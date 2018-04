Tyhle dámy pro vás zařídí Vánoce na klíč

Upečeme vám cukroví

V osmdesátých letech Jana Anderlová nad dorty v cukrárně, kde pracovala, ohrnovala nos. „To se nedá jíst. Až budu mít svou cukrárnu, uvidíte, jak má sladký zákusek chutnat.“ Když pak komunisté v roce 1988 povolili práci živnostníkům, otevřela si jako první v Praze vlastní cukrárnu LUJA s výrobnou. Vánoce letos připravuje už podvacáté.

„Lidé se na vánoční sortiment ptají už o letních prázdninách, ale objednávky stejně bereme až od listopadu,“ směje se paní Jana. „Cukroví pečeme tradiční - pracny, vanilkové rohlíčky, z lineckého těsta, třené a máčené v čokoládě, kokosové kuličky... Každý rok zhruba dvě stě kilogramů.“

„A k tomu si připočítejte zákusky, o které je rok od roku stále větší zájem,“ dodává dcera a pravá ruka majitelky cukrářství Milana Sládková. „Velký zájem je tradičně o ovocné kousky, hlavně s jahodami nebo lesní směsí, a letos si naši zákazníci oblíbili jogurtové zákusky nebo s jablkem a se skořicí či s banánem a karamelem. A samozřejmě, že to nejde ani bez větrníků a věnečků.“ Ovšem upečou vám tady i dorty podle těch nejbujnějších představ. Spokojený s nimi byl například exprezident Václav Havel, houslista Pavel Šporcl, hollywoodská star David Hasselhoff.

„Neoficiálně máme otevřeno i na Štědrý den a k večeru odvážíme to, co zbude, bezdomovcům do Naděje. V šest večer mám co dělat, abych odsud odešla a zabalila alespoň nějaké dárky,“ usmívá se Jana Anderlová.

Ve své firmě zaměstnává Jana Anderlová osmnáct lidí včetně učňů a v průběhu let cukrářský sortiment obohatila také o lahůdky. Poslední dny před Vánocemi mají zvláště napilno.

„Pro přátele, kteří jsou v práci také od nevidím do nevidím, připravujeme polévku, bramborový salát, obalujeme kapry. V šest večer mám co dělat, abych odsud odešla a zabalila alespoň nějaké dárky," říká paní Jana a jedním dechem dodává, že je ve firmě ráda.

Milana se přiznává, že o Štědrém dni je doma přece jen dřív než obyčejně, kdy se začíná ráno v pět, aby zákazníci měli ten den všechno čerstvé, a končí kolem sedmnácté hodiny, před Vánocemi i kolem jednadvacáté. „Většinou cestou domů zaběhnu do supermarketu pro nějaké cukroví. Už tradičně se to naše na nás nedostává.“

Uklidím vám byt

Víte, co je luxus? Mít hospodyni, která se postará o vaše děti, uklidí, vypere a uvaří. Nebo alespoň mít kuchařku, která vám denně uvaří. Běžně movitá většina z nás si alespoň může nechat uklidit byt před Vánocemi.

„Jste-li z Prahy, stačí zavolat týden předtím, než plánujete třeba i generální úklid. Lidem z blízkého okolí hlavního města zprostředkujeme pracovníky na domácí práce nejpozději do dvou týdnů od objednání,“ vysvětluje spolumajitelka 1. centra služeb pro domácnost Gabriela Burdová.

„Letos už si někoho na úklid pošlu i k sobě domů. Maminka má paní na úklid už čtvrtým rokem a nemůže si ji vynachválit," říká Gabriela Burdová.



Pokud si budete nechávat uklízet poprvé, klidně zapomeňte na provinilý tón v hlase či omluvy, že všechno nemůžete stihnout sami. Tady to vědí nejlépe, a právě proto mají ve své databázi kolem sedmi stovek spolehlivých žen, ale i mužů, kterým se zase předvánoční výpomoc hodí.

„Všichni, které doporučujeme na úklid domácnosti, ale i nákup a vaření, žehlení, řemeslnické práce, mají čistý trestní rejstřík, dobré reference, uspěli v pohovoru i psychologickém testu. Ti, jež se navíc starají o děti, musí mít i odborné znalosti,“ přibližuje Gabriela. „Navíc první schůzka mezi pracovníkem a klientem se odehrává za naší přítomnosti, kdy se jasně stanoví mantinely pro práci.“

O tom, že krédo firmy „klid a pohoda v domácnosti našich klientů“ není jen reklamním sloganem, svědčí fakt, že letos začátkem listopadu mělo centrum už o pětinu více zakázek na vánoční úklid než loni. „A z mnohých předvánočních jednorázovek se stávají stálí klienti, kteří si nechávají uklízet i v průběhu roku,“ dodává Gabriela, která zhruba od listopadu do dvaadvacátého prosince sedí na pořádném kolotoči z mailů, telefonních hovorů a „seznamovacích“ setkání úklidových pracovníků s těmi, kteří chtějí mít byt jako klícku.

„Letos si už také k sobě domů někoho pošlu,“ slibuje si Gabriela. „Maminka má paní na úklid čtvrtým rokem a nemůže si ji vynachválit. A to jinak jsou Vánoce zcela v jejích rukách. Napeče, navaří a přesně v šest v podvečer u ní zapalujeme poslední svíci na adventním věnci.“

Připravím vám dárky

Počátkem devadesátých let se vyučená malířka chodské keramiky a porcelánu Květa Korečková učila točit hrníčky, mističky a vázičky na hrnčířském kruhu, protože se chtěla osamostatnit, ač předpokládala, že o chodské motivy nebude příliš velký zájem. Mýlila se.

Dnes už má ve své provozovně v Chlístově u Klatov tři pece a po keramice s vlčími máky či růžemi je stále velká poptávka. Před Vánocemi pochopitelně vyšší, což však její manžel u pecí a šest malířek pociťuje už od srpna, kdy se v jejich rukách objevují první keramické adventní svícny, betlémy, vánoční zvonečky a ozdůbky. Nejsou to však jen výrobky spojené s adventem, o které projevují zákazníci zájem. „Každý rok inovujeme výrobu, většinou podle poptávky sběratelů, a přinášíme zhruba patnáct novinek,“ říká majitelka značky Ketty. „Letošním hitem je například bandaska a malá soška sovy.“

Každý výrobek je originálem, malým uměleckým dílem a ani se nedá spočítat, kolikrát se ho ruce keramiků a malířek dotýkaly. Zvlášť složitá je například kresba na černý podklad, která už vyžaduje notnou dávku zručnosti.

„To musíte barvu dobře namíchat, rovnoměrně nanést a po zaschnutí leptacím roztokem naředěným s bělobou vykreslit požadovaný dekor. Tím si vlastně vytvoříte bílou plochu, na níž pak znovu malujete, tentokrát už barevně,“ zasvěceně nastiňuje pracovní postup paní Květa, která se sice s malováním nerozloučila, ale většinu času ve firmě věnuje řízení výroby a obchodu. „O to raději pak sáhnu po štětci,“ dodává. A třeba v adventním čase, který - jak říká - jí navzdory pracovnímu vytížení přijde pohodový. „Rozsvítím si svíčku a maluji, peču medové perníčky a zdobím je bílkovou polevou.“

Odvezu vás daleko

Ozdobený stromeček, bramborový salát, ryba, koledy... tradice vám nic neříkají? Nedělejte si s tím těžkou hlavu. Lidí, kteří každoročně škrtají Vánoce jako svátky lenošení ze svého diáře, je stále víc. Volno pak tráví ponejvíce na lyžích nebo v exotických krajích.

„Vyznavači zimních sportů rádi míří do Rakouska nebo Itálie, milovníci tepla a slunce letos chtějí především do Dubaje, Thajska nebo na Mauricius,“ vypočítává Kateřina Benešová z cestovní kanceláře Senator Travel. Ta se specializuje na zajištění individuálního servisu při výběru dovolené či prodloužených víkendových pobytů, do čehož spadá i organizace nevšedních zážitků. Chcete letět balonem? Slaňovat na skalách? Absolvovat bungee running? Stačí říct.

„Dokážeme ledacos. Třeba vyrobit tak silný zážitek, že dokázal přehlušit i velmi intenzivní dojmy, které sama o sobě nabízí Jihoafrická republika,“ potutelně se usmívá Kateřina a vypráví, jak si skupina lidí zaplatila pobyt v Jižní Africe v pětihvězdičkovém hotelu. Po příletu do Pretorie je autobus dovezl do chudinské čtvrti a černoši, kteří je tu očekávali, jim začali kufry roznášet po slumech s tím, že tu nyní budou bydlet.

„Byl to pochopitelně vtip, který zorganizoval můj kolega po dohodě s vedoucím skupiny, zařadil se však k nezapomenutelným zážitkům,“ dodává Kateřina, která sama většinou tráví Vánoce doma. „Všechno, co pro naše klienty organizujeme, musíme sami prožít. Celý rok jsem proto na cestách a vzácnější je pro mě být doma.“

Vánoce diktují chod firmy zhruba od září. V této době už lidé volají kvůli nákupním cestám do evropských metropolí - letošním hitem je Milán, Paříž, ale také americký New York. A vlastní vánoční pobyty? „Stále častěji je zařizujeme na poslední chvíli,“ dodává Kateřina.