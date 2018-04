Trvá pár minut, ale může zachránit váš život

Součástí pravidelné gynekologické prohlídky by mělo být i prohmatání prsou, které by odhalilo případné bulky. Pokud Váš lékař toto vyšetření neprovádí, můžete jej o to požádat, a nebo se uchýlit k domácímu samovyšetření. Vy sama ale nemusíte odhalit počínající fázi rakoviny prsu, a proto je vhodné navštívit jednou za dva roky specializovanou ordinaci, kde Vám bude prohlídka odborně provedena. V nejrizikovější skupině jsou ženy po čtyřicítce. Pravidelná vyšetření se ale doporučují už ženám po dvacátém roce života.

Porod jako ochrana

Onemocnět rakovinou prsu může prakticky každá žena. Riziko můžete snížit, pokud budete zdravě jíst. Ženy s nadváhou, zvláště po přechodu, jsou vystaveny dvakrát většímu riziku nežli ty, které dodržují správnou životosprávu. Svou roli sehrávají také geny. Pokud se ve vaší rodině vyskytla rakovina prsu, měly byste dbát na zvýšenou prevenci. Nicméně podle statistik dochází naštěstí jen u méně než deseti procent potomků k rozvinutí této choroby.

Prevencí může být překvapivě i časté těhotenství. „Zdá se, že rození dětí poskytuje ochranu, protože snižuje počet menstruačních cyklů, které se u ženy v průběhu jejího života dostaví, a může omezit počet buněk, jež mohou vyvolat rakovinu,“ říká R. Carterová v knize Jak předcházet rakovině prsu. I kdybyste ale porodila deset dětí, rizika se nikdy stoprocentně nezbavíte.

Objednejte se včas

V roce 2002 se i v České republice uzákonilo to, co už léta platilo v jiných evropských zemích. Ženy od 45 do 69 let získaly možnost jednou za dva roky podstoupit vyšetření mamografem zcela bezplatně. I ostatní ženy ale mají možnost ujistit se o tom, že vše je v pořádku. Statistiky uvádějí, že až 92% pacientek, u nichž je rakovina prsu odhalena včas, se ze svého onemocnění vyléčí. Prevence je proto na prvním místě.

Starším ženám často vyšetření doporučí jejich lékař, mladší na to musí pamatovat samy. První věcí, se kterou musíte u preventivního vyšetření počítat, je dlouhá čekací doba. I v České republice už naštěstí začalo několik center provozovat internetový rezervační systém. Jeho prostřednictvím zjistíte, kdy a v kolik hodin má lékař volné místo. Po vyřízení krátkého telefonátu, během kterého se vás zpravidla zeptají na věk či obtíže, si můžete zapsat dojednané datum do kalendáře.

Jak probíhá vyšetření

Pokud jste se rozhodla sama bez doporučení lékaře či nějakých problémů vydat na vyšetření, budete pravděpodobně poslány na sonografii. Pokud jste ještě nedosáhla pětačtyřicátého roku, počítejte i s poplatkem. Ten se pohybuje mezi dvěma až osmi sty korun. Záhy po příchodu do ordinace budete požádána, abyste si odložila. Poté si lehnete na lůžko a dáte si jednu ruku pod hlavu. Lékař nanese gel a začne provádět sonografické vyšetření. Po chvíli si vyměníte ruce a po vyšetření obou prsou vám bude zkontrolován i stav uzlin v podpaží.

Vyšetření trvá zhruba deset minut, poté se odeberete do kabinky, kde ze sebe smyjete gel a oblečete se. Lepší je vzít si s sebou svůj ručník, abyste se nemusela spoléhat jen na papírové utěrky. Až budete hotova, dá vám lékař zprávu o vyšetření, kterou předáte svému gynekologovi. Pokud vše proběhlo bez problémů, můžete si oddechnout. Další vyšetření vás bude pravděpodobně čekat až za dva roky.