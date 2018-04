Ležérní styl, asymetrické střihy a pásky: to jsou trendy z týdne módy

Týden módy v pražských ulicích se pomalu blíží do finále. Zbývá pouze pár akcí z doprovodného programu, protože jeho nejzajímavější část skončila už v úterý večer. Během pásma přehlídek v obchodním domě Kotva předvedlo svoji tvorbu na 15 vrcholných osobností současné české oděvní scény, například Petra Ptáčková, Zdeňka Imreczeová, Petra Balvínová, Chatty, LaFormela nebo čerstvý oděvní designér roku Miro Sabo. Přehlídky pouze pro zvané měli dva nejvýraznější autoři - Zuzana Kubíčková a Jakub Polanka.

Návštěvníci i hosté si užívali zajímavý mix stylů, streetwearovou léžernost, ale i nadčasovou eleganci. Zdá se totiž, jako by se módní scéna rozdělila na ty, kteří zůstali věrni klasickým, jednoduchým liniím střihů bez propracovaných detailů a na ty, kteří se vyloženě asymetrií a složitými detaily vyloženě baví.

Některé z modelů vypadaly, že se řídí heslem pohodlí především. Třeba Miro Sabo vsadil na tepláky a obří mikiny, jako vtipný doplněk použil červenou kšiltovku zavěšenou na krku, nebo na v pase kalhot. Podobně si s ležérností pohrála i Petra Ptáčková, která hodně vrstvila a některé kombinace dokonce připomněly výzbroj do polštářových pitev.

Létající wrestlerky

Pouliční styl se promítl i do kolekce značky Chatty, která se tentokrát nechala inspirovat až v daleké Bolivie, u tamějších wrestlerek nazvaných Flying Cholitas. Jsou to vlastně takové mámy od rodin, které se perou v tradičních dlouhých sukních a střevících. Asymetrické sukně s rozparkem, odrbané džíny, zlaté řetězy u pasu. Součástí kolekce byly i klouboučky od firmy Tonak, jejichž design vychází z tradiční bolivijské buřinky, kterou od 20. let 20. století nosí tamní ženy.

Kateřina Geislerová Tiqe by Petra Balvínová. Lukáš Macháček

Kouzlo tak jednoduchého doplňku, jakým je pásek předvedla Petra Balvínová. vynikl nejen okolo pasu jako součást kabátu či úpletových šatů, ale jeho část nechala koukat i z kapes mikin či sukně. Podobně si s páskem pohrála i Kateřina Geislerová, které mu dopřála různé barevné i designové provedení. Místo klasického pruhu kůže použila několik tenkých proužků svázaných k sobě.

Značka Chatty, kterou tvoří Radka Sirková a Anna Tušková. LAFORMELA Nereha

Návrhářka jako stěžejní materiál své kolekce použila pleteninu, a zdá se, že pro příští sezonu je to spolehlivý tahák. Objevuje se i již zmiňované Petry Ptáčkové v podobě maxišatů nebo minišatů Jakuba Polanky. Podobně se návrháři sešli i s péřovkami a oversized kousky, který jsou vidět napříč většiny předvedených kolekcí.

Zdeňka Imreczeová Daniela Pešková Jakub Polanka

Naopak střídmé a nositelné kousky, které mají daleko k divokým experimentům představila návrhářka Daniela Pešková, jejím kostýmky i šaty jsou přesto díky hezkým střihů velmi chic. Také Zdeňka Imreczeová přišla s elegantní kolekcí, jež pracuje s klasickými střihy a jednoduchými detaily v podobě šňůrek v pasek, knoflíků na límečku či zdobném dekoltu.

Zuzana Kubíčková Zuzana Kubíčková Zuzana Kubíčková

Kdo úplně vybočil ze standardu přehlídkové řady byla Zuzana Kubíčková. Její přehlídka byla vlastně kabaretní show plná průsvitných materiálů, peříček, kožešin, třpytivými kamínky, perlami a nahé kůže. Zkrátka burleskní představení jak má být. Kolekce pracuje s klasickými atributy večerních slavnostních oděvů, teplou vlněnou látkou, suknem a flaušem, kabáty se šálovými límci, korzety. Výsledek je úchvatná podívaná, která je příliš sexy, na to, aby se dala nosit do divadla či na večeři.