Řekli jí, že nemůže otěhotnět. Přirozeně pak počala trojčata

Donna žila několik let s manželem Mahmoodem v Egyptě. Pak se ale rozhodli, že se přestěhují zpět do její rodné země, do Anglie a najdou si tam práci. Tu ale žena nakonec ani nehledala. Po příjezdu totiž zjistila, že je těhotná.

Nejdřív byla v šoku a nemohla radostné zprávě uvěřit. Když pak přišla k lékaři na kontrolu, byla v šoku ještě víc. Řekl jí totiž, že čeká rovnou tři děti.

„Když jsem byla v pátém týdnu, sdělili mi tu neuvěřitelnou zprávu. Řekli mi, že početí trojčat je pravděpodobné asi jako výhra v loterii. Já jsem prostě vyhrála svou životní loterii,“ sdělila nadšená žena, která vždy snila, že bude mít tři děti.

Těhotenství nebylo úplně bez problémů. Když byla Donna ve 36. týdnu, začalo jí být velmi špatně a lékaři jí zjistili těhotenskou preeklampsii. Což je stav, kdy má žena příliš vysoký tlak, výrazné otoky těla a příliš bílkovin v moči. Někdy tento stav vede až k selhání jater a ledvin. „Vypadala jsem jako balon. Byla jsem neskutečně oteklá,“ svěřila se.

Musela být tedy hospitalizována a předčasně porodila. Chlapci Adam, Miles a Damian ale byli naprosto v pořádku a v inkubátoru strávili jen jeden den. „Když přišli chlapci na svět, byla jsem strašně dojatá. Kdykoli jsem se na ně podívala, nemohla jsem zastavit slzy. Měla jsem takovou radost,“ dodala žena, která považuje své tři děti za velký zázrak.