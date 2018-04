Tvarohové výrobky vám při hubnutí prospějí. Pozor však na ty sladké

Aerobik je vhodné cvičení pro shození přebytečných kil. Pokud jste ho nikdy necvičili, nenechte se odradit kroky a jejich cizími názvy. Nestyďte se za to, že půjdete, byť v pokročilém věku, na lekci pro úplné začátečníky. Takový aerobik má přívlastek "basic" a naučíte se v něm nejen terminologii, ale i základní pohyby a jejich správné provedení. Tempo není v hodinách pro začátečníky vysoké, takže se nemusíte bát, že nebudete stíhat. Zajímejte se také o to, jak je zkušený instruktor nebo instruktorka, k nimž chcete chodit. Hodina cvičení by neměla být nudná a stereotypní. Až budete zkušenější, můžete si vybírat různé druhy aerobiku, některé jsou podobné tanci jiné posilování.