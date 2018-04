Dost přísnosti a dřiny od tygřích matek, přichází mazlivý kočičí otec

Kniha Bojový pokřik tygří matky Amy Chuové vyvolala světový poprask, když popisovala způsob, jakým čínské ženy nemilosrdně vedou děti k disciplíně, tvrdé dřině a psychické odolnosti. Nejvyšší metou je pro tyto cílevědomé matky přijetí dítěte na prestižní univerzitu.

Tygří matce konkuruje kočičí otec

Již po vydání knihy se se proti Chuové v jedné z debat postavil muž, který zastával v podstatě opačný pól výchovných metod. Chang Zhitao si pro svou dceru také přál studia na Harvardu, na rozdíl od drsné tygří matky ale nezakazoval dceři přespávání u kamarádek, sledování televize a nenutil ji do hry na hudební nástroj (v případě Chuové šlo o housle a piano). Namísto toho volil láskyplný přístup, který sám nazval jako cestu kočičího otce.



Pro názornost příklad: když přišla dcera Chuové domů s tím, že pokazila test z matematiky a nenávidí testy z matematiky, Amy vyrobila desítky podobných testů a vyplňovala je s dcerou tak dlouho, dokud je neměla v malíku. Pokud by odmítala, musela by se obejít bez jídla nebo pití.



Metou je prestižní univerzita

Oproti tomu Chang svou dceru do práce nenutil, upřednostňoval její psychickou pohodu. Pokud ji nenapadalo, o čem napsat esej za domácí úkol, šel si s dcerou raději hrát a rozptýlil ji. Dcera později vytvořila esej věnovanou tomu, jak je jí otec inspirací v životě a psaní. I Changova dcera Shuai se dostala na Harvard, takže i on se může jako otec cítit úspěšný.



Popularitu si nyní v Číně a postupně i v dalších asijských zemích získává sitkom Tygří matka a kočičí otec, který sleduje osudy mladého manželského páru a jejich dcerky, která právě nastoupila do školy. Manželka si rychle uvědomí vysoké nasazení ostatních žáků (v Číně je tradičně kladen velký důraz na vzdělání) a nabude dojmu, že je jejich dcera rozmazlená a je třeba na ni přitvrdit. Její manžel se pak snaží její výchovné pokusy mírnit a zajímá se hlavně o psychickou pohodu dcerky. Seriál si získal na osmdesát milionů čínských diváků a velkou popularitu na internetu.



„Je to velmi dlouho, co čínská televize vysílala podobné drama, které by tak dobře vystihovalo dvě zdánlivě rozporné výchovné filozofie. Během sledování děje Číňané také rovnou sdíleli své názory na výchovu dětí a diskutovali o nich na sociálních sítích,“ uvedl pro BBC její čínský reportér Vincent Ni.

Vlčí otec je postrach dětí

Odborníci se shodují na tom, že již samotný fakt, že se rodiče zajímají o výchovné styly a budoucnost dětí, je pro ně velkým přínosem. Pokud ovšem nevyznáváte styl vlčího otce, který bychom v našich podmínkách nazvali rodičovským terorem. Jeho zastánce Xiao Baiyou napsal knihu s původním názvem Výpraskem na pekingskou univerzitu, která nakonec vyšla pod změněným názvem.



Baiyou nejenom obhajuje fyzické tresty, ale tvrdí také, že děti od 3 do 12 let jsou více zvířata než lidi. Ve své knize obhajuje fakt, že v jeho domácnosti existují tisíce jím určených pravidel (v jaké poloze spát, jak se přikrýt, jak přesně držet jídelní hůlky a misku apod.) a za každé porušení děti ve věku od tří do dvanácti let bil s přesvědčením, že na ně platí jenom Pavlovské metody jako na zvířata. Kamarády ani vlastní záliby neměly jeho děti vůbec povoleny, výprask byl na denním pořádku.



Respektující rodič



Protože Baiyou žije s rodinou v Hongkongu, nevztahuje se na něj tedy čínská politika jednoho dítěte a mohl mít s manželkou čtyři potomky. U všech praktikoval takto tvrdou výchovu, podle něho založenou na čínské tradici. Tři z jeho dětí se již dostaly na prestižní pekingskou univerzitu a nejmladší si přeje studovat hudbu. Na rozdíl od dětí tygří matky Chuové a kočičího otce Changa ale o výchovném stylu svých rodičů pochybují. Nejstarší dvaadvacetiletý syn vlčího otce Xiao Yao v rozhovoru přiznal, že otce miluje a nenávidí zároveň.

