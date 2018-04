Čtenářský recept: Tuřínová krémová polévka s restovanými houbami

Doba přípravy: 100 min.

Množství: 4 porce

50 g másla

3 malé cibule

250g tuřínu

100 g brambor

1,5 l kuřecího vývaru

200 ml smetany

4 hrsti malých lišek a lošáků zprohýbaných (někdy též uváděných jako lišáci)

1. Rozpustíme máslo a dáme zpěnit cibuli nakrájenou na středně veké kousky. Než se nám cibule zpění, nakrájíme si tuřín na kostky o hraně cca 2 cm.

2. Jakmile je cibule zpěněná (nechceme ji smahnout do barvy, ale zároveň nechceme, aby ještě štiplala), přidáme tuřín. Zalijeme vývarem, osolíme, opepříme a dáme pomalu vařit na příštích 60 minut. Čas od času promícháme, případně přilijeme vývar.

3. Po hodině přídáme brambory pokrájené na kousky a vaříme dalších 30 minut, dokud nejsou brambory i tuřín měkké. Nakonec rozmixujeme ponorným mixérem do hladka a vmícháme smetanu. Dochutíme solí a pepřem.

4. Lišky a lošáky dáme restovat na máslo na pánvičku, dokud nejsou krásně osmahlé. Do talíře dáme houby na hromádku doprostřed a kolem zalijeme polévkou a ihned podáváme.