Tvaroh je zdravý a dietní. Nebojte se ho v kuchyni používat častěji

Proč si občas dopřát trochu tvarohu? Je dietní: Kalorická hodnota polotučného tvarohu je ve 100 g cca 460 kJ. Je tak vhodnější než tavené či smetanové sýry.

Mléčné bílkoviny: Jsou lehce stravitelné a tělu dodávají vyváženou směs aminokyselin. Navíc v tvarohu najdete i bílkovinu kasein, který ovlivňuje růst a ochraňuje buňky jater.

Obsahuje vápník: Ten je důležitý hlavně pro děti v období růstu, starší chrání před osteoporózou a zubními kazy.

Zasytí: I několik hodin poté máte pocit plného žaludku, nemáte tak rychle hlad.

Rajčata plněná tvarohem

Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby

* 4 velká masitá rajčata

* 100 g másla

* 500 g měkkého polotučného tvarohu

* 100 ml smetany nebo mléka

* sůl

* pepř

* 1 lžička cukru

* 1 svazek jarní cibulky

* pažitka

1. Rajčata omyjeme a seřízneme vrchní část se stonkem. Z vnitřku vydlabeme dužinu, vypláchneme jej a necháme okapat nebo jej vysušíme ubrouskem. Pažitku a jarní cibulku také opláchneme a osušíme, nasekáme nadrobno. Stejně tak vydlabanou dužinu.

2. Změklé máslo utřeme dohladka, přimícháme tvaroh a podle potřeby přilijeme trochu smetany. Dochutíme solí, pepřem a cukrem.

3. Do vyšlehaného tvarohu přisypeme nakrájenou pažitku, jarní cibulku a dužinu. Rajčata naplníme tvarohovou pomazánkou a dáme vychladit do ledničky.

NÁŠ TIP Touto tvarohovou směsí se dají plnit i papriky. Do tvarohu můžete přidat i pokrájenou ředkvičku, nastrouhanou kedlubnu či mrkev nebo různé bylinky. Pomazánku můžete namazat také na čerstvý chléb nebo bagetu.

Rybí pomazánka s tvarohem

Příprava: 20 minut + vaření 10 minut

Pro 4 osoby

* 500 g měkkého tvarohu

* 150 g filé

* 150 g lososa nebo jiné ryby

* bobkový list

* sůl

* nové koření

* citron

* pažitka

* petrželka

* výhonek řapíkatého celeru

* jarní cibulka

* kopr

1. V osolené vodě s bobkovým listem a novým kořením dáme zvlášť povařit filé a lososa. Měkké uvařené maso rozebereme prsty na kousky a odstraníme kosti.

2. Tvaroh našleháme, osolíme a rozdělíme na dvě části.

3. Do jedné části tvarohu zamícháme nasekaný kopr, cibulku a kousky lososa. Do druhé části pomazánky přidáme nakrájený výhonek řapíkatého celeru, pažitku a filé. Ozdobíme petrželkou a servírujeme s chlebem či bagetou, s klínky omytého citronu.

NÁŠ TIP Pomazánku můžete vyrobit i z uzené ryby, kterou máte rádi.

Vydatnější a barevnější bude s uvařeným vejcem, nastrouhanou syrovou mrkví či celerem.

Dort z tvarohu a ananasu

Příprava: 30 minut + pečení 12 minut

Pro 8 osob

* 300 g máslových sušenek

* 100 g rozpuštěného másla

* 500 g měkkého tvarohu

* 200 g lučiny

* 1 smetanový jogurt

* 12 plátků želatiny nebo 5 lžiček práškové

* 150 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1 ananas

1. Dno kulaté otevírací formy vyložíme pečicím papírem, boky lehce vymažeme máslem. Rozdrcené sušenky promícháme s rozpuštěným máslem a lžící je natlačíme na dno formy. Zapečeme je zhruba 8-12 minut v troubě rozehřáté na 180 stupňů a necháme vychladnout.

2. Tvaroh ušleháme s lučinou, smetanovým jogurtem a cukrem. Pár lžic tvarohové náplně oddělíme a vmícháme do rozpuštěné želatiny. Obě směsi pečlivě prošleháme.

3. Sušenkový korpus poklademe plátky ananasu, na ně rozetřeme tvaroh a necháme v chladničce ztuhnout. Před servírováním ozdobíme zbytkem ananasu.

NÁŠ TIP Dort chladne a tuhne minimálně 4 hodiny, připravte ho proto s předstihem. Místo čerstvého ananasu můžete použít konzervovaný.

Koláč s jablky a brusinkami

Příprava: 30 minut + pečení 45 minut

Pro 4 osoby

Těsto:

* 150 g hladké mouky

* 150 g másla

* 80 g cukru moučka

* 1 žloutek

* 1 vanilkový cukr

* 1/2 lžičky kypřícího prášku

Náplň:

* 500 g měkkého tvarohu

* 2 vejce

* 100 g moučkového cukru

* 3 jablka

* 100 g sušených brusinek

1. Brusinky zalijeme v misce horkou vodou a necháme je nabobtnat.

2. Do prosáté mouky přimícháme kypřicí prášek a moučkový cukr, přidáme na kousky rozkrájené máslo, žloutek, vanilkový cukr a rychle zpracujeme v hladké těsto. To rozválíme nebo vtlačíme do vymazané formy a necháme půl hodiny odležet v chladu.

3. Tvaroh rozetřeme se žloutky a zkypříme tuhým sněhem z bílků s moučkovým cukrem.

4. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince a nakrájíme na tenčí měsíčky. Brusinky necháme okapat na cedníku.

5. Těsto krátce zapečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi 5-7 minut. Formu vyjmeme, necháme vychladnout, potřeme tvarohem, zapícháme do něj měsíčky jablek a posypeme brusinkami. Dopečeme v mírně vyhřáté troubě.

NÁŠ TIP Brusinky můžete použít i mražené, jen je nechte rozmrznout a okapat. Do tvarohu přidejte nastrouhanou kůru z bio citronu.

Sekaná z tvarohu a sýra

Příprava: 20 minut + pečení 40-50 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg mletého masa (hovězí a vepřové)

* 250 g měkkého tvarohu

* 150 g strouhaného sýra

* 1 menší cibule

* 1 pórek

* česnek

* majoránka

* paprika

* sůl

* pepř

1. Utřeme česnek se solí. Cibuli a pórek nakrájíme na malé kousky a vmícháme do tvarohu i s dalším kořením a strouhaným sýrem. Takto ochucený tvaroh důkladně promícháme s mletým masem.

2. Ruce si namočíme ve studené vodě a z masa vytvarujeme několik menších bochánků, které klademe na vyšší plech nebo do pekáče. Dáme je do předehřáté trouby na 200-220 stupňů a zapečeme nasucho. Pak je podlijeme sklenkou vody a pečeme asi 45 minut.