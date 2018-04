Třináct tipů proti chřipce a nachlazení

Doposud je známých přibližně dvě stě virů způsobujících problémy, které běžně nazýváme nachlazením. Další, méně početnou, skupinu potom tvoří chřipkové viry. Podle statistik prodělá dospělý člověk dvě až čtyři nachlazení či chřipky za rok. Ačkoli stoprocentní obrana neexistuje ani proti jednomu z těchto onemocnění, můžete se nechat inspirovat třinácti tipy, které riziko nákazy výrazně sníží.

1. Vsaďte na kvalitní spánek.

V noci spěte minimálně sedm hodin. Teprve při této délce nočního spánku totiž klesá hladina stresových hormonů, které oslabují imunitní systém a zvyšují tak riziko onemocnění.

2. Myjte si ruce.

Mytí rukou je stále tou nejlepší ochranou proti bacilům. V chřipkové sezoně byste proto měli mytí rukou zintenzivnit. Nejvíc virů způsobujících nachlazení a chřipku se totiž šíří přímým kontaktem. Pokud si například nakažený člověk při kašli zakryje ústa rukou a pak sáhne na telefon, klávesnici či skleničku, můžete se nakazit velmi snadno. Bacily dokážou přežívat hodiny a v některých případech i týdny.

3. Zázračný jogurt.

Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří denně po dobu alespoň dvanácti týdnů konzumují probiotika, mají o šedesát procent menší pravděpodobnost, že je postihnou žaludeční potíže a onemocnění dýchacího traktu. Dejte si denně jeden kelímek nízkotučného neslazeného jogurtu. Bakterie, které jsou v něm obsažené, stimulují imunitní systém.

4. Projděte se.

Místo jízdy v přeplněné tramvaji si dejte svižnou procházku. Rychlá pětačtyřicetiminutová procházka praktikovaná pětkrát týdně sníží pravděpodobnost nachlazení o tři čtvrtiny. Dokázala to rozsáhlá studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v The American Journal of Medicine.

5. Nezakrývejte si ústa dlaní.

Při kýchání a kašli si nedávejte ruce před ústa a nos. Bacily ulpí na vašich rukou, a snadno tak nakazíte i osoby ve vašem okolí. Při kašli a kýchání si nos či ústa zakrývejte zásadně jen kapesníkem, který poté hned vyhoďte. Pokud nemáte po ruce kapesník, otočte se pryč od lidí a raději kašlejte a kýchejte do vzduchu.

6. Nesahejte si na obličej.

Viry způsobující chřipku a nachlazení vstupují do vašeho těla především skrz ústa, nos či oči. Pokud sáhnete na předmět, kterého se dotýkala nakažená osoba, a poté si sáhnete na obličej, jen virům jejich "práci" ulehčíte.

7. Naočkujte se.

Očkování proti chřipce snižuje riziko nákazy až o devadesát procent. Očkování je však třeba podstoupit před začátkem chřipkové sezony a obnovovat je každý rok. Díky němu si tělo vybuduje protilátky, které bude moci použít, až chřipka skutečně zaútočí. Pokud i přes očkování chřipku dostanete, její průběh a příznaky budou mnohem mírnější.

8. Pijte.

Voda čistí váš organismus, vyplavuje jedy a hydratuje. Dostatek tekutin pomůže významným způsobem vašemu tělu v boji s nevítanými návštěvníky. Ke zjištění, zda svému tělu dodáváte dostatek tekutin, stačí jednoduchý test. Pokud je vaše moč světlá až čirá, je váš přísun tekutin v pořádku, zvýšit jej nutně musíte, jestliže moč dostane tmavou barvu.

9. Choďte do sauny.

Vědci ještě nemají zcela jasno v tom, proč tomu tak je, ale saunování významným způsobem snižuje pravděpodobnost nakažení. Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří se saunují alespoň dvakrát týdně, jsou o polovinu méně ohroženi chřipkovými viry. Jedna z teorií říká, že v sauně inhalujete tak horký vzduch, že v něm viry nemohou přežít.

10. Nekuřte.

Statistiky ukazují, že těžcí kuřáci trpí nachlazením a chřipkou mnohem víc nez ostatní. Kouření totiž představuje těžký zásah do imunitního systému. Vysušuje nosní sliznice a paralyzuje řasinky v dýchacím ústrojí. Tím snižuje obranyschopnost organismu. Jedna cigareta paralyzuje řasinky na třicet až čtyřicet minut.

11. Stop alkoholu.

Pravidelná a hojná konzumace alkoholu ničí játra, největší filtr, který v těle máme. Pokud játra zatěžujeme alkoholem, bacily v těle vydrží mnohem déle než u ostatních lidí. Alkoholici mají proto mnohem těžší a delší průběh infekcí.

12. Naučte se odpočívat.

Imunitní systém lidí, kteří umí skutečně odpočívat, je mnohem aktivnější než ostatních. Odborníci však upozorňují na to, že je potřeba relaxovat denně minimálně půl hodiny, aby se obranyschopnost organismu zvýšila. Soustřeďte se na nějakou příjemnou představu, zcela se uvolněte a zklidněte i svou mysl. Relaxace je skutečné umění a výzkumy ukázaly, že imunitní systém lidí, kteří sice nevykazovali žádnou činnost, ale přitom se nudili, nedoznal žádných změn.

13. Pořiďte si přátele.

Ačkoli se vám to může zdát nesmyslné, výzkum z univerzity v Pittsburghu jasně dokázal, že lidé, kteří mají hodně přátel, trpí mnohem méně nachlazením než ostatní. Je to pravděpodobně způsobeno nižší hladinou stresových hormonů, které na obranyschopnost působí negativně.