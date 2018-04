Ty nejlepší letní experimenty z ovoce

Co jste o nich nevěděli MERUŇKY z 22 % obsahují cukr, kromě toho i vitamin C a vlákninu pektin RYBÍZ má málo kalorií, hodně vlákniny a vitaminu C ANGREŠT je bohatý na vitaminy C a B, hořčík a vápník BORŮVKY jsou babským lékem na slabé a unavené oči. Nechybí jim ani vitamin C MALINY jsou plné vitaminu C a B a beta karotenu, z minerálů mají hodně hořčíku, draslíku, fosforu, železa a mědi OSTRUŽINY mají z ovoce, které u nás roste, nejvyšší obsah hořčíku