Tři tipy, jak vybrat tuniku. Zamaskujte velké břicho a odhalte nohy

Košile pro problematické partie

Dlouhé košile nosili už obyvatelé starověkého Říma. Původně to byly dva kusy látky sepnuté na rameni sponou, později se po stranách začaly sešívat k sobě. Tuniky byly lněné nebo vlněné, měly různě dlouhé rukávy i délku střihu. Podle postavení a společenské třídy sahaly nad kolena či po kotníky, utahovaly se opaskem. Do středomořského podnebí to byl pohodlný, prodyšný a zároveň slušivý kousek oblečení.



Možná proto je dnes tunika symbolem letního šatníku. Jen tak se v ní nezpotíte a sluší skoro všem postavám. Ocení ji především ženy, které mají větší bříško nebo nedefinovaný pas. Nejvíce padne typu postavy jablko, protože zamaskuje problematický střed těla a zdůrazní štíhlé nohy. Dámy, které mají plný dekolt, mohou zvolit model s hlubším výstřihem či projmutí pod prsy. Vyhnout by se však měly transparentním materiálům a zavazování v pase.