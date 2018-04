Turecké nebo švýcarské lázně můžete mít i doma. Radíme, jak na to

Turecké lázně: tradiční masáže Hammam

PŮVOD

Tradiční orientální masáž Hammam pochází z Turecka. Je oblíbená v řadě wellnes středisek nebo v lepších hotelech, třeba v Rakousku, a získala si velkou oblibu u mnoha turistů. Zahání zimní únavu.

Hlavní ingrediencí je arganový olej z Maroka, který má barvu zlata. Už kdysi byl velmi oblíbeným olejem žen v orientu pro své vyživující a vyhlazující vlastnosti. Základem mýdla je olivový, arganový a růžový olej.

JAK FUNGUJE?

Nejdříve napěňte voňavé mýdlo a v duchu tradičního hammamského rituálu umyjte tělo. Nemusíte se obávat vysušené pokožky, protože mýdlo obsahuje oleje. Pokud jste si vyhradili dostatek času, olejovým elixírem si namasírujte tělo. Můžete samozřejmě požádat o pomoc partnera a užít si lázně ve dvou. Olej pak po koupeli zahřejte v dlaních a jemně ho vtírejte do pokožky. Začněte od nohou a pokračujte až ke krku. Pokožka se vypne a bude nadlouho hladká a vyživená. Na závěr si dopřejte bahenní masku na obličej a vlasy.

Česká lázeň: zábaly z rašeliny

PŮVOD

Františkovy Lázně, rašeliniště u osady Soos.

Léčivou látkou jsou minerály z rašeliny. Rašelina na zábaly je mechanicky umletá a vhodně zabalená pro domácí využití.

JAK FUNGUJE?

Balneorašelina zmírňuje svalové přetížení při sportu, pracovním zatížení, degenerativních procesech pohybového ústrojí. V domácích podmínkách si můžete připravit hojivou koupel s rašelinou, zahřát polštářek v mikrovlnné troubě a přiložit na bolavá místa. Ohřátá rašelina, na rozdíl od vody, déle udrží teplo, a tak může hloubkově prohřívat bolavá místa. Maskou z rašeliny zregenerujete zralou pleť. Navíc stahuje póry, léčí akné i ekzémy. Naneste ji na zvlhčenou pleť a nechte 10 minut působit, pak pořádně opláchněte.

100% rašelina se hodí pro uvolnění svalových a kloubních bolestí, při obezitě a celulitidě. Před tím, než se pustíte do léčby, se poraďte se svým lékařem.





Švýcarské lázně: koupele v květech

PŮVOD

Léčba vodou pomáhá ke zlepšení zdraví už staletí a přidáním výtažků z horských bylin a sena se účinky koupelí znásobí. Směs čistých éterických olejů získaných z 31 léčivých rostlin má přesnou recepturu už 40 let a pochází od bylinkářů appenzellského kantonu. Tato směs má široké využití, například zahání únavu.

JAK FUNGUJE?

Lázeň ve vaně ze sena pomáhá uvolnit ztuhlé tělo a přispívá ke zlepšení nálady. Využijte zkušenosti švýcarských sedláků, kteří přišli na to, že koupele v seně spolu s alpskou protěží rozproudí krevní oběh, zrychlují metabolismus, uvolňují od bolestí a křečí. Dokonce pomůžou jako prevence těm, které v létě trápí pylové alergie. Nejdříve lehce promasírujte tělo lufou, napusťte vanu a pak teprve přidejte pár kapek oleje z 31 bylin. Koupel by měla trvat kolem 20 minut, pak osprchujte nohy chladnou vodou a na půl hodiny se zabalte do deky a odpočívejte.

Tyrolské lázně: z nejlepších alpských hotelů

PŮVOD

Přírodní suroviny z údolí Pitztal v Rakousku jsou pečlivě tříděny a kontrolovány. Suší se na slunci a zpracovávají se na oleje, krémy a masti podle tradičních receptur.

Lázně si připravíte z arniky, měsíčku lékařského, třezalky, limbového dřeva a propolisu. Kosmetiku Alpienne najdete v rakouských hotelových wellnes centrech, ale můžete si ji koupit i domů. Návrat k tradičním alpským metodám léčby je velkým hitem posledních let.

JAK FUNGUJE?

Bylinné koupele a masti jsou proti bolestem kloubů a k uvolnění unavených svalů. Nasypte si do vany přírodní alpskou sůl s bylinkami nebo hoblinkami z limbového dřeva. Zahojí vám kůži a tělo. Můžete si zvolit přísady do koupelí nebo masážní oleje. Esencí z kůry stromu limba můžete odbourávat stres i doma.

Hodí se po sportování na uvolnění unavených svalů. Arnika pomáhá při hojení ran. Má protizánětlivé účinky, prokrvuje a regeneruje tkáň.