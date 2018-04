Tučné jídlo zadělává dětem na vážné problémy

"Nadváhou trpí devět a těžkou obezitou šest procent dětí. Vyšší krevní tlak mají dvě procenta a vyšší hladinu cholesterolu dvě až osm procent dětí v závislosti na věku," vyčíslil profesor Michael Aschermann, předseda České kardiologické společnosti.

A řeč je už o nejmladších školácích. Výzkum provedený letos právě pod patronací odborné kardiologické společnosti ukázal, že problémy s vysokým cholesterolem, který může později způsobovat problémy s oběhovým systémem a zvyšovat riziko infarktu třeba už kolem třicítky, mají už děti ve třetí třídě.

Michael Aschermann zmínil, že kromě nevhodné stravy se na vzestupu zmíněných rizikových faktorů projevuje kouření a nedostatek pohybu.

Děti, které nejedí

Navzdory stoupajícímu počtu obézních dětí přetrvává u některých lidí dojem, že dítě, které hodně a dobře jí, rovná se hodné dítě. A s tím souvisí problematika dětí, které takzvaně nejedí.

"Moje matka hlídala naši předškolní dceru, která byla často nemocná, a nemohla proto chodit do školy. Stěžovala si přitom, že holčička skoro nejí," líčí Zuzana Zemanová z Prahy. Protože dítě bylo zároveň na svůj věk i hodně drobné, vzala je k lékaři, zda mu něco nechybí.

Ukázaly se hned dvě věci - dívence skutečně chyběly některé důležité živiny, měla například nedostatek železa. A pak vyšlo najevo i to, že dítě jí. "Babička jí neustále podsouvala nějaké laskominy, takže dcera, která velký jedlík nebyla nikdy, nemohla už mít hlad na pořádné jídlo," uzavírá matka dítěte.

Dalo přitom podle ní dost velkou práci přesvědčit babičku, že dítě nemusí jíst v jednom kuse ani olbřímí porce, ale že by mělo jíst zdravě.

Děti se od sebe liší a liší se samozřejmě i jejich chuť k jídlu. Nevadí, když některé dítě jí relativně málo, ale na závadu je jednostrannost nebo převaha nezdravých jídel.

"Protože i dítě, které je hubené, může mít zdravotní problémy z nevhodné stravy," upozorňuje lékařka Alexandra Moravcová. Podle ní se běžně stává, že rodiče dávají dítěti s klidným svědomím sladkosti nebo nezdravé pokrmy, protože hřeší na to, že potomek je hubený.

Kdo má víc peněz, jí zdravěji?

Stále více se projevují i sociální rozdíly mezi rodinami. Neznamená to však automaticky, že kdo má více peněz, jí zdravěji. Více peněz totiž někdy znamená, že děti dostávají vysoké kapesné, za které si pak samy kupují jídlo ve fast foodech.

Jinými slovy, dopřávají si jídlo velmi kaloricky bohaté, tučné, někdy s nadbytkem bílkovin, ale nedostatkem vlákniny.

Obecně však platí, že lidé s vyššími příjmy mívají na talíři zdraví prospěšnější věci a platí to mnohdy i o dětech - kupují například jen kvalitní uzeniny, sýry, celozrnné pečivo, zajímají se o vliv potravin na zdraví a automaticky tomu učí i své potomky. Podle lékařů tak pro jejich zdraví dělají to nejlepší.

"Naopak lidé, kteří se snaží na jídle ušetřit a podléhají třeba nabídkám hypermarketů, kupují často méně kvalitní potraviny," doplňuje lékařka.

Například ve snaze mít maso koupí levné tučné maso nebo uzeniny, ačkoli by zrovna tak mohli rovnou připravit bezmasé a paradoxně zdravější jídlo jen ze zeleniny

JAK MÁ VYPADAT STRAVA

Průměrné zdravé dítě, 7 let

stravuje se doma a ve škole



Co by mělo dítě jíst

• důležitý je dostatek mléčných výrobků, ovoce a zeleniny

• zvykejte dítě na chuti nových jídel, aby nezůstalo jen u několika svých oblíbených pokrmů

• naučte dítě pravidelně snídat

• zajímejte se o to, jak vaří školní jídelna, a poraďte dítěti s výběrem menu, pokud má tu možnost

Čeho se vyvarovat

• nezvykejte dítě na sladkosti pojídané jen tak mezi hlavními chody, to raději někdy cíleně udělejte třeba sladkou svačinu nebo snídani

• pokud je to možné, neodměňujte děti bonbony třeba za domácí úkoly, raději jim přečtěte kus knížky

Průměrné zdravé dítě, 14 let

stravuje se doma a ve škole

Co by mělo dítě jíst

• děti v pubertě hodně rostou, a proto potřebují vydatná jídla obsahující dostatek vápníku, dalších minerálů, vitaminů a bílkovin

• dopřejte zejména chlapcům klidně i druhou večeři, ale jen lehkou

• naučte ho připravovat si svačiny

Čeho se vyvarovat

• děti hodně jedí, dbejte proto na to, aby bylo jídlo hodnotné a nešlo jen o prázdné kalorie z fast food řetězců

• pozor, dívky v tomto věku mohou naopak mít sklon k hladovění ve snaze být co nejštíhlejší

Dítě s problémy (alergik)

stravuje se doma, mimo jen výjimečně

Co by mělo dítě jíst

• může jít třeba o alergika, dítě s celiakií nebo o dítě s nesnášenlivostí na některé potraviny

• dbejte doporučení lékařů a naučte základním pravidlům i dítě, aby se naučilo odmítat pro ně nevhodné potraviny třeba na návštěvách

• hledejte pomoc a rady ve sdruženích rodičů, příručkách či na internetu, zjistěte si, kde prodávají vhodné potraviny

Čeho se vyvarovat

• neučiňte ze zdravotních potíží dítěte hlavní téma jeho života, aby se necítilo vyřazené nebo aby se na ně naopak zbytečně nevymlouvalo; naučte ho ale také vyhnout se rizikům

Dítě s nadváhou nebo obézní

stravuje se doma, ve škole, fast food

Co by mělo dítě jíst

• pokud si nevíte rady, vyhledejte dětského obezitologa

• zjistěte, proč je dítě obézní, a od toho začněte změnu jeho jídelníčku; může jít třeba o příliš vydatné večeře nebo mnoho sladkostí

• uberte na tučných výrobcích, přidejte ovoce a zeleninu

Čeho se vyvarovat

• zapomeňte na drastické diety, pro děti se vůbec nehodí

• nepočítejte s tím, že dítě začne hned jíst zdravé pokrmy místo těch, které má rádo, změny musí být postupné

Dítě hubené, nejedlík

stravuje se doma a ve škole

Co by mělo dítě jíst

• máte-li obavy, že potomek jí skutečně málo, navštivte výživovou poradnu

• zkuste připravovat jednoduché, ale dobře vypadající pokrmy, zapomeňte naopak na příliš složité experimenty

• pokud nemá dítě zdravotní problémy, nevadí, že nejí tolik jako ostatní

Čeho se vyvarovat

• nenuťte dítě dojídat za každou cenu

• neuplácejte ho sladkostmi, aby jedlo alespoň něco

• nedělejte z jídla velký problém

Malý sportovec, 10-15 let

stravuje se doma a ve škole

Co by mělo dítě jíst

• sportující dítě potřebuje jíst více než jeho vrstevníci a měla by to být hodně kvalitní strava, obsahující mimo jiné dostatek bílkovin

• u některých sportů se vyžaduje, aby dítě nepřibíralo, ale i tak by mělo mít dostatek živin přímo ze stravy, potravinové doplňky připadají v úvahu jako nadstavba

Čeho se vyvarovat

• pozor na situaci, kdy dítě byť jen na čas se sportem přestane, děti mohou začít přibírat na váze

• nedávejte dětem žádné potravinové doplňky kromě těch, které vám schválí lékař