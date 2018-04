Triky pro malé oči i úzké rty. Heslo zní: rozjasňujte

Mám příliš malé oči

Úzké oči nikdy celé nerámujte linkou ani stíny, protože by je to ještě opticky zmenšilo. Pokud chcete, aby oči vypadaly větší a zářivější, stíny i linku rozmazávejte ven do stran, jakoby do ztracena.

"Důležitá je řasenka na dolních i horních řasách a světlé lesklé barvy stínů, aby se pohled celkově otevřel," radí kosmetická poradkyně Yves Rocher Gabriela Zívalová.

V tomto případě je lepší celkově se vyhnout černým a tmavě hnědým stínům. Zvolte raději bílé, béžové nebo zelené barvy. Pokud vyrážíte na party nebo večírek, ozdobte oči stříbrnými flitry, které váš pohled dokonale prozáří. Můžete použít i umělé řasy, které dodají vašim očím na dramatičnosti.

Celebrity s úzkýma očima Dara Rolins

Zuzana Belohorcová

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková

Victoria Beckhamová

Helena Zeťová

Kim Kardashianová

Mám příliš úzké rty

Tmavé či výrazně rudé rtěnky malé rty ještě zdůrazní. Tvar rtů se naštěstí dá poupravit konturovací tužkou, kterou jemně zvětšíte obrys vašich úst.

Nejlepší je použít konturovací tužku o jeden stupeň světlejší než rtěnku. "Malé rty opticky zvětší světlé lesky s vysokým obsahem perleti," radí kosmetička.

Pokud chcete ušetřit čas s líčením, můžete si nechat udělat permanentní make-up rtů, ať už jenom kontury nebo celkové probarvení rtů. Počítejte ale s tím, že to procedura je poměrně bolestivá.

Celebrity s úzkými rty Teri Hatcherová

Tereza Maxová

Britney Spearsová

Kristen Stewartová

Gwyneth Paltrowová

Mám tuctový a nenápadný obličej

V tomto případě je velmi důležitá barva vlasů, která by měla být výrazná, bude tím pádem přitahovat největší pozornost. Zvolte barvu, která ladí s tónem vaší pleti, ale je jasná a zářivá.

Zapomeňte na "myší" odstíny a zvýrazněte své vlasy kovově měděnými, mocca černými nebo vanilkově blond odstíny.

"Na nenápadném obličeji je vždy dobré najít nejvýraznější část, například oči nebo rty, co nejvíce ji pak zvýraznit," doporučuje Gabriela Zívalová.

Nebojte se ani výraznějšího líčení očí nebo rtů, ale nikdy ne dohromady. Volte buď silně podtržené oči, nebo naopak výraznou rtěnku. A hned budete vidět.

Celebrity s nevýrazným obličejem Bára Básiková

Iva Pazderková

Aneta Langerová

Michelle Williamsová

Mám příliš úzký obličej

V tomto případě je velmi důležitý vhodný účes. Nejlepší je kaskádovitě sestříhaný uvolněný střih s délkou vlasů minimálně nad ramena. Vhodná je i jemná ofina nebo zvlněné konce vlasů. Vlasy noste spíše rozpuštěné.

Zaměřte se také na správné líčení. "Úzký obličej je možné vymodelovat pomocí make-upu s pudrem a opticky ho rozšířit. Důležité je určit tvar lícních kostí pomocí tvářenky. Světlejšími pudry s leskem pak můžete obličej rozšířit," říká kosmetička. Nebojte se ani nanést lehce zdravíčko pomocí velkého štětce na čelo a na bradu.

Celebrity s úzkým obličejem Uma Thurmanová

Liv Tylerová

Cate Blanchettová

Renata Langmanová

Mám široký obličej

Určitě zvolte účes, který vám obličej opticky protáhne. Vyhýbejte se silným ofinám a vlnám či kudrlinám. Vhodné jsou střihy, kde jsou vlasy po stranách obličeje ploché. Pěšinka uprostřed hlavy také není to pravé ořechové, češte si ji raději na patku.

Při líčení širokého obličeje vynechte perleťové a výrazně růžové rtěnky. "Celkově se vyhněte výrazným barvám. Zvolte tmavší odstín pudru i tvářenky bez lesku. Držte se matných barev, které obličej zúží a prodlouží. Tvářenku veďte víc šikmo směrem ke koutku rtů, čímž obličej také prodloužíte. Čím vodorovněji se tvářenka vede, tím se tvar obličeje zakulacuje," vysvětluje kosmetická poradkyně Gabriela Zívalová.