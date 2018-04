Čtenářský recept: Tučňáci - netradiční vosí hnízda

Doba přípravy: cca 80 minut bez suš

Množství: cca 30 kusů

Těsto:

70g mletých piškotů

80g mletých loupaných mandlí (nebo ořechů)

100g moučkového cukru

1 lžíce rumu

1 lříce mléka

Na krém:

150g másla

100g cukru

Na dohotovení:

40g mléčné čokoládové polevy

10g bílé čokoládové polevy

30 piškotů

60 půlených loupaných mandlí

cca 5 plátků kandované papáji

Tip Tučňáky lze stejně jako vosí hnízda plnit vaječným likérem a lepit oblíbeným máslovým krémem.

Postup:

1. Mleté piškoty, mandle (ořechy), máslo, cukr, rum a mléko zpracujeme na vláčné těsto.

2. Plníme do formiček včelých úlů, po vyklepnutí do hlavičky ( cca 1 cm id vrcholu) vmáčkneme nakrájené trojúhelníčky papáji jako zobáčky. Necháme do druhého dne zaschnout při pokojové teplotě.

3. Úly lepíme máslovým krémem (nebo lze i nutellou - dle chuti a zvyku) na piškoty.

4. Natřeme rozpuštěnou mléčnou čokoládou vršek nad zobákem a cca půlku (aby zbylo bílé břicho) a přilepíme půlky mandlí jako křídla.

5. Po zatuhnutí doděláme bílou čokoládou a špejlí (zdobítkem) oči.