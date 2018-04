Chcete okouzlit? Zahoďte make-up a dejte si nohy nahoru, radí výzkum

Krása není všechno – nebo ano?

Není důležité, co je na povrchu, ale uvnitř. Síla vnitřní krásy může mít magické účinky. Lidské vlastnosti jsou někdy účinnější než afrodiziakum, přitažlivost spočívá v kouzlu osobnosti, nikoli v tom, jak vypadáme. Je to ale opravdu tak? Studie zveřejněná v časopise Science Nordic nabízí na tyto otázky spíše kontroverzní odpověď. Tajemství přitažlivosti se totiž podle ní skrývá v našem obličeji.

Tvář jako biologický vysílač

Mezinárodní výzkum pod vedením finské Turku University dospěl k zajímavým výsledkům. Ačkoli krása určitě není všechno, autoři studie odhalili, že z biologického hlediska může sehrát rozhodující roli. Náš vzhled totiž o nás dokáže hodně prozradit, přičemž tvář působí něco jako hlavní vysílač biologických informací. Jak nás ujišťuje Markus Ranatala, vedoucí celého výzkumu: "Obličej je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje lidskou přitažlivost – a rozhoduje dokonce víc než naše postava."

Nejkrásnější ženy nejsou ve stresu

Lidská tvář nelže. Nejenže je to okno do duše, ale podle zmíněné studie je to i výstavní skříň imunitního systému. Jednoduše řečeno, náš obličej okolí sděluje, jestli jsme zdravotně v pořádku. A právě tato informace má největší vliv na to, jako moc jsme pro ostatní přitažlivé. Alespoň tak hovoří výsledky výzkumu. V něm muži měli z více než padesáti pasových fotografií vybírat, jaké ženy je přitahují. Nebyly to krásky, profesionální manekýnky ani víly se smyslnými rty. Největší skóre obdržely ženy, u kterých vědci zjistili nejmenší hladinu stresových hormonů.

Stres může způsobit neplodnost

"Je to vlastně logické zjištění", komentuje výsledky studie doktor Rantala, "stresový hormon totiž často okupuje ženské sexuální hormony, a když je hladina stresu příliš vysoká, může to vést k neplodnosti." Z evolučního hlediska tak zkrátka muži povědomě vyhledávají ženy, které mají největší potenciál rozšířit jejich genofond. Obličej je navíc zrcadlem našich emocí – a přiznejme si, že na okolí nic nepůsobí lépe, než když jsme v pohodě. Schválně se zkuste zamyslet nad tím, kdy na svém obličeji pozorujete nějaké změny. Nepřipadáte si starší, když máte hodně práce? Objeví se vám někdy akné, když zrovna nestíháte? Není přeplněná e-mailová schránka důvodem, proč se vám na čele objevila další vráska?

Průměr je nejvíc sexy

Kromě stresu výzkum odhalil ještě další faktor, který má vliv na naši přitažlivost a který žádný make-up nezakryje. Při prohlížení ženských obličejů se totiž muži shodli na tom, že nejvíc sexy je "průměr" – tedy očima vědců to, kolik procent tuku ženská tvář obsahuje. Muži totiž jako nejatraktivnější tváře vybrali ty, které neměly ani moc, ale ani málo podkožního tuku. Tento výsledek jenom podpořil ten předchozí. Množství tuku je totiž jistou interpretací našeho zdraví. Právě nejzdravější ženy mají tento poměr, kdy jejich obličej není otylý, ale ani příliš vyzáblý. A to, že stres může být příčinou obou extrémů, není potřeba ani vysvětlovat.

Zahoďte make-up, dejte si nohy nahoru

"Naše studie v podstatě odhalila, že tajemství přitažlivosti je pouze o tom, abychom se přestali se stresovat," uzavírá svůj výzkum Rantala. Ačkoli se může jevit, že tuto radu lze snadno předat, ale hůře následovat, výsledky studie si lze přeci jen vyložit jako převratně pozitivní. Jen si představte, kolik peněz a času můžete ušetřit. To, co skutečně vaše tvář potřebuje, je totiž opravdu k nezaplacení. Už žádná drahá kosmetika, "zázračné" elixíry, krémy, masky a návštěvy salonů. Namísto dlouhých řas, smyslných rtů a dokonalých lícních kostí totiž na muže působí jediné: že jste v pohodě.