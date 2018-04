Třináct druhů sexu, které by měl každý pár vyzkoušet

1. Zvířecí sex

Pocit naléhavosti vás dokáže pěkně rozpálit. Stačí trocha agresivity a hned bude sex zábavnější a vaše doteky nepředvídatelné. Máte-li tedy tu pravou náladu, nebojte se strhat z vašeho protějšku šaty, přeskočit předehru a oddat se úplně jinému stylu sexu, než na jaký jste zvyklí.

2. Uklidňující sex

Někdy prostě potřebujete jen něco jednoduchého, důvěrně známého. Je to způsob, jak projevit lásku a podporu vašemu partnerovi či partnerce, který měl náročný den nebo je prostě vyčerpaný. Doporučujeme zůstat v jedné osvědčené poloze, kterou máte oba rádi.

3. Romantický, smyslný sex

Dát si načas a vychutnat si sex bez jakéhokoli spěchu. Ano, zní to luxusně a víc než smyslně. Abyste si tento typ sexu co nejvíc užili, je potřeba se emocionálně spojit s partnerem: všechno provádějte pomalu a citlivě a užívejte si každičký společný moment. Díky tomu, že budete citově "na jedné vlně" si užijete sex o to víc.

4. Usmiřovací sex

Ostrá a vášnivá hádka dokáže rozvířit stejně vášnivou akci v peřinách. Hádky vám zvyšují hladinu dopaminu a adrenalinu, díky nimž jste mnohem víc vzrušiví než jindy. Každý se někdy pohádá, tak toho využijte. Sex po hádce vás vyvede ze zaběhnutých kolejí.

5. Rychlovka

I když válčíte s nedostatkem času, nemusíte se hned sexu úplně zříkat. Stačí stará dobrá rychlovka. Jenom se ujistěte, že ji chcete oba. A také že ji nepraktikujete příliš často. Nenaplněná touha partnera či partnerky může vztah po nějaké době oslabit.

6. Sex v přírodě

Ačkoli se většinou říká dětem, aby si šly hrát ven, někdy si to s nimi vyměňte a oddejte se radovánkám podle vlastních představ. Přenesení vašich postelových hrátek mimo domov je zábavné a povzbuzující. Skvělou příležitostí je například výlet pod stan, do kempu.

7. Sexuální maraton

Nejlíp si ho užijete, když celý den jen prší nebo sněží. Je to skvělý důvod zůstat celý den v posteli. Zkuste si představit, že se účastníte malých sexuálních olympijských her. Vytyčte si jeden cíl (například zlomit rekord v počtu vyzkoušených pozic a podobně) a společně na něm zapracujte.

8. Sex, který vám splní vaše představy

Každý z nás má nějaké sexuální fantazie. Pokud jste s partnerem dostatečně dlouho a máte odvahu, prozraďte mu, po čem tajně toužíte. Nebo naopak - splňte jeho sen. Klidně se převlékněte za sexy pokojskou, nechte se spoutat nebo dovolte, ať se na vás někdo dívá. Hlavně odhoďte skrupule a nechte se unést.

9. Sex kdekoli v bytě

Váš sexuální život určitě ozvláštní, když se nebudete milovat jen v ložnici, ale vyzkoušíte i jiná místa v bytě či domě. Přinese to do vztahu novou dávku spontánnosti a touhy. Lidé totiž často spadají do rutiny a milují se pouze na jednom místě. Nezavrhujte třeba kuchyň (ať už na lince nebo jídelním stole), koupelnu, obývák. Uvidíte, že to do vašeho mileneckého vztahu přinese čerstvý vítr.

10. Pozice týdne

Zkoušet, zkoušet a zase zkoušet... Nikdy nevíte, co vašemu partnerovi přinese potěšení. Díky častějšímu střídání pozic a nacházení nových a nových vás sex hned tak neomrzí. Vyberte si (třeba v časopisech nebo na internetu) každý týden novou polohu a zkuste ji zařadit do vašeho milování.

11. Dovolenkový sex

Dovolená je skvělá příležitost jak obnovit či znovu nastartovat uvadající sexuální život. Obzvlášť jedete-li na dovolenou jen sami dva, bez dětí či jiného doprovodu. O dovolené nikam nespěcháte, máte na všechno víc času, žádnou zodpovědnost za pracovní úkoly. Pokud si i od dovolené plánujete každou minutu, nezapomeňte do rozvrhu zařadit i sex.

12. Snad nás nikdo nepřistihne

Určitě jste někdy zažili nudnou rodinnou oslavu nebo třeba přednášku. Zvednout adrenalin můžete tím, že se společně s partnerem vykradete a najdete si osamělý pokojík nebo se zavřete do koupelny. Možnost, že vás někdo načapá, je obrovská. Ale právě tohle nebezpečí vás rozpálí ještě víc a možná se pak na podobné rodinné oslavy začnete těšit.

13. Sváteční sex

Zkuste využít prodlouženého víkendu či státního svátku k dovádění pod peřinou. Valentýn a Nový rok jsou k tomu jako stvořené. Průzkumy biorytmů dokonce ukazují, že právě v tyto dny je sexuální aktivita párů zvýšená. Jak by ne - kdo by nechtěl vykročit do nového roku takhle příjemně?