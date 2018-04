Tukům se nevyhýbejte, ale zapomeňte na smažení

Ani lidé s nadváhou se nemusí bát, že když vyrazí na běžky, budou trpět jejich klouby. Nejvíce energie by spálili, pokud by na běžkách opravdu běželi, ale i v případě, že jen rychleji půjdou, svému zdraví prospějí. Ideální je zapojit svaly tak, aby se spalovala energie, což se povede při správné tepové frekvenci. Nepotřebujete hned sporttester, řiďte se podle dechu. Pokud jste ještě schopni i mluvit, je to v pořádku, jinak už máte tepovou frekvenci zbytečně vysokou. Netrénovaní lidé by měli vyrazit na běžeckou trať, která vede po rovině, protože cestou do kopce by se jen zadýchali a zpotili. Naopak při sjezdu dolů hrozí zejména starším lidem zlomeniny způsobené pády. Rozhodně nepodceňujte počasí a dobré oblečení.