Typicky ženské onemocnění

"Rok co rok se to opakovalo, věděla jsem to a měla jsem z toho dopředu strach. Jezdíme s manželem a dětmi na dovolenou. Kluci milují vodu a bazény. I když jedeme k moři, stejně se naloží do bazénu a nemůžeme je s Karlem dostat ven. Moře je pro mě ideální, tam vím, že se mi nic nestane. Ale z bazénů mám doslova hrůzu. Obvykle už na dovolené, den, dva po vykoupání, se objevily nepříjemné pocity a výtok. Rychle se to zhoršovalo a po návratu domů jsem běžela na gynekologii. Další měsíc, dva jsem se z toho pak léčila," říká Kateřina Kovandová z Ostravy.

"Vyzkoušela jsem desítky nejrůznějších rad, koupelí a oplachů, dokonce jsem i držela dietu. Zbytečně. Gynekoložka mi poradila, abych vyzkoušela gel s olejem Tea Tree. Po každém koupání ve vodě, kde si nejsem úplně jistá, si večer aplikuji Femigel. Když jsem to udělala poprvé, stejně jsem čekala na první příznaky obvyklých potíží. Skoro mě zaskočilo, že nic! Žádné nebyly! Letošní dovolená byla už třetí, kdy jsem měla v tašce kromě osobních věcí jako jsou kartáček a léky na alergii i bílé tubičky Femigelu. Vlastně ho vozím s sebou všude. Používám ho pokaždé, když se osprchuji v cizí sprše, sauně nebo právě po koupáních v divokých vodách!"

Jak se vaginální infekce projevují?

Často se jedná o svědění nebo pálení v pochvě a kolem ústí močové trubice. Sliznice je zarudlá, může být oteklá a to vše může být doprovázeno výtokem. Vaginální infekce jsou poměrně běžné a jejich příčiny jsou různé.

Vstupní branou je porušení normální poševní flóry a snížení obranných schopností vaginálního prostředí. To může být způsobeno mnoha faktory, jako jsou opakované používání antibiotik, těhotenství, cukrovka, nošení nevhodného, příliš těsného anebo neprodyšného prádla, střídání sexuálních partnerů anebo koupání v bazénech, rybnících, pobyt v saunách apod.

Femigel pomáhá jako prevence případných vaginálních obtíží a působí i tam, kde již k mírné infekci došlo a je potřeba ji co nejrychleji a spolehlivě ošetřit. Pro případ potřeby se ho vyplatí mít doma po celý rok.

Proč tak dobře funguje?

Poševní sliznice je proti infekcím za normálních okolností chráněna přirozeným, mírně kyselým prostředím, které je vytvářeno mléčnými bakteriemi – laktobacily a dalšími mikroorganismy. Za určitých podmínek však může dojít k porušení rovnováhy poševního prostředí. Tím vznikají bakteriální nebo mykotické infekce.

Femigel díky optimálnímu množství 3% oleje Tea Tree (Melaleuca alternifolia) zabraňuje přemnožení patogenních bakterií a tím obnovuje a podporuje rovnováhu poševního prostředí a posiluje jeho obranyschopnost.