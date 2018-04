I při dietě potřebujete tuky. Margarínu můžete více, s máslem šetřete

Odborná doporučení říkají, že zdravý stravovací režim by mělo zajistit pět denních jídel. Kromě snídaně, oběda a večeře...

Shodila jsem třicet kilogramů. Když chci zhubnout, přidám pohyb

Od narození jsem měla zdravotní potíže. Prodělala jsem několik operací kyčle a to se se mnou táhlo až do školních let....