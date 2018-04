Trojice dezertů, které nesmí chybět o Vánocích na stole

Ořechová bábovka s rumem a cukrovou polevou

Příprava: 30 minut + 45-50 minut pečení + doba na zdobení

Na 1 formu

* 6 vajec, žloutky a bílky zvlášť

* 175 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 50 g změklého másla + na vymazání formy

* 10 g čerstvého droždí

* 3 lžíce vlažného mléka

* 200 g mletých ořechů

* 100 ml rumu

* špetka soli

* 120 g hrubé mouky + na vysypání formy

Na polevu:

* asi 200 g cukru moučka + na poprášení

* 2 lžíce vody

* 2 lžíce citronové šťávy

* kousek zeleného a červeného marcipánu na ozdobu

1. V míse vyšleháme žloutky, oba cukry a máslo do pěny. Droždí rozdrobíme, rozmícháme v mléce a vmícháme do našlehané hmoty. Přidáme mleté ořechy, rum a promícháme. Z bílků a špetky soli vyšleháme tuhý sníh a s prosátou moukou zlehka vmícháme do těsta.

2. Formu na bábovku vymažeme máslem a vysypeme moukou, těsto vlijeme do formy a vložíme do trouby předehřáté na 175 stupňů a pečeme asi 45-50 minut. Jakmile se těsto nelepí na špejli, vyjmeme z trouby, necháme zchladnout a bábovku překlopíme na mřížku nebo rovný talíř a necháme úplně vychladnout.

3. V kastrůlku svaříme 60 g cukru s 2 lžícemi vody a citronové šťávy. Postupně vmícháme tolik prosátého moučkového cukru, až je poleva dostatečně hustá, a ihned jí přelijeme bábovku, neboť poleva rychle tuhne. Povrch ozdobíme svíčkami a ozdobami z barevné mandlové hmoty a necháme ztuhnout. Při podávání poprášíme moučkovým cukrem.

Tip

Cukr můžete umíchat s vodou a šťávou i za studena, dokud poleva není hladká a lesklá, a formu na bábovku vysypat mletými ořechy nebo mandlemi.

Rozinková štola

Příprava: 45 minut + asi 60 minut kynutí + asi 50-60 minut pečení

Na 1 štolu

* 250 g rozinek

* 4 lžíce rumu

* 1 kostka droždí

* asi 150 ml mléka

* 70 g krupicového cukru

* 500 g polohrubé mouky

* špetka soli

* 1 vanilkový cukr

* 1 lžička nastrouhané citronové kůry

* špetka mletého kardamomu

* špetka muškátového oříšku

* 100 g kandované citrusové kůry

* 50 g loupaných mandlí

* 1 vejce + 1 žloutek

* 180 g másla + 50 g na potření

* cukr moučka na posypání

1. Rozinky propláchneme horkou vodou, okapeme, zalijeme rumem a necháme nasáknout, nejlépe do druhého dne.

2. Do části mouky a cukru nadrobíme droždí, přilijeme trochu vlažného mléka, promícháme a necháme v teple, dokud kvásek nevykyne.

3. Zbylou mouku prosejeme, promícháme se solí, zbylým a vanilkovým cukrem, jemně nastrouhanou citronovou kůrou, kořením, pokrájenou kandovanou kůrou, nasekanými oloupanými mandlemi. Do mísy s moukou přilijeme vykynutý kvásek, nabobtnalé rozinky a vejce se žloutky rozmíchané ve zbylém mléce a zlehka propracujeme. Nakonec do těsta zapracujeme rozpuštěné vlažné máslo, vypracujeme hladké nelepivé těsto asi 45 minut. Potom těsto přendáme na vál a vyválíme z něj vyšší obdélník a přikryjeme utěrkou.

4. Necháme kynout v teplé místnosti těsta s tenčím střede ma silnějšími okraji.

5. Delší okraje přeložíme přes sebe směrem do středu, vytvarujeme štolu a hranou dlaně vytvarujeme žlábek.

6. Přendáme na plech vyložený pečicím papírem a necháme ještě asi 20-30 minut kynout. Potom vložíme do trouby předehřáté na 250 stupňů, teplotu snížíme na 180° a pečeme asi 50-60 minut. Upečenou štolu ihned vydatně několikrát potřeme rozpuštěným máslem a posypeme moučkovým cukrem.

Tip

Štola musí být dobře upečená, ale ne vysušená. Pálí-li se na povrchu, přikryjte ji seshora alobalem. Z této dávky můžete udělat také 2 menší štoly.

Kábrtova vánočka

Příprava: 30 minut + asi 90 minut kynutí + 45 minut pečení

Na 1 vánočku

* 500 g polohrubé mouky

* 30 g kvasnic

* 80 g moučkového cukru

* 100 g másla

* 2 žloutky

* 5 gramů soli

* 180 ml mléka

* lžička peč. prášku

* 50 g rozinek

* 30 g mandlových plátků + na posypání

* kůra z citronu

* vejce na potření

1. Kvasnice s lžičkou cukru třeme, až se rozpustí. Přidáme 80 gramů mouky a asi 60 ml vlahého mléka. Umícháme, posypeme lžící mouky a necháme na teple kynout. V míse smícháme mouku, pečicí prášek, cukr, sůl, citronovou kůru. Přidáme žloutky, vzkynutý kvásek, zbylé mléko, rozinky, mandle a povolené máslo. Těsto dáme kynout a pak do něj vařečkou 3x za sebou plácneme.

2. Po necelé hodině rozdělíme těsto na 2 stejné díly: jeden na 3 stejné kusy, druhý na 5. Vyválíme prameny. Tři spleteme, dáme na pomaštěný papír. Ve středu jemně vytlačíme důlek. Spleteme tři tenčí, položíme na první vrstvu, střed promáčkneme. Stočíme zbylé dva, trochu delší, a okraje zastrčíme pod vánočku. Necháme půl hodiny kynout.

3. Potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme mandlemi. Zprvu pečeme prudčeji, potom na 150°. Ke konci chráníme svrchu namaštěným pečicím papírem.

Boj za dobré jméno vánočky