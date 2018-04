Týden proti rakovině se letos zaměří na ženy

Nádor děložního čípku se objeví ročně 1100 žen a stejný počet žen postihne rakovina vaječníku.

Rakovinou onemocní každý třetí člověk a každé čtvrté úmrtí v Česku je způsobeno touto chorobou.

"Je naivní myslet si, že vymýtíme nádory. Riziku zvratu normálních buněk v rakovinné budeme vystaveni neustále. Ale je v našich silách vyloučit rizika, která k onemocnění vedou, tedy nekouřit, nepřejídat se a mít dostatek pohybu," řekl předseda Ligy proti rakovině Zdeněk Dienstbier.

Na možnosti prevence a včasné léčby má upozornit právě Týden proti rakovině. "Screening dvou druhů rakoviny, prsu a čípku děložního, jednoznačně v zahraničí prokázal, že lze snížit úmrtnost až o 20 procent. V Česku, kde je bezplatný screening rakoviny prsu pro ženy od 45 do 69 let, ho využívá jen třetina žen," uvedl Dienstbier.

Problém vidí i v tom, že pětina matek neví, že jakmile začnou jejich dospívající dcery pohlavně žít, měly by chodit na pravidelné gynekologické prohlídky.

"Protože to je dostupná forma, jak podchytit případné onemocnění, a nemusí to být už přímo rakovina, ale i předrakovinné fáze, které lze léčit dřív, než by rakovina vznikla," vysvětlil.

Lékařka gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marie Bendová dodala, že po rakovině prsu je rakovina děložního čípku nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Může se vyvíjet po mnoho let, aniž by žena pociťovala potíže.

Bendová ocenila, že od příštího roku bude v Česku dostupná vakcína proti těm typům papillomavirů, jež způsobují většinu nádorů čípku. - více zde

Tváří letošního Týdne proti rakovině se stala herečka Mahulena Bočanová. "Rakovina je nesmírně zákeřná nemoc, kterou znám nejen ze svého nejbližšího okolí. Obrana proti každému zlu spočívá v dobré informovanosti - a u rakoviny to platí obzvlášť," řekla na tiskové konferenci.

Liga proti rakovině nabízí bezplatné poradenství v pracovních dnech na nádorové telefonní lince 224 920 935.