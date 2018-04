Móda z Paříže: po mole chodili bezdomovci, sekretářky i pohádkové víly

Schiaparelli: pussy bow i Dalího humr

Pondělní přehlídkový maraton odstartovala značka Schiaparelli, která dlouhodobě navazuje na svou zakladatelku Elsu, surrealistickou ikonu, která slavila úspěchy hlavně ve 30. letech minulého století. Hold jí vzdává nejen názvem, ale i konceptuální tvorbou kolekcí. Současný kreativní ředitel Bertrand Guyon její neotřelý pohled tentokrát propojil s motivy z fotografií legendárního Guye Bourdaina.

Výsledek byl ale nositelný. Podobné asymetrické šaty, růžový bomber, úzký kalhotový kostým nebo mašli u krku alias „pussy bow“, kterou si tak oblíbila Melania Trumpová, bychom asi našli i v méně luxusních kolekcích. O statut vysoké krejčoviny se tady staraly jak vybrané látky, tak náročnost zpracování, a samozřejmě odkazy na díla surrealistů: od slavného humra, emblému umělce Salvadora Dalího i samotné „Schiap“, po dekolt ve tvaru klíčové dírky.

Schiaparelli, kolekce haute couture, jaro - léto 2017

Dior: pohádka pro dospělé

Francouzský luxusní kolos pařížským týdnům módy tradičně kraluje, pondělní přehlídka však byla opravdu speciální. Svou první haute couture kolekci pod hlavičkou Dior na ní totiž představila Maria Grazia Chiuri, která do Paříže teprve nedávno emigrovala z Říma, z italského módního domu Valentino. Staronová tvář nikoho nezklamala.



VIDEO: DIor ve světě snů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konzervativnější diváky přenesla do snového světa, jaký od vysoké krejčoviny požadují. Večerní róby byly pohádkové, jak má být, na stromech visely čarodějnické symboly a hlavy modelek zdobily čelenky od Stephena Jonese. Chiuri ale přidala i něco pro ty progresivnější: volnější střihy, kapuce, materiály příjemné na nošení ani povinný kalhotový kostým. Dior totiž nenosí jen klasicky šik celebrity jako Marion Cotillardová, ale i jejich odvážnější protějšky – třeba Jennifer Lawrence.



Christian Dior, kolekce haute couture, jaro - léto 2017

Vetements: módní ikony z ulice

Mladou pařížskou značku vede Gruzínec Demna Gvasalia a vede ji úplně jinak, než jsou znalci módy zvyklí. Moment překvapení, odvaha riskovat a všudypřítomná ironie z něj během pár sezon udělaly jednu z nejvlivnějších osobností v módním průmyslu. Mít něco od Vetements – ať je to pláštěnka, tričko s logem DHL nebo otrhané džíny – teď znamená být opravdu cool.



Technicky vzato to haute couture nebyla. Zatímco ostatní se předháněli v sofistikovaných róbách pro sezonu jaro – léto, značka Vetements prezentovala svou „obyčejnou“ kolekci pro podzim a zimu. Obyčejnost je tady klíčové slovo, protože právě v ní Gvasalia nachází krásu. Má rád stereotypy, subkultury a skutečné lidi: na molo tak poslal brýlaté sekretářky, důchodkyně z tramvaje, pána z ochranky, skinheady, pankáče, bezdomovce i jednu zvlášť kýčovitou nevěstu. Koho Demna nepovýšil na módní ikonu, jako by nebyl.

Vetements, kolekce ready-to-wear, podzim - zima 2017

Maison Margiela: život skrze filtry

Už je to skoro dva roky, co se eskapádami proslulý návrhář John Galliano vrátil na scénu jako hlava belgického módního domu Maison Margiela. Za skutečný návrat krále dramatické a intelektuální módy ale mnozí označují až kolekci, kterou v Paříži představil ve středu. Přísná kritička Sarah Mowerová z amerického Vogue jeho počin dokonce nazvala „divokým proudem kreativity“.



Symbolická a do posledního detailu promyšlená kolekce podle slov samotného návrháře staví na protikladech, které jsou blízké nám všem. Hlavní téma? Přehršel informací a „filtrované“ životy na sociálních sítích na jedné straně, potřeba uniknout – do minulosti, do přírody, daleko od civilizace – na straně druhé. A tak se po mole procházely modelky v šatech s aplikací ve stylu instagramového filtru, puritánky ze 17. století i moderní nomádky a hippies v kloboucích a potrhané krajce.