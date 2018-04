Twiggy: první supermodelka a pionýrka anorexie

Když dneska zahlédnete filmy pro pamětníky nebo módní fotografie, zarazí vás, jak tehdy ženy vypadaly.

Měly oblé, kypřejší postavy, bylo jim kolem třiceti a zářily zdravím a energií. Ať už to byla Marylin Monroe nebo Adina Mandlová, všechny působily jako dospělé ženy plné života.

Tak jsme ideál ženské krásy mohli vnímat dodnes, kdyby se před víc než čtyřiceti lety neobjevila šestnáctiletá dívka, která měla krátké vlasy a vážila 41 kilo.

Mladičká Angličanka Lesley Hornby byla pravým opakem všeho, co jste až do té doby považovali na ženě za krásné. Neměla na sobě ani známku ženského těla – přísně chlapecká postava postrádala jakékoliv boky a prsa, místo hřívy vlnitých vlasů měla jen kratičký sestřih a víc než zdravě a energicky působila jako někdo, komu byste ze všeho nejdřív dali pořádně najíst.

Svému tehdejšímu příteli Nigelovi se ale moc líbila, a tak ji nechal profesionálně vyfotit. Ty fotky způsobily revoluci po celém světě a kadeřník Nigel Davis se na dlouhá léta stal jejím manažerem. Sám sebe přejmenoval na honosnějšího Justina de Villeneuve, jí dal jméno Twiggy a dodnes mu patří kredit za to, že svět měl svoji první supermodelku.

První supermodelka

Fotila ve Francii, Japonsku, Americe, její ohromné oči s umělými řasami na vás zíraly z titulních stran Vogue, Voll Bazaaru i Elle, všichni návrháři a návrhářky chtěli mít svoje oblečení předvedené právě na ní.

Tehdy bylo ještě jednoduché vypadat jinak než ostatní modelky, a tak se z Twiggy stala světová senzace. Svojí jinakostí přesně naplňovala potřeby tehdejší vlny rebelie, která ovládla britskou a posléze i světovou společnost.

Móda a krása měly blízko k umění a hudbě a Twiggy rychle zapadla mezi hochy z Beatles, Rolling Stones i Jimiho Hendrixe. Stala se vizuální ikonou neopakovatelné doby 60. a 70. let. O tom, jak pevně tam patřila, svědčila i její přítomnost na pohřbu Lindy McCartney. Byla jedním z nejbližších lidí, kteří pomáhali Paulu McCartneymu smířit se se smrtí své ženy.

Její manažer navíc brzy pochopil, že Twiggy má větší talent než jen předvádět oblečení, a nasměroval její kariéru do hudby i do filmu. Hrála zhruba ve dvaceti filmech, natočila několik desek a účinkovala v televizních dokumentech i pořadech. Firma Mattell podle jejího vzoru navrhla panenku, která měla dlouhé nohy a úzké boky.

Právě tím, jak její jméno překročilo hranice modelingu a rozprostřelo se i po jiných oblastech kulturního a společenského života, zavedla pojem "supermodelka". Modelka předvádí oblečení. Supermodelka je celebrita.

Twiggi

Hubenost coby krása

I když se jí často dává za vinu, že svojí vyzáblostí strhla po světě vlnu anorexie, sama Twiggy se podle všeho nikdy nemusela trápit hlady, aby si udržela hubenou postavu. Měla to, co o sobě dneska tak rády tvrdí všechny modelky, kterých se na to zeptáte: rychlý metabolismus, fantastické spalování, dobré geny a hubenost od přírody.

Není důvod jí nevěřit, jenže totéž bohužel neplatilo pro většinu žen. Západní společnost se v té době už definitivně dostala z traumatu nedostatku, který prožívala v obou válkách, a Twiggy se stala spouštěcím momentem další vývojové fáze. Už nebylo zapotřebí ukazovat svým plným, zdravým tělem dostatek, protože ho všichni měli. Nasycená společnost se přiklonila k opaku – vyzáblosti symbolizující opovržení přebytkem a konzumními hodnotami.

Tento trend vydržel dodnes, jen v různých intervalech čas od času přitvrdí. V polovině 90. let se mu například říkalo "heroin chic", velmi zhruba přeloženo něco jako "být heroinově šik".

Reklamní kampaně důležitých módních značek ovládly vyzáblé, nezdravě vyhlížející a průsvitné modelky s kruhy pod očima a vyčerpaným výrazem. Proklamátorkou tohoto stylu byla Britka Kate Mossová, která takový život podle všeho i doopravdy žila. Před třemi lety ji natočili skrytou kamerou, jak během čtyřiceti minut spotřebovala množství kokainu, které by položilo i dospělého koně.

Kate Mossová 90. let byla totéž co Twiggy v 60. letech. Protikladem všeobecného společenského trendu. Jenže zatímco Twiggy byla v průměru o dvacet kilo lehčí než tehdejší standardní modelky, Mossová už se od průměrného obrazu ideální ženy proklamované návrháři a časopisy lišila jen o polovinu toho. Kdyby nějaká modelka chtěla tento trend nastolit v současných letech, neměla by šanci.

Standardní modelky jsou tak vyhublé, že kvůli tomu Světová zdravotnická organizace (WHO) před třemi lety zalarmovala módní svět – 99 procent z nich má totiž poměr výšky a váhy (označovaný jako index BMI) většina dívek v modelingu má k hubenosti dispozice, herečky jdou až do extrémů se svými dietami a hubnutím. "Největším zlem však nejsou modelky, nýbrž hollywoodské herečky. Jejich vychrtlé ruce a ploché hrudníky jsou strašlivým příkladem pro současné dívky a ženy," obvinila Hollywood z rozšiřování nebezpečného trendu.

Twiggi

Stárnout s grácií stár

Sama je příkladem toho, že stárnout se dá elegantně a bez náročných plastických operací. Když ji před pár lety oslovil britský gigant Marks and Spencer, Britky všeho věku se do ní znovu zamilovaly.

Twiggy si je dobře svého stigmatu vědoma, a tak dnes často proti vyzáblosti modelek veřejně bojuje. "Šílenství zvané velikost XS je absolutně nepřijatelné," apelovala po smrti dvou jihoamerických modelek na vyhladovění.

Přiznané vrásky i plnější tvary na reklamní kampani udělaly Twiggy zase o něco lidštější a obchodnímu řetězci se to vrátilo v prodejích. Šest čtvrtletí za sebou hlásily účetní knihy Marks and Spencer propad v prodejích. Pak v září nasadili minutovou televizní kampaň s Twiggy a třemi dalšími modelkami různého věku, a obchod na konci roku oznámil první pozitivní čísla.

Svoje významné výročí Twiggy v těchto dnech slaví další kampaní – na krém Olay, jehož tváří byla přesně před pětadvaceti lety. Díky dobrému světlu a fantastickému make-upu byste ten rozdíl takřka nepoznali.

Daleko větší oslavy ale Twiggy zažije v National Portrait Gallery. K narozeninám jí slavná galerie uspořádala velkolepou výstavu fotek mapující celý její život. Je to přece jen jejich opravdová ikona.