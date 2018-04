Trvanlivost zkrášlujících zákroků: pár měsíců i napořád

Plastika prsů

Na plastiku prsů obvykle chodí ženy, které měly děti a kojily. "Modelaci prsou většinou podstupují ženy až kolem pětatřiceti," potvrzuje doktorka Andrea Musilová z Asklepionu, kliniky a institutu estetické medicíny. Dodává ale, že zákrok často postupují i velmi mladé dívky, které radikálně zhubly.Na době trvání efektu se významně podílejí faktory jako další těhotenství, životospráva nebo zda si ženy drží váhu.

"Pokud se to nijak významně nemění, většinou ženy další plastiku prsou už nepožadují," tvrdí Musilová.

Jinak je to v případě silikonových implantátů. Jejich životnost se liší zejména podle výrobce. "Ti nejkvalitnější dávají až doživotní záruku, běžně pak 10 až 15 let. V každém případě doporučujeme pravidelné kontroly a ultrazvuková vyšetření," dodává Musilová.

Liposukce

Pro odsátí tuku se dříve udával věkový limit 30 až 35 let. "V tomto věku se totiž snižuje pevnost a elasticita kůže. Dnes nicméně chodí na liposukci mnohem starší ženy. Záleží vždy na konkrétním případu," vysvětluje Musilová.

"Pevnosti kůže lze pomoci do jisté míry užitím laseru při liposukci, a to tak, aby kůže po odsátí nevisela. Liposukce se používá také jako doplněk při určitých operacích, například při abdominoplastice, což je korekce povislé kůže na břiše," dodává lékařka.



Pokud však člověk po liposukci nezačne dodržovat jinou životosprávu, může tuk "dorůst" znovu. A také na operaci musí znovu.

Botulotoxin

Látka zvaná botulotoxin se aplikuje do kůže, kde se naváže v místě nervosvalového zakončení, a poruší tak přenos vzruchu na sval. Tím sval nedostává žádné impulzy k činnosti, proto se nestahuje. Tímto způsobem se redukují především vrásky od smíchu, mračení, vějířovité vrásky kolem očí a rýhy kolem úst.



"Není důvod ošetřovat botulotoxinem pacienty mladší osmnácti let nebo klienty, kteří ještě nemají ani náznak mimických vrásek," říká Musilová. Po ošetření botulotoxinem bude vaše pleť vypjatá až půl roku.

Lifting obličeje a operace víček

Co se týče operací víček a liftingu obličeje, podle Musilové na ně žádný ideální věk neexistuje.

"Je to velmi individuální a hodně záleží na tom, jak je na sebe kdo náročný. Některé ženy vyžadují operaci víček již při náznaku první vrásky, což je podle mého názoru zcela zbytečné. Většinu operací provádíme až kolem čtyřicátého roku, přičemž výsledek trvá pět až deset let. Takzvané pytle pod očima, které bývají genetického důvodu, přitom trápí i mladé lidi pod třicet let," popisuje.

Celkový face-lift se pak provádí většinou až ve "zralém věku", tedy kolem 45 až 50 let a výše. Uvádí se, že zákrok vydrží asi 10 až 15 let.