Tuňák, kolař, gauner. Zaškatulkujte politiky nebo manžela

Vybrali jsme dvě desítky známých mužů. Ke kterému typu byste je zařadili? HLASUJTE ZDE

PROHLÍŽEČ

Základní charakteristika: Sportovec egoistického typu. Vlastní tělo ho bude vždycky zajímat víc než to vaše. Jeho pěstění a osvalování věnuje každou volnou hodinu. Na procházky nechodí, protože to neposiluje "bicák" ani "tricák" a na kino zapomeňte úplně - oseděl by si své namakané hýždě.

Místo výskytu: Posilovna s největšími zrcadly ve městě.

Typická věta: Jdem do fitka? Nějak ti povoluje břicho.

Použitelnost pro život: K narozeninám uvítá velkoobchodní balení vitamínů pro kulturisty. Na rodinných oslavách vyžaduje místo dortu proteinové koktejly. Jako otec je ovšem výtečný - tedy pokud budete mít sportovně založené děti. Bude je na zádech vynášet do velehor a ochotně vzpírá i nákup. Nehrozí nevěra. Nemá na ni čas - bicák a tricák mu ho zaberou celý.

TUŇÁK

Základní charakteristika: Je úplně jedno, jaké má tuňák povolání, protože veškerý jeho potenciál zabírá koníček: tuning jeho vozu. Ještě šílenější spojler, ještě větší reprobedny, ještě ujetější potahy na sedačky jeho původně nenápadné Škodovky nebo trabanta ho pohltily. Na srazech tuňáků je ovšem legrace a velmi hlasitá hudba, takže vhodné typy žen jsou z nich nadšeny. Nesmí jim ovšem vadit, že jejich partner tráví v garáži i Štědrý den, aby stihnul do jara předělat sériový vůz na něco mezi raketoplánem a pódiem na technoparty.

Místo výskytu: Garáž s dílnou, případně kamarádova garáž s dílnou

Typická věta: Nemůžu sehnat mračení na jedničkovýho golfa.

Použitelnost pro život: V žádném případě (s výjimkou akutního slepáku) nepoužívejte jeho vůz na všední účely. Rodinné oslavy plánujte na víkendy, kdy nejsou srazy tuňáků. Ideální otec pro děti v pubertě, výborně poradí s volbou vhodného sound systému do pokojíčku. Ovšem pozor na pružné blondýny, které číhají na tuňáckých srazech a moc rády by se svezly vaším zázrakem barvy oranžového zvýrazňovače.

PRASÁK

Základní charakteristika: Jeho životním leitmotivem je sex, sex a zase sex, tedy tak se alespoň prezentuje ve společnosti. O sexu mluví prakticky neustále – s kolika, kde všude, jak moc šikovný byl, jak si ho holky chválí...Ženám při hovoru zásadně kouká do výstřihu, v hospodě u společného stolu jeho ruka zcela neomylně vyhledá nejbližší dámské koleno. Pokud se některá z dam odhodlá vyzkoušet jeho kvality na vlastní tělo, obvykle bývá zklamána. Veškerý svůj sexuální potenciál totiž prasák vyčerpá mluvením, zíráním a osaháváním.

Místo výskytu: plošně.

Typická věta: Ty jo, ta je ale má!

Použitelnost pro život: Ideální společník pro ženy, jimž sex nic moc neříká. Venku se vymluví, doma dá pokoj. Varování – nebude oblíbencem vašich kamarádek, protože jistojistě to na všechny vybalí. S narůstajícím věkem se stále více drží doma, v teple a klidu a využívá možností, jež mu nabízí pornografický průmysl.

BOLÍSTKO

Základní charakteristika: Prakticky nesutále jej trápí vážné choroby,které mají ty nejhorší možné průběhy, hrozivé komplikace a velikou míru bolestivosti. Jeho, tedy ‚pánská‘, rýma se od té běžné liší tím, že a) zcela vyčerpává jejich organismus, takže nejsou schopni si sami ani uvařit čaj; b) bolesti hlavy s ní spojené jsou hrozivé, absolutně se nedají srovnat s vaší migrénou a c) po celou dobu nemoci se pánská rýma jeví jako předzvěst rakoviny nosu spojené s tuberkulózou nosohltanu.

Místo výskytu: Spíše postihuje inteligentní a vzdělané muže, kteří jsou schopni a ochotni si o potencionálních chorobách nastudovat opravdu velké množství odborných materiálů.

Typická věta: Umírám, moje teplota dosáhla 37,3.

Použitelnost pro život: Nikdy v průběhu jeho nemoci nepoužijte větu: „To když já jsem měla chřipku, ležela jsem jen jeden den, uvařila jsem večeři a s dětmi napsala úkoly.“ Ranila by ho hluboce. Neposílejte ho samotného s větším množstvím peněz do lékárny. V posteli podává skvělé výkony. V hekání.

SLUŠŇÁK

Základní charakteristika: Hodný hoch. Slušně učesán, voní heřmánkovým mýdlem, košile vždy nažehlená a dokonalé puky na kalhotách, ve volném čase džíny a decentní tričko nejlépe s límečkem. Rovněž vyžehlené. Nemluví sprostě, ženám drží dveře a mamince pomáhá s nákupem. Je spořivý, ale ne škrt. Ve společnosti neoslňuje, ale většinou ani nekazí zábavu. Pokud ovládá hru na nějaký nástroj, většinou ji neuplatńuje v rockové kapele, ale v komorním kvartetu. Neoplývá sexappealem, ale pokud dojde na věc, bývá snaživý a empatický. Zvláštní znamení: je milován všemi matkami potencionálních nevěst.

Místo výskytu: Volejbalová hřiště, party kamarádů z vysoké, často se rekrutuje i z ochotných a vlídných kolegů.

Typická věta: Ukaž, vezmu ti ten batoh.

Použitelnost pro život: Hodně vydrží. Při dobrém zacházení vydrží déle. Bývá dobrým manželem, který umí svou ženu udělat šťastnou, starostlivým otcem, kterému není proti srsti vstávat v noci k plačícímu dítěti. Tyto vlastnosti však nacházejí u žen odezvu až s rostoucím věkem, pak bývá ceněným zbožím. V pubertě – jako partner většinou nežádoucí.

PLÁNOVAČ

Základní charakteristika: Člověk, který má ve svém životě jasno. Ví, co bude dělat za pět let, kam pojede příští rok na dovolenou, která poloha při sexu je nejefektivnější, kolik ročně uspoří, jak se má oblékat jeho žena a co je ideální nedělní oběd. Většinou má technické nebo ekonomické vzdělání. S oblibou vytváří různé grafy a tabulky. Miluje řád a "slušné lidi", nesnáší chaos a bohémy. V posteli je nenápaditý, ekonomicky úsporný.

Místo výskytu: Vysoké školy, na kterých student může získat titul inženýr. Ten je mezi plánovači velmi ceněn. Pak také bankovní ústavy, pojišťovny, technické provozy.

Typická věta: Tvoje výkonost v domácnosti za poslední týden klesla o 4,8 procenta.

Použitelnost pro život: Plánovač očekává úctu, vděk a poslušnost. Poskytne vám veškeré myslitelné životní jistoty, pokud s ním budete dodržovat jeho harmonogram života. Určitě s ním budete mít hezké bydlení, pravidelně dovolenou, nákupy, sex i stolici. Nikdy neočekávejte, že by vás překvapil červeným prádelkem k výročí. Většinou ovšem nepřekvapí ani odchodem ke ztepilé blondýně...

ZLATOHLÁVEK

Základní charakteristika: Muž, kterého zřejmě oslovila 70. léta nebo svět cirkusu, a proto ho poznáte podle rozepnuté barevné košile se špičatým límcem a na hrudi se houpajícího zlatého řetězu. Modernější varianta má plandavé tepláky, triko slavné sportovní značky a pod břichem zapnutou ledvinku. Hranatý masivní prsten s černým kamenem je ovšem pravidlem, stejně jako to, že neustále v ruce třímá klíčky od svého auta, na kterých je jako přívěšek značka vozu mnohem luxusnějšího (třeba hvězdička Mercedesu).

Místo výskytu: Téměř výhradně ho potkáte ve velkých nákupních centrech, kde se buď vyskytuje ve dvou a nakupuje na pánskou jízdu, nebo se svou rodinou. Nakupovat ho baví, takže stejně zaměřenými manželkami bývá obdivován.

Typická věta: Zlato, nevíš, kde jsem zaparkoval Medvěda?

Použitelnost pro život: Tím vyšší, čím nižší máte barvocit. Způsob zacházení – nic složitého. Nakrmit a usadit k televizi s lahváčem. Jako manžel je hodný, nenáročný, ale taky nijak inspirující.

VŠEZNÁLEK

Základní charakteristika: Byl na všech důležitých místech a zná všechny důležité lidi. Ví prostě o všem všechno a dokáže o tom dlouze a barvitě rozprávět. Je jedno, jestli je řeč o sadařství, fotbalové reprezentaci, volbách na Ukrajině nebo ženském orgasmu. Svoje názory okolí sdělí, aniž by o to stálo. Jak jednou spustí, není síla, která by ho zastavila. Praktická využitelnost jeho znalostí bývá malá. V posteli vám ochotně vysvětlí, proč to právě dnes nešlo, kde se stala (vaše) chyba, případně proč je přemíra sexu nezdravá.

Místo výskytu: Politika, střední a vyšší management

Typická věta: Název kuponová privatizace jsem Vencovi poradil já.

Použitelnost pro život: Snese vám modré z nebe, když ho necháte vypovídat, budete se mile usmívat a pokyvovat souhlasně hlavou. Potěšíte ho větou "Nevíš náhodou, jak....?“ Vaše nápady bude rád realizovat, pokud mu je lstivě uvedete jako jeho vlastní.

UMĚLEC

Základní charakteristika: Má dlouhé vlasy, které si již několik týdnů nemyl, a péči o zevnějšek považuje za zcela zbytečnou ztrátu času i své identity. V jeho bytě nenajdete ani čistou skleničku, ani hrnec na špagety. Zato tam bude hromada nevydaných rukopisů nebo rozmalovaných pláten. Na schůzky chodí pozdě. Můžete s ním vést dlouhé filozofické debaty a popíjet u toho nekvalitní (místy i kvalitní) červené víno.

Místo výskytu: Kavárny, galerie, divadelní kluby. Přemnožili se zejména na UMPRUM a AVU.

Typická věta: Jak můžeš vůbec obhajovat impresionisty? Ty komerčně líbivý skvrny na plátně trpícího světa!

Použitelnost pro život: Ráno mu nikdy nevolejte a v dopoledních hodinách po něm nikdy nic nechtějte. Jeho znavená duše, která do pozdních nočních hodin "tvořila", totiž potřebuje spánek. Bývá zábavný, ale zcela nespolehlivý. Jako otec – děti vyrobí, občas pochová, rád si s nimi bude malovat, ale peníze ani pravidelnou péči z něj nevyrazíte.

FEŠÁČEK

Základní charakteristika: Stále voní a je stále vyžehlen. Má puky i na teplákách, pokud ovšem nějaké tepláky vůbec vlastní. I na výlet do hor totiž vyráží v lehkých polobotkách a anglických plátěných kalhotách. Dnes znám jako metrosexuál. Péči o svůj zevnějšek věnuje tolik času, kolik Tuňák svému autu. Oblíbená četba – katalogy kosmetických firem a módní magazíny. Partnerky si vybírá pouze ve své krevní skupině.

Místo výskytu: Kosmetický salon, solárium, drogerie či "ta fantastická nová moderní kavárna na Národní‘.

Typická věta: To je Hugo Boss, drahá.

Použitelnost pro život: Jeho vlastní je téměř nulová, ale protože většinou dost vydělává, má na všechno lidi. Styl nadřazuje věrnosti, takže jako jeho partnerka se budete muset proklatě snažit, aby vás nevyměnil za mladší kolekci.

SPASITEL

Základní charakteristika: Žije v dojmu, že právě na něj lidstvo čekalo, aby bylo zachráněno. Před ekologickou katastrofou, bigotními věřícími, levičáky či nezdravou stravou. Jakmile si vybere oblast, kde je potřeba spásy, bude na ní neústupně pracovat. Obětuje tomu každou volnou chvilku, o dovolené půjde sytit hladové do Afriky nebo tlačit velryby zpátky do moře. O oblíbené knize mluví jako o bibli všech... (doplňte dle oboru). Nic nedbá znuděných, pobavených nebo naštvaných pohledů svého okolí, jde za svým cílem. Klidně sám...

Místo výskytu: Politická, ekologická, náboženská, makrobiotická a jiná hnutí.

Typická věta: Miláčku v létě odjíždím na rok do Antarktidy léčit tučňáky z depresí.

Použitelnost pro život: V etaptě životního vrcholu malá. V té době mu můžete být na blízku výhradně jeho slepým následováním cestou necestou. V posteli dokáže být vášnivý, stejně jako při veřejném vystoupení. Pozor! Pokud se najde jeho myšlence stejně oddaná jiná ženská duše, hrozí, že vás opustí, neboť jenom ona mu opravdu rozumí.

TVRĎÁK

Základní charakteristika: Rekrutuje se z trvdého jádra fanoušků některých fotbalových klubů a z příznivců hnutí skinheads. Oblíbená profese: vyhazovač, ochranka. Jeho tělo je pokryto množstvím jizev, které nasbíral jako trofeje v mnoha pěstních soubojích, a nevkusným tetováním. S oblibou nosí přiléhavé džíny, vysoké zavazovací boty, upnutá trika vybraných značek a bundu typu bomber. Často také šálu v klubových barvách. Jediným správným účesem je holá hlava. Na řeči si moc nepotrpí, radši hned jedná. Ženy podle něj mají své místo hlavně u plotny, v posteli je rychlý, brutální a sobecký.

Místo výskytu: demonstarce za bílou rasu, fotbalová utkání, hospody 4. cenové skupiny.

Typická věta: Hele vole, chceš přes hubu?!

Použitelnost pro život: Platí stejná pravidla jako pro chov velkých šelem – dostatek krmiva a hodně pohybu. Když se chlapec vyřve, vyběhá a nasytí, doma je zkrotlý. Neodmlouvejte mu, nemluvte před ním o emancipaci – hrozí, že by vám to vysvětlil ručně.

KOLAŘ

Základní charakteristika: Pravý kolař je nadšenec, který není spokojený, dokud nemá za sebou padesát kilometrů a v zubech pár much. Kolař manekýn se spíš stará o to, jestli má správné rukavice, brýle, helmu, dres či lahev na pití. Po boku kolaře nestrávíte doma v klidu jediný víkend od té doby, co vyschnou louže po první mrazíky. Zvlášť otrlé typy vás vyštvou na kolo i ve sněhu. Jste masochistka, nebo snad taky kolařka? Pak je to pro vás ten pravý typ. Fyzicky je kolař docela subtilní, vše vynahrazují lýtka, která by uměla kopnout jako kůň. V sezoně má legračně opálený obličej od cyklistických brýlí.

Místo výskytu: Cyklotrasa, cykloobchod... škoda, že ještě nikdo nevynalezl cyklobar, co?

Typická věta: Dem na kola?

Použitelnost pro život: Vysoká. Navíc rád a dobrovolně běhá do schodů, protože tak trénuje nohy. Takže zapomenuté klíče a nejezdící výtah ho příjemně naladí. Až budete mít děti, posadíte mu je do sedačky a necháte jezdit kolem města.

GAUNER

Základní charakteristika: Jako dítě bývá "problémovým" žákem, jeho vysvědčení skýtají jedinou jistotu – pokud tam nebude dvojka nebo trojka z chování, má ředitelskou důtku nebo byl půl roku v nemocnici. V pubertě se z něj stává punkáč, technař, DJ, rocker. V dospělosti občas svádí boj s nezdravými návyky – jako je přemíra alkoholu či jiných drog. I ve zralém věku preferuje nedbalou eleganci, která se pozná podle staré kožené bundy a třídeního strniště. Bývá okouzlující a honosí se velkým sexappealem.Ve společnosti často hraje první housle, jsa vybaven vypravěčským talentem. Pro ženy všeho věku je velmi žádoucí, každá doufá, že právě ona ho zachrání před ním samotným.

Místo výskytu: Rockové kluby, koncerty, zkušebny a demonstrace.

Typická věta: Hele, po koncertě dáme jedno pětipivo a jdem domů.

Použitelnost pro život: Nesnažte se jej předělávat, uprchne. Jako společník je zábavný, milý, v sexu vynalézavý. Preferuje soužití na hromádce, často miluje děti a je ochoten jich zplodit mnoho, přičemž netrvá na tom, aby měly všechny stejnou matku. Dobře se s ním vychází i po rozvodu.

VĚDEC

Základní charakteristika: Narodil se v brýlích. V pěti letech vyhodil do povětří koupelnu soupravou Malý chemik a dodnes o tom vypráví jako o jediné vtipné příhodě, která se mu v životě stala. Učitelé ho milovali a zájemku o vysokou školu měl vyplněnu první den na střední. Ženy ho moc nezajímají, ale on přitahuje mateřské a pečovatelské typy. Nemá totiž sklon k nevěře a je vděčný, když mu někdo uvaří a nechá ho v klidu číst tlustý slovník. Jako otec je nesvéprávný.

Místo výskytu: Knihovna, fakulta, laboratoř. Potkáte-li ho v parku nebo v restauraci, zabloudil.

Typická věta: Bohužel nemohu tě odvézt do porodnice, musím totiž jít do laboratoře ověřit hypotézu citovanou v Medical Tribune.

Způsob zacházení: Velmi prostý – nakrmit, obléci, zapnout správně knoflíky a vyslat do světa. Pokud si ale chcete večer popovídat, zavolejte kamarádce nebo si počkejte, až děti povyrostou.

Použitelnost pro život: Závisí zcela na vaší ochotě a schopnosti s ním manipulovat. Neklopit, je křehký.

RYCHLÝ ŠÍP

Základní charakteristika: Ten se zřejmě nenarodil vůbec, ale někdo ho namaloval nebo vyřezal. Hovoří spisovně a je to čestný muž a šlechtic. Drobný stín prevíta mu chybí k tomu, aby byl uvěřitelný a hodný milování. Když svádí ženu, hraje jí v mrazu pod oknem na kytaru nebo ji pozve do botanické zahrady na kaktusy. Když přemůžete permanentní riziko udušení se smíchy, zjistíte, že je to vlastně perla mezi muži, který přijde v tolik, v kolik slíbil, drží dané slovo, nelže a nepodvádí. Nakonec vám budou ostatní ženy závidět.

Místo výskytu: Převádí stařenky přes silnici, vysazuje ptáčata do hnízda a u základní školy promlouvá do duše grázlíkům.

Typická věta: Kamarádi! Hoši! Nechte tu veverku! To je nečestné a nesportovní!

Použitelnost pro život: Nikdy nebude vydělávat velké peníze ani znát ty "správné" lidi. Nevadí? Pak je pro vás jeho použitelnost maximální.

TREMPÍK

Základní charakteristika: V krvi mu koluje smůla stromů a za ušima má prach zapadlejch cest. Khaki má i kartáček na zuby a slipy, a když ho společenská nutnost přiměje zout si kanady nebo sundat klobouk s mývalím ocasem, je vykořeněný. Každý týden už od středy plánuje, kam vyrazí s partou nebo sám o víkendu. Zná tajné osady ukryté v lesích a celou jednu polici v knihovně mu zabírají cancáky. Často hledí do dáli a současná doba ho moc nebere.

Místo výskytu: V lesích a polích. V pátek a v neděli vám v přecpaném metru vrazí usárnu do zubů a ešus do žaludku.

Typická věta: Pojď, setřem spolu rosu na kolejích.

Použitelnost pro život: V krizi a ztratíte-li se v Boubíně vysoká, v nákupním centru minimální. Jako otec – skvělý, sbalí děti na víkend s sebou a vy o nich dva dny ani neuslyšíte. Nenechávejte ho samotného se sirkami v obýváku!

ADRENALIN

Základní charakteristika: Žije jen tehdy, visí-li jeho život na vlásku. Neustále se vrhá do propastí na gumovém laně, leze do nebezpečných výšek, splouvá řeky podobné vodopádům a z vodopádů skáče na kajaku. Není spokojen, pokud ho neodmítne na život pojistit kterákoliv z pojišťoven v zemi. Na šrámy je pyšný a ročně dá tak dvě tři sádry. Má pubertální reakci na jakoukoliv cedulku se zákazem, i kdyby to mělo být Nekrmte medvědy. V tu ránu má ruku s bonbónem narvanou až po rameno v mřížích.

Místo výskytu: Kluzké skály, prudké řeky, rozbouřená moře, klec se lvy, vysoké komíny a mosty.

Typická věta: Slyšíš v telefonu to hučení? Právě skáču šipku do Niagáry...

Použitelnost pro život: Vysoká, ale pouze tehdy, žijete-li na samotě uprostřed Aljašky. V Berouně nebo Znojmě je vám na nic, a navíc bude nevybitý a nesnesitelný. Na nákup vám nedojde, protože nehrozí, že by se u toho utopil. A u porodu omdlí – to je snad nějaký přírodní zákon. Pokuste se nevyvinout si na něj příliš silnou citovou vazbu, nedožívá se většinou ani poloviny celostátního průměru.

ALTENRÁTOR

Základní charakteristika: Je uvědomělý, vyznává zdravý životní styl, pečuje o skladbu jídelníčku, třídění odpadů. Často vnímá veškeré vibrace: vaši, vesmírnou, zvířat, rostlin, tu knih i tu hudební. Všechny bytosti objímá, líbá či jen drží za ruce a dokáže se "na vás" napojit. Vyzná se v józe, astrologii, možná i v meditacích a zcela jistě v alternativní výchově a psychologii. Na ženě nejvíce obdivuje osobnost a vnitřní krásu – takže pokud Vás moc nebaví líčení, oblékání a nechcete zahodit ty pohodlné tepláky, co máte už od gymplu, je to ten pravý.

Typická věta: Jak se do vesmíru volá, tak se z něj ozývá.

Místo výskytu: Nejčastější výskyt v Country lifu a podobných institucích, bylinkářství u vás na rohu, na psychoterapeutickém výcviku či kurzech holotropního dýchání.

Použitelnost pro život: Střední, pokud sdílíte jeho životní postoj. Čeká vas svatba na louce, porod na peci, čajové orgie a tantrický sex. Díky schopnosti vnímat vaše vibrace bývá jedinečným milencem.

IT MIMOZEMŠŤAN

Základní charakteristika: Počítač, internet, USB, Wifi – to je jeho reálný svět, tím běžným bývá zasažen jen velmi málo. Mívá nepřítomný pohled, brýle, džíny o pár cm kratší, než je třeba, kostkovanou košili nebo seprané triko a neudržovaný "účes". S kamarády, ostatními IT mimozemšťany, mluví jakousi tajnou řečí. Hodiny a hodiny dovede trávit nad obrazovkou plnou nul a jedniček. Pokud se stanete objektem jeho zájmu, přijde vám cosi jako milostný dopis samozřejmě na mail a pravděpodobně to zavaří váš počítač, neboť na všechny špeky v něm obsažené paměť vašeho stroje stačit nebude.

Místo výskytu: IT oddělení, prodejny pro počítačové maniaky, chaty a diskuse na netu.

Typická věta: Před aploudováním pekidžů musíš zafrízovat klastr.

Použitelnost pro život: Nenáročný na péči, pokud půjde elektřina a bude moci mít zapnutý počítač. Díky jeho péči budou umět všechny (ano, bude jich mnoho) vaše domácí počítače neuvěřitelné věci. Na ostatní domácí práce bývá nepoužitelný. Praktičnost podobná jako u vědce. Na sex bývá machr, tedy na ten virtuální – dokáže udržovat několik vyčerpávajících mileneckých vztahů najednou. Na realitu mu čas nezbývá...