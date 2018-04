Devět typů matek: poznáte se?

Tuhle jedna moje kamarádka přišla s tím, že její manžel je ten úplně nejhorší na světě. Když se ukázalo, že se ten zhýralec provinil tím, že dětem na výletě dal místo jablka tatranku, jen se mi potvrdilo, že mezi námi matkami jsou zásadní rozdíly.

Mně je počet tatranek pod otcovským dohledem vcelku ukradený, ale zase těžce nesu, když někdo děti odkládá před televizi, DVD nebo počítačové hry, ačkoli jsou matky, které by přísahaly, že ony bez toho nedožijí večera a navíc že to potomky rozvíjí.

Jinak však patřím k matkám spíše laxním (projevuje se to třeba přístupem k nepořádku v dětských pokojích či ke školním známkám potomků) s možnými náznaky matky alternativní (můj nejmladší syn bude možná jednou vyprávět o traumatech z látkových plen) a matky kvočny (mít přehled, kde kdo je a co dělá, mi přijde trochu uklidňující, do stíhačky to snad nepřeklápím).

Kam byste se zařadila vy? Pro snazší orientaci jsme připravili typologii matek, včetně přiznání vzorových představitelek jednotlivých poddruhů, které nám pomohly sestavit typické znaky své rasy. A ještě jedna věc stojí za zmínku: děti většinu typů matek v pohodě ustojí. To se dá poznat třeba podle toho, že jakmile udeří puberta, nasadí stejný shovívavý výraz, ať už je matka nadšenou zastánkyní pojídání syrového listí, nebo naopak miluje velkoměstský život a bez make-upu by nešla ani vysypat koš.

1. Kvočna

Starostlivá, trochu starosvětská, často bývá dlouhé roky s dětmi doma, ač kvůli tomu opustila vlastní zajímavé zaměstnání. Třeba jako herečka a spisovatelka Sabina Remundová, která nedávno v Pátku Lidových novin líčila, kolik času a energie věnuje svým dětem, které mimo jiné denně vodí do školy, ač to mají pár minut po chodníku a nemusí ani přecházet přes silnici. "Taková je doba," řekla herečka, která se s dětmi také několik hodin denně učí. Nikdy je netrestá za lež, ale snaží se přijít na to, co je k ní vedlo.

Kvočna bývá starostlivou maminkou, která nešetří obejmutím ani něžnostmi. Je tu však riziko, že když to kvočna s péčí přežene, mění se ve stíhačku, což nevídaně spojuje dospívající děti v odporu proti těmto metodám. Případně se může stát, že děti nebudou příliš samostatné, což si však někdy kvočna podvědomě přeje, protože tím spíše budou nadále potřebovat její péči.

Typické znaky: Často typicky "maminkovský" vzhled, ale není podmínkou. Tyto matky mívají přehled o všech členech rodiny, k čemuž využívají i mobilní telefony. Udržují rodinné rituály.

2. Antibakteriální matka

Té se nikdy nestane, že by měla prach za televizí a jídelní stůl upatlaný od jogurtu. "Ale mě to baví a vlastně mi to ani nezabere žádný čas, dělám to průběžně a mimoděk," tvrdí o své vášni pro úklid a čisticí prostředky Milada Valentová, s níž jsem se kdysi seznámila na webové diskusi pro matky s batolaty. Naše tehdejší batolata už jsou skoro plnoletá, ale ona je pořád stejná. Pokud byste někdy chtěli jíst z podlahy, musíte k ní do Kralup. Milada možná uklízí mimoděk, ale z mého pohledu člověka, kterému úklid od dětství kazí soboty, drhne domácnost v jednom kuse. Ale je fakt, že si to na rozdíl ode mě asi vážně užije.

Její pečlivost se navíc přenáší i do dalších oblastí, takže její děti by nikdy nedostaly neumyté jablko. A když venku upadly, Milada vždycky měla po ruce čisté oblečení a vlhké ubrousky, o kterých tvrdí, že byly vynalezeny kvůli ní, stejně jako cestovní balení antibakteriálního mýdla. Asi ano, takže jejím dětem by se nestalo, že by jim někdo na procházce v lese utíral zadek mechem. Moje děti to znají.

Typické znaky: Vždy uklizená domácnost a v ní speciální skříň na úklidové prostředky, kde nikdy nic nechybí včetně utěrek a hadrů pro různé druhy povrchů, ručníky srovnané podle barev. Pozor, nezaměňovat s matkou bydlenkou. Tento druh je také rozšířený, ale nemusí trpět přehnanou pořádkumilovností, o to více se vyžívá ve zdobení a shánění bytových doplňků. To by typická antibakteriální matka nedopustila, vždyť by se na nich držel prach. Heslem dne je praktičnost.

3. Líná matka

Vyslovit o sobě tuto charakteristiku bylo ještě před pár lety přinejmenším odvážné. Od doby, co vyšla kniha Líný rodič Angličana Toma Hodgkinse, podle něhož se to s výchovou nemá přehánět, se mnohé změnilo a jde vlastně o docela trendy kategorii. Hrdě se sem řadí třeba Marcela Grundzová z Loun.

"Nikdy jsem nedávala dítěti nějaký řád, a pokud jsem chtěla, aby dcera šla spát, tak jen proto, abych měla klid. Budu líná asi i v tom smyslu, že starost o domácnost u mě vždycky bude až na dalším místě po společně stráveném čase. Výlet, divadlo, lyžování vždycky dostanou přednost," říká a pochvaluje si, že výsledkem jejího přístupu je překvapivě samostatná dcera, dnes čtrnáctiletá.

"Nic za ni nevyřizuju, ani na cestách v zahraničí," říká. Na druhou stranu však nikdy není líná dceři kdykoliv naslouchat, ačkoliv poslední dobou často neví, o čem je zrovna řeč.

Typické znaky: Neuznává výchovné zásady ani pevný režim dne, dává dítěti svobodu a na oplátku vyžaduje samostatnost. Nevýhoda? Někdy je oběd v jednu, jindy až ve tři.

4. Módní stylistka

Přiznávám, takovou jsem ve svém okolí nenašla, snad s výjimkou Míly, která ovšem nikdy nechce mluvit do novin. Každopádně ona sama je vždycky jako ze škatulky a stejně na tom je její dcera, ovšem na druhou stranu není žádnou módní obětí. Nenosí fialovou, ačkoli je v módě, protože jí nesluší, stejně jako si klidně vezme ty samé šaty na dva plesy po sobě, protože v nich naopak vypadá dobře.

"Ale je fakt, že jsem schopná večer sedět dvě hodiny u webového second handu a hledat barevně ladící kousky, do kterých svou dceru obleču. A když jsem tuhle v obchodě viděla dokonalé holčičí sako, prostě jsem ho tam nemohla nechat, ačkoli stálo skoro tolik co moje," říká Míla.

Pokud mohu soudit, matky módní stylistiky se dělí na několik dalších poddruhů: některé oblékají sebe i děti zásadně do oblečení skoro punkového (jako Alena, která budila pohoršené reakce za kojence v černé mikině s lebkou), zatímco jiné neváhají dát tři tisíce za dětskou podzimní bundičku, protože má na sobě známou italskou značku, ač koncem měsíce nemají na to, aby pořídily větší nákup na víkend.

Typické znaky: Výrazně se projevují, zvláště pokud mají dceru, kdy je možné pozorovat náznak oblékání ve stejném stylu, ale ani synové nejsou na překážku.

5. Dokonalá matka

Vzor, nebo postrach všech matek. Dokonalá matka zvládá vše: výchovu potomků včetně školní přípravy a rozvozu na kroužky, vlastní práci, vaření, pokud možno z biopotravin, úklid včetně sezonní výzdoby a přípravy rodinných akcí, přitom si udělá čas i na partnera. Má to jedinou nevýhodu, člověk z toho může snadno skončit v Bohnicích, jako se to stalo Beátě Matyášové. V té době měla dvě malé děti.

"Vždycky jsem chtěla být nejlepší máma na světě. Problém je v tom, že nevím, co to znamená," napsala o svém zhroucení v knize. Hodně záleží na povaze: někdo má shůry dáno, že stihne vše levou zadní, avšak pokud se o dokonalost někdo snaží, protože tak to přece má být (ohroženy jsou především někdejší jedničkářky, zvláště pokud jde o prvorozené dcery), dláždí si chodníček k pocitu nepochopení. Jednoho dne totiž zjistí, že toho má moc, ale všichni to budou považovat za standard, který si navíc sama vybrala.

Typické znaky: Chce všechno a neváhá do toho napřít všechnu energii, navíc mívá tendenci považovat dokonalost za jediný smysluplný cíl. Není přece možné vynechat rodičovské sdružení jen proto, že se tam tatínkovi nechce.

6. Alternativní matka

Pokud nerodí doma, alespoň odchází z porodnice krátce poté, co dítě povila. Roky kojí, používá látkové pleny a pro sebe látkové vložky. Odmítá plastové hračky a obyčejné školky. Pokud dítě do nějaké chodí, bývá to lesní, později volí domácí výuku nebo alespoň waldorfskou školu. Často inklinuje k vegetariánství a snaží se děti přesvědčit, že sušené švestky jsou lepší než bonbony.

"Já bych se neoznačila za alternativní, nemám to slovo moc ráda, prostě žijeme způsobem, který nám vyhovuje. Navíc taky dokážu ustoupit, jako když mi třináctiletý syn začal doma malovat plakáty ve stylu Linky bezpečí, na kterých plačící děti sdělovaly, že když nedostanou tatranku, je to týrání. Tak jsme občas nějaké sušenky koupili, ačkoli radši je peču sama," říká Petra Mikolášová.

Samozřejmě, jsou i alternativní matky výběrové, ne každá chce žít jako Lesana v lůně přírody. A tak některé sice rodí doma nebo třeba zavrhují sladkosti, ale jinak si nic z moderních vymožeností neupírají.

Typické znaky: Jdou proti proudu, typické je pro ně sdružování s podobně naladěnými jedinci obou pohlaví, často se angažují v různých hnutích.

7. Výživová poradkyně

Jídlo řeší víc než cokoli na světě, protože věří, že správný jídelníček ovlivňuje zdraví i potíže s váhou.

"V obchodě studuju, zda jsou v sušenkách ztužené tuky, protože škodí srdci, a z uzenin kupuju jedině biošunku od kosti," přiznává Ilona Zelenková, matka dvou předškolaček. Denně vaří teplé večeře a lpí na víkendových snídaních a obědech. Cukru se vyloženě neděsí, jen místo sušenek raději upeče koláč. Matka typu "výživová poradkyně" však mívá i extrémní polohy. Některé třeba už sedmiletým holčičkám zakazují pečivo, aby nebyly tlusté.

Typické znaky: Studuje etikety, při vaření používá čerstvé suroviny a její děti mají vždy výživově vyvážené svačiny.

8. Sportovní matka

Pro mě je to jiná planeta, ale pokud mezi ně také patříte, máte můj obdiv. Protože zatímco já se ze sportovního výkonu vyžadujícího rychlost větší než pět kilometrů za hodinu několik dní vzpamatovávám, sportovní matka sportuje stejně snadno, jako dýchá. A dědičnost se tu projevuje naplno, takže její děti už ve dvou letech umějí jezdit na kole, lyžovat, o plavání nemluvě. Před víkendem se řeší jen to, jaké olympijské disciplíně se bude rodina věnovat tentokrát, a s tím, jak děti rostou, se sportovní matka stává taxikářkou, která vozí potomky na všechna jejich utkání. Jen mi je záhadou, co by v takové rodině dělali, kdyby se jim narodilo podobné nemehlo jako já.

"No to nevím! Asi bychom tě neutopili, ale mohla bys alespoň chodit třeba na šachy," navrhla mi Kateřina Křivdová aktivitu pro antitalenty. Sportovní matka si navíc vždycky dokáže najít čas na to, aby se věnovala sportu, který má ráda především ona.

Typické znaky: Sportovní postava, rychlá chůze, uvolněná a ležérní móda i do města, ačkoli to není nutná podmínka. Pokud si má vybrat, spíše než nové boty si koupí nové in-line brusle nebo alespoň funkční triko.

9. Na mně nezáleží

Vlastně se nijak výrazně neprojevuje, takže je těžší ji poznat. Mívá některé znaky shodné s dokonalou matkou, ale neplatí to o vzhledu, protože na ní přece nezáleží. Jak je člověk jednou matkou, nevadí, že tři dny nosí triko s flekem od mrkve, to každý musí pochopit. S ohledem na rodinu šetří i na holiči a na oblečení, natož aby si uzurpovala čas na nějaké koníčky. Přinejmenším do okamžiku, kdy jí pubertální dcera řekne, že vypadá hrozně a že s ní nikam nepůjde.

Když takovou herdu nedostane, postupem let si začne stěžovat, že ze života nic neměla a nikdo to neocení. Snad jediná typologie, kterou bychom doporučovali urychleně opustit.

Typické znaky: Umolousaný vzhled, unavený pohled, kruhy pod očima a nespokojenost.

Který typ mámy je podle vás nejlepší? celkem hlasů: 2070