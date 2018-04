Tak trochu jiná svatba. Pět originálních tipů pro váš den D

1. Muzika na cestu do nového života

Nespoléhejte na klasiky. Hudbu na obřad vybírejte mezi svými oblíbenými cédéčky. (Ilustrační snímek)

Mendelssohnův svatební pochod je bezpochyby nejhranější písní na obřadech po celém světě. Pokud neholdujete klasice, můžete sáhnout po trochu jiném hudebním žánru.

Co třeba oblíbená písnička z Večerníčku? Skvěle zní pomalá melodie z Pohádek z mechu a kapradí (Křemílek a Vochomůrka). Pokud vám to přijde moc dětinské, zvolte něco podle svého gusta - třeba Edith Piaf, Metallicu nebo Brontosaury.

2. Dejte prostor mladým umělcům

Romantickou svatební atmosféru obstará harfa. Že znáte jen jednu harfistku, a to Kateřinu Englichovou, která asi svatby nebere a na její honorář nemáte dost vysoký rozpočet? To máte pravdu, otevřete proto dveře do lidové školy umění nebo konzervatoře a vyberte si nadaného mladého umělce, který si rád přivydělá. A kdy využít jeho služby? Při vítání hostů, při vyřčení slavnostního ano i u oběda.

3. Dárek pro štěstí

Z kolika svateb jste si odnesli jako dárek víno, koláčky nebo svatební mandličky? Levnější a originálnější variantou jsou čtyřlístky. Semínka čtyřlístků koupíte v květinářstvích, případně zakupte už vypěstované rostlinky v malých květináčcích. Obalte je ubrouskem, ovažte stužkou a milý dárek jako poděkování pro vaše hosty rozdávejte u odchodu.

Další variantou jsou fazolky, pár jich zabalte do igelitového sáčku a přidejte návod na vypěstování spolu s poděkováním, že vaši hosté přišli. Hosté si je mohou zasadit na balkoně i v květináči.

4. Místo toustovače charita

Místo toustovače můžou svatební hosté věnovat kozu. Ne vám, ale potřebným v Africe. (Ilustrační snímek)

Dvě rychlovarné konvice, broušená váza, toustovač, který už doma máte, nevkusný sádrový trpaslík... Vážně chcete mít z bytu skladiště nepotřebných věcí?

"Když se brali naši známí, měli už kompletně vybavený byt a peníze jako dárek nechtěli. Bylo jim ale jasné, že jim lidé budou chtít něco darovat. Přáli si proto pár koz, kila sušenek a očkování. Nikoliv pro ně, ale pro lidi z Afriky. Vybrali jsme z katalogu UNICEF a Člověk v tísni a novomanželům už jen předali certifikát o tom, že jsme za ně něco darovali a pomohli těm, kteří to potřebují více," vypráví Kateřina.

5. Svatba na Facebooku

Profil na sociální síti má kdejaký člověk a lecjaká firma. Proč by ho nemohla mít i vaše svatba? Na zeď pak můžete přidávat informace o tom, jak probíhají přípravy, jakou jste pořídili výzdobu, kde se bude konat hostina nebo jaký je dress code, můžete tady zveřejnit oznámení, přidat mapku, kde se bude konat obřad, ukážete fotografie před i po svatbě, na zdi můžete přijímat gratulace a jednoduše na ně odepisovat. Hosté se prostřednictvím profilu také mohou domluvit na nějakém překvapení nebo hromadném dárku.