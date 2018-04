Ty děti za to rozhodně stojí

V 5.měsíci jsem ještě s manželem ujela výlet na kole-48km. Cítila jsem se opravdu skvěle.

V září jsme měli naplánovanou svatbu, kterou jsem také v poho ustála. Termín jsem měla 17.1.2003, ale už 17.12.2002 při kontrole mi doktorka řekla že jestli "přežiju" Štědrý den, tak budu dobrá. Byla jsem otevřená na dva prsty.

Těšila jsem se na Tanec s vlky

Narozeniny 19.12.jsem oslavila s manžel.rodiči, protože jsme u nich tenkrát bydleli. Manžel Petr v tu dobu ještě studoval vysokou školu v Praze a do Hradce jezdil pouze na víkendy.Přijel 20.12.večer (pátek). V ten den mi nebylo zrovna nejlépe. Večer ve 22,00 měli dávat film Tanec s vlky a já ho miluji, tak jsem se těšila, jak si spolu lehneme a uděláme si filmový večer. Najednou bylo pode mnou mokro a já věděla, že mi praskla plodová voda. Petr se mě ptal, jestli nepanikařím, že mám ještě 3 týdny čas. Ale ve 22,45 jsme jeli do porodnice. Do 1,00 hod. ráno bylo pořád vše ok a já si říkala, že ten porod není nic hrozného.

Jenže pak to začalo. Kroutila jsem se a nevěděla bolestí čí jsem. Ve 2,30 byl Matoušek na světě. Měl 2,60kg a 48cm. Měla jsem strašnou radost.

Žofie se narodila v únoru

No a teď 14.2.2007 se nám narodila holčička Žofie, kterou jsem 14dní přenášela. Nic se se mnou nedělo a doktoři byli pořád klidní. Pak mi na poslední kontrole prorazila doktorka děložní hrdlo (10,00hod.dopol.13.2.) a o hodinu později mi začaly bolesti. Byly po 15.ti min. a daly se docela dobře rozchodit.

Čekali jsme s manželem až do noci (Matouška jsme nechali u rodičů) a nakonec jsme usnuli. Ráno v 5hod. mě probudily bolesti už po 6 minutách. Odfrčeli jsme do porodnice, kde mě přijali, připravili a ještě v 9,15 jsem si dopisovala s mými rodiči sms. Pak mi zavolali Petra a odvezli na porodní sál. Personál byl skvělý, už proto, že mě rodil Petrův spolužák...

Dceru nemohli vylovit

Byl moc milý a vše mi vysvětlil. Propíchl mi vodu, která už byla moc zkažená a začali jsme tlačit. Jenže se zjistilo při natáčení miminka, že se mu snižuje srdeční frekvence. Holčička měla omotanou šňůru okolo krku a vůbec nedoléhala na děložní branku. Nemohli jí vůbec "vylovit".. po pár minutách se rozhodlo, že to sami prostě nezvládneme a šlo se na císařský řez.

Naštěstí hned malá spustila vyřídilku a ani testy neukazovaly žádný problém. Po 4 dnech jsme mašírovaly domů. Takže nějaké pověsti o to, že druhý porod je rychlejší a lepší...nad tím už jen mávám rukou a myslím si své... Ale rozhodně ty děti za to stojí...