Typický zamilovaný Čech: ženatý, kolem třiceti

K tomu, že jsou zamilovaní, se totiž v průzkumu agentury Median pro MF DNES nejčastěji hlásí lidé kolem třiceti let, vzdělaní a vydělávající více než 25 tisíc měsíčně. A co je překvapivé: nejčastěji jsou ženatí.

Průzkum provedený speciálně k 1. máji ukázal i další pozoruhodné věci. Mezi zamilovanými je více mužů než žen. Plnou hlavu lásky mají také častěji třicátníci a třicátnice než náctiletí studenti.

"Moc by mě zajímalo, jestli jsou ti třicátníci zamilovaní do svých regulérních partnerů, nebo do někoho jiného," podotýká s úsměvem psycholožka Jana Šebková. To však z průzkumu bohužel nevyplývá.

Jisté však je, že mezi ženatými je více než 70 procent zamilovaných, zatímco svobodní se k citům přiznávají pouze z větší poloviny.

Sexuolog Miroslav Plzák se výsledkům nediví. "Být zamilovaný je potřeba, kterou mají lidé po celý život. Ženatým mužům a vdaným ženám ten opojný pocit chybí, takže se nedivím, že se k němu hlásí mnohem více než mladí mezi dvanáctým a dvacátým rokem," říká.

Teenageři si podle něj ještě nejsou schopni cit dobře uvědomit a ani si zamilovanosti neváží.

Výsledek, že studenti do dvaceti let jsou méně často zamilovaní než třicátníci, naopak udivil Michaelu Maurerovou z časopisu Bravo Girl. "Tomu se mi nechce věřit," říká.

Sexuolog Plzák má vysvětlení i pro výsledek, že bohatší lidé jsou podle průzkumu častěji zamilovaní než ti chudší.

"Když má muž více peněz, může si dovolit luxus chovat se zamilovaně. Například kupuje dárky a zve ženu do restaurací."

Většina dotázaných se v průzkumu svěřila, že je zamilovaná již delší dobu. V tom případě pro ně odborníci nemají dobrou zprávu: opojný stav nemá nikdy dlouhé trvání.

"Věčnou zamilovanost nemáme v genech. Příroda ji stvořila na omezenou dobu, abychom se spárovali a vyvedli potomky," vysvětluje sexuolog Jaroslav Zvěřina.

A dodává: "Pak už je to přírodě jedno a je na nás, jak si poradíme." Po celý život funguje jen zamilovanost nekonzumovaná, tedy bez sexu.

Příjemný stav zamilovanosti je z vědeckého hlediska podobný chorobě. Anebo drogové závislosti. "Podílejí se na něm jakési opiátové receptory. Jsou to ‚drogy', které si vyrábíme sami," přibližuje sexuolog.

Jarní sluneční dny zamilovanosti navíc svědčí. "Kvetoucí příroda a probouzející se život se všem líbí, to je celé. Jsme však domestikovaná zvířata, takže nás příroda už tolik neovlivňuje a můžeme vlastně kdykoliv," říká Miroslav Plzák.

"Je to prostě radost ze světla," doplňuje biochemička Helena Illnerová.

Podle psycholožky Jany Šebkové je stejně důležité teplo. "Odkládáme vrstvy oblečení, více sportujeme a potkáváme se. Přece jen, při lyžování toho máme na sobě až moc," uzavírá psycholožka.