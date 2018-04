Tvrdá voda a chlor ohrožují zdraví

6:00 , aktualizováno 6:00

Vypít denně alespoň dva litry vody, to by měl být základ správné životosprávy. Jenže i obyčejná voda může na našem těle zanechat neblahé následky. Předčasné stárnutí pokožky, ledvinové kameny, studené nohy a ruce, to vše může způsobit voda, kterou pijeme.