Neléčená tupozrakost u dětí poškodí zrak. Nenávratně

Podle statistik má nezjištěnou oční vadu každé dvanácté dítě ve věku čtyř let. S rizikem vzniku tupozrakosti se rodí zhruba čtyři procenta dětí.

Obvyklé preventivní prohlídky u praktických lékařů však některé oční vady nemusí vždy odhalit, zrak dětí by měl být vyšetřený na odborném pracovišti. Problémy, které tupozrakost způsobuje, se promítají nejen do školních činností, ale i do běžného života. Dítě se špatným viděním se ve škole rychleji unavuje, ztrácí koncentraci a zlobí.

Šanci na úplné vyléčení mají hlavně předškoláci

U tupozrakosti dochází ke ztrátě prostorového vidění, člověk často vidí jako přes matné sklo, prakticky se stává jednookým. To pak velmi ovlivňuje kvalitu života a může způsobovat velké omezení v činnostech, sportu, zájmech a samozřejmě později také v zaměstnání, neboť tupozraký člověk některá zaměstnání vykonávat nemůže.

Předškolní věk je většinou posledním obdobím, kdy je možné tupozrakost odstranit, v dospělosti je tento nedostatek v podstatě neléčitelný.

"S léčbou tupozrakosti pomocí cvičení očí je třeba začít velmi brzy, ideálně mezi třetím a pátým rokem věku dítěte, kdy je šance na úplné vyléčení velmi vysoká. Cvičení je účinné i u starších dětí, ale začne-li se po osmém roku věku, naděje na odstranění tupozrakosti je již velmi malá," vysvětluje lékařka Eva Jerhotová z Dětského očního centra Kukátko. A dodává, že v pozdějším věku dítěte už není možné tupozrakost zcela vyléčit a stejně je tomu i u dospělých.

Pomáhá oční gymnastika

Tupozrakost je možné odstranit pomocí speciálních takzvaných pleoptických cvičení, která se zaměřují na rozvoj vnímání světelných podnětů, rozvoj barvocitu, zlepšení orientace v prostoru, na výcvik zrakově motorické orientace. Cvičení je založeno na principu oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá hravost a fantazii dítěte.

"Možnosti a druhy cvičení jsou velmi rozmanité. Vhodné jsou například postupy obkreslování obrázků, navlékání korálků, vystřihovánky, různé skládačky či pexesa. Poslední dobou se objevují i speciální počítačové hry pro cvičení dětí s tupozrakostí. Všechna cvičení musejí probíhat se zakrytým lépe vidoucím okem, aby se postižené oko nutilo zapojovat co nejvíce," uvádí Zdeňka Vaňharová, ortoptistka z Dětského očního centra Kukátko.

Struktura a četnost cvičení se stanovuje na základě vyšetření a k vyléčení je zpravidla zapotřebí i trénování očí pod odborným dohledem na speciálních přístrojích.

Vyléčením tupozrakosti ovšem všechno nekončí. Po vyrovnání zrakové ostrosti obou očí je nutné ještě naučit obě oči spolupracovat. Tomu dítě naučí ortoptik, který za pomocí speciálních cvičení a cvičicích přístrojů ukazuje, jak zapojovat obě oči současně.