vzhledem k tomu, že neprocvičujete násobilku ani vyjmenovaná slova, nemusíte se bát znuděných výrazů. Tenhle žák nadšeně spolupracuje. Do učení je zapálený, když mu dokážete, že rychlost není to nejdůležitější, podstatný je hlavně prožitek, maturitu zvládne se samými.

Kde na něj narazíte: Poblíž škol, v pátek a v neděli ve vlaku, ale i doma. To když přijdou za dospělým synem kamarádi nebo přítel za vaší dcerou...

Společná budoucnost: Nulová. Vhodný pro ženy trpělivé, povznesené nad malichernosti, se schopností předávat zkušenosti, srozuměné s tím, že neználek jednoho dne školu opustí a půjde sbírat zkušenosti do praxe.

VŠEZNÁLEK

Opak předchozího. "To když já jsem byl... To už jsem dělal tisíckrát. Ženský už ani nepočítám..." Tenhle chlapík všechno zná, všude byl, nic ho nepřekvapí. Dojde-li na akt samotný, je nesvůj a bezradný. Není mu proti srsti, když se na hřišti ocitne více hráček než dvě. O ženách nemluví s úctou, o sobě nepochybuje. Ironii a nadsázku nesnáší, pokud je terčem on sám. Rád si však rýpne do vás, a to i v situaci, kterou gentleman přechází mlčením. Vrcholně sobecký, vyvrcholení od něj nečekejte. Když se nedaří, hádejte, čí je to vina?!

Kde na něj narazíte: Není přemnožený, ale vyskytuje se prakticky všude. Muž typu "stará struktura".

Společná budoucnost: Jestli chcete přijít o sebevědomí a chuť milovat se, neváhejte.

KULTURISTA

Velké zrcadlo, osobní váha, posilovací stroj. To jsou hlavní dominanty jeho ložnice. Je dobře stavěný, má dokonalou postavu, svých kladů si je vědom. Sex má rád, činí mu dobře, když může potěšit sebe i ženu, ale pořád se hlídá - jestli náhodou není v pozici, kdy málo vynikají jeho bicepsy. Návrhy na sex ve zkušební kabince, v autě, ve výtahu (klidně páternosteru), v parku by vás neměly rozházet. Není exhibicionista v pravém slova smyslu, ale když náhodou někdo cizí zahlédne část jeho těla, potěší ho to. Má co ukazovat. Sex s ním má stoupající tendenci. Z posilovny je zvyklý vylepšovat své výsledky.

Kde na něj narazíte: Ve fitness centru, v prodejně sportovních potřeb, v hledišti při boxerském utkání.

Společná budoucnost: Celoživotně se bude hlídat a vás taky. "Holčičko, přibralas 251 gramů. Musíš s tím něco udělat, kdo se má na to dívat!" uslyšíte od něj po vánočních svátcích.

IT

Objevil se až s nástupem počítačů a nových technologií. Přitahuje ho monitor počítače, mobilního telefonu a televize. Rád posílá fotografie, speciálně těch částí svého těla, které na veřejnosti zakrýváme. Jejich zasílání vyžaduje i od vás. Osobní kontakt příliš nevyhledává, sex je pro něj hlavně virtuální záležitost. Pokud na setkání dojde, bývá to krátké představení. Myslí na to, co mu právě uniká ve virtuálním světě.

Kde na něj narazíte: Obvykle se rekrutuje z řad profesionálů IT oddělení, ale není to podmínka. Často fanoušek internetových diskuzí a seznamek.

Společná budoucnost: Pokud vám nevadí, že obrazovka domácího počítače bude svítit dlouho do noci, klidně. Aspoň se vyspíte.

PENDOLINO

K sexu přistupuje jako ostatní k vyřízení hypotéky v bance - čím rychleji budu mít tuhle proceduru za sebou, tím lépe. V noci sebou zmítá. Zdají se mu sny, že dosáhl rychlosti světla. Do postele s ním se často vůbec nedostanete, v cíli bude ještě dřív, než vy stihnete zalehnout. Je špatné myslet si, že kontakt s vámi mu nečiní potěšení, jen ještě nepřišel na to, v čem tkví kouzlo sexu.

Kde na něj narazíte: Na závodech formule 1, na cyklistických přeborech, při automobilové nehodě, když z křižovatky vyjel jako první na oranžovou.

Společná budoucnost: Skrývá velký potenciál, jen musíte vědět, jak ho objevit. Tantrický sex je možnost.

ZPOMALENÝ FILM

Nemusí to být nutně muž těžkopádný a sexuálně nejistý. Jindy celkem akční typ se v posteli může hravě ukázat pomalým jako slimejš. Tenhle týpek kdysi vyčetl, že ženy mají rády dlouhou předehru. Na tomto poznatku vystavěl svoji sexuální kariéru. Že tohle tvrzení neplatí stoprocentně pro všechny situace, mu už nikdo nesdělil.

Kde na něj narazíte: U řeky a rybníka na rybolovu, v klubu šachistů. Dopředu se to špatně odhaduje, ale staré pranostiky praví, že pokud se šťourá v jídle, sex bude taky pomalý.

Společná budoucnost: Vhodný pro ženy, kterým nedělá potíže usínat až nad ránem. Nikdy před sexem s ním nedávejte péct bábovku. Vyhoříte!

WORKOHOLIK

Sex ho baví, má z něj potěšení a rád ho činí i vám, ale práce je práce. Postel odpoutává pozornost, ruší od jiných myšlenek a činností. Když už se tam s ním ocitnete, neodbude vás - je to poctivec, stejně jako v práci. Jen ho nesvádějte často. Bude nervózní, co všechno mu uteklo v zaměstnání.

Kde na něj narazíte: Kdekoliv na manažerských pozicích, na letišti poblíž vchodu pro piloty.

Společná budoucnost: Pro ty, které umějí precizně formulovat svá přání a požadavky. Vyplní je, iniciativu od něj však často nečekejte.

ROMANTIK

Na rande vám donese kopretinu utrhnutou cestou a dá vám ji za ucho, v restauraci sundá kabát. Doma připraví vanu plnou bublinek, obloží ji svíčkami a naservíruje správně vychlazené šampaňské. Postupuje přesně podle scénářů romantických filmů. Miluje je. Když vás však má vzít do postele, scénář se zadrhává. Ze sexu má obavy, baví ho spíš přípravy na něj než akt samotný. Po noci s ním budete rozpačitá. Jako když se těšíte do kina na pořádný zážitek, zhlédnete však průměrný herecký výkon a litujete času i vynaložených peněz.

Kde na něj narazíte: V kině, v knihkupectví u románů pro ženy. Z Lásky nebeské dovede citovat celé pasáže.

Společná budoucnost: I průměrný scénář se dá přepracovat na kasovní trhák. Když si dáte čas a objevíte filmy, ve kterých postelové scény nekončí před dveřmi ložnice, je schopný ledacos odkoukat. Pozor, řeč není o pornu. Nezapomeňte, on je romantik!

FANOUŠEK

Váš milostný život se bude odvíjet od pádů a vzestupů favorizovaného fotbalového mančaftu. Klubová vlajka mu visí nad postelí, pokud ji nějaká před vámi sundala, rozhodně bude mít v předsíni šálu svého klubu. Potřebuje být pánem situace, málokdy si bude chtít vyměnit roli. Když jeho tým vyhrává, je vášnivý. Na počest svých kluků se mění v zapáleného milence, ničí, co mu přijde pod ruku (neberte si luxusní spodní prádlo). Prohra jej naopak uvrhne do apatie.

Kde na něj narazíte: Poblíž hřišť a stadionů, stejně jako v každé kanceláři i fabrice.

Společná budoucnost: Váš sexuální život neřídí chuť, ale sportovní události. Na mistrovství Evropy, světa, olympiády a další sportovní veličiny si domlouvejte setkání s kamarádkami. Doma vás nikdo postrádat strádat nebude.

BOLESTÍN

"Tak jsem byl dnes u doktora." Zní jeho typická věta. Trápí ho bolest hlavy, nohou, zad, má náběh na hepatitidu, chronický únavový syndrom, nezřídka rakovinu prostaty. Prodělal, alespoň v zárodku, každou nemoc. Vášeň od něj nečekejte. V posteli se věčně hlídá. Dobře ví proč. Mohl by se mu zrychlit tep, zvýšit tlak, rupnout v zádech. Vy nevíte, jaká je to bolest!

Kde ho potkáte: V lékárně, v lázních, na chodbě nemocnice.

Společná budoucnost: Pokud mu v pravidelných intervalech předkládáte závěry vědeckých týmů o prospěšnosti účinků sexu na lidské zdraví, máte vyhráno.

ESTÉT

Když vejdete k němu domů, zaváháte. Opravdu jsem v bytě muže? Tady má všechno svoje místo. Přesně na milimetry. Zouvat se nemusíte, ale pohodíte-li kabelku na zem, zvedne ji a způsobně ji položí na židli. Vášeň, při které létají kousky prádla na zem, nečekejte. V jeho životě má všechno řád a místo. "Miláčku, dám ty tvoje šaty na ramínko," zchladí vás. V posteli je vnímavý do té doby, než si všimne, že se pod vámi shrnulo prostěradlo. A chraň vás ruka páně, chtít mu projet rukou jeho dokonalý účes!

Kde na něj narazíte: V kavárně, na vernisáži výstavy, na aukci, při křtu knihy o zásadách společenského chování.

Společná budoucnost: Pokud přistoupíte na jeho pojetí smyslu pro pořádek, tak ano. Bordel si užívejte, když odjede na služební cestu.

PAN BOŽSKÝ

Po milování s ním budete mít ten mírně přihlouplý výraz, totálně zacuchané vlasy, vyčerpáním nebudete moci vstát, ale budete šťastná! Jeho cílem je spokojená žena. Stoprocentně. Teprve pak myslí na sebe. Je vytrvalý, hravý, živočišný, vynalézavý a nikam nespěchá. Sex je důležitý stavební prvek jeho spokojenosti. V nočním stolku má zásobu hraček. Milování s ním je přirozené, šťastné, divoké i lenivé. Podle nálady. Bývá věrný, když najde tu pravou.

Kde ho potkáte: Vyskytuje se plošně, ale musíte mít příslovečné štěstí, že na něj narazíte. Je lepší potkat ho v pozdějším věku po negativních zkušenostech. V mládí jeho kvality nedoceníte, máte pocit, že za rohem najdete něco lepšího. Nenajdete!

Společná budoucnost: Ano, pokud vám není po proti srsti absolutní s věrnost. Zradu odpouští, ale už nikdy nic nebude jako před tím.