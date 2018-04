Celebrity na internetu prozrazují triky pro krásu. Vyzkoušejte je i vy

Těžko říct, do jaké míry jde o marketing jednotlivých značek a do jaké míry o upřímnou zpověď, každopádně svoje kosmetické triky dnes na sociálních sítích prozrazuje nejedna známá tvář. Inspirovat se může kdokoli.

I Miley trápí pupínky

Problematická pleť může trápit kohokoli bez rozdílu věku i pohlaví, každopádně u mladičké zpěvačky Lorde asi nikoho nepřekvapí.

„Ležím v Paříži v posteli se svým krémem na akné,“ napsala osmnáctiletá Novozélanďanka na Instagram během svého loňského evropského turné. Za pupínky se nestydí ani o čtyři roky starší Miley Cyrusová, která ho na fotkách přiznává stejně bezelstně jako slabost pro sladkosti či lehké drogy.

Co používají? Instagramové účty naznačují, že obě dívky dávají přednost krémům na akné, které se nanášejí lokálně přímo na problematické oblasti. Miley navíc před časem na Twitteru prozradila, že jí život změnila čisticí řada pro problematickou pleť od luxusní japonské značky Sensai.

Zpěvačka Lorde Zpěvačka Miley Cyrusová Čisticí krém z řady Silky Purifying, Sensai

Tajemství je v přípravě

Pleťové masky jsou kapitola sama pro sebe. Kdo ze slavných se ještě s nějakou nezvěčnil, jako by ani nebyl. Fotí se během příprav na koncerty (třeba zpěvačka Katy Perry se fanouškům předvedla před vystoupením v zábavném pořadu Puppy Bowl), módní přehlídky i významné společenské akce. Nebo jen tak – jako topmodelka Miranda Kerrová, která si hydratační masku užívala během klidného odpoledne.

Co používají? Katy Perry název svého přípravku neprozradila, zato Miranda se netají s láskou k přírodní a organické kosmetice. Nejspíš vás nepřekvapí, že nejčastěji na Instagramu vychvaluje vlastní bio kosmetickou řadu KORA Organics, jejíž spoluvytváření považuje za svou velkou vášeň.

Zpěvačka Katy Perry Modelka Miranda Kerrová Hydratační pleťová maska KORA Organics

Bahno pro čistou pleť

Na bahenní či jílové masky si celebrity potrpí. Bývají vyrobené z kvalitních přírodních ingrediencí, mají exfoliační schopnost, díky které pleť krásně vyčistí a rozjasní, a ještě ke všemu vypadají na fotkách legračně a roztomile. Stačí se podívat na snímky, které na Instagramu sdílela Madonna či její kanadský kolega Michael Bublé.

Co používají? Madonna, která není jen úspěšnou zpěvačkou, ale taky marketingovou mistryní, se pustila do testování jílové masky z vlastní připravované kosmetické řady MDNA. Michael Bublé zase přísahá na masku Supermud od francouzské značky Glam Glow, která je velmi populární nejen mezi celebritami. Možností je ovšem daleko víc – mezi naše nejoblíbenější patří masky s minerály z mrtvého moře nebo ty s výtažky z mořské řasy.

Madonna: „Zkouším novou jílovou masku z kosmetické řady MDNA! Uvidíme, jestli bude fungovat!“ Michael Bublé: ám jako Hulk zamlada.“ Exfoliační pleťová maska, Anne Semonin

Hollywoodští bubáci

Momentálně je módní vyfotit se s maskou, které se říká „plátýnková“. Bývá vyrobená z bavlny napuštěné účinnými látkami, má otvory na ústa, nos a oči a zaručeně v ní budete vypadat jako strašidlo. Stejně jako herečka Diane Krugerová, která sama sebe označila za „noční můru“ nebo rapper Sean Combs alias P. Diddy, který se letos s plátýnkem na tváři připravoval na výroční ples newyorského Metropolitního muzea.

Co používají? Diane Krugerová zkoušela novinku od značky Nuxe, ale momentálně mezi celebritami nejvíc letí bavlněné masky od japonské firmy SK-II. Obsahují údajně celou řadu vysoce účinných ingrediencí včetně tajemné „zázračné tekutiny“ nazvané Pitera, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě saké a je prý nabitá vitaminy, minerály a pleti prospěšnými kyselinami.

Diane Krugerová Sean „P. Diddy“ Combs Bavlněná maska s tekutinou Pitera, SK-II

Oko je do duše okno...

a oční okolí zase okno do minulosti: prozradí totiž, co jsme dělali včera v noci. Pokud jste toho stejně jako herečky Ashley Bensonová či Lea Michele moc nenaspaly, máte dost možná kolem očí a citlivou, podrážděnou pokožku, tmavé kruhy a nepříjemné otoky. V takovém případě je ideální nasadit do boje masky pod oči, které jsou v poslední době na sociálních sítích za hvězdy.

Co používají? Lea ani Ashley sice svá tajemství neprozradily, ale možností je nespočet. Na masky, které na chvíli nalepíte pod oči, aby se látky v nich obsažené vstřebaly do pokožky, měly dřív patent asijské firmy; teď je vyrábí i mnoho evropských. Hledejte ty, které obsahují omlazující peptidy, kolagen a především hydratační kyselinu hyaluronovou.

Ashley Bensonová Lea Michele s vizážistkou Melanie v letadle Hydratační maska na oči od Dermacolu

Jak si přifouknout rty

„Skvělá na hydrataci a zvětšení rtů bez injekcí a bez zbytečných modřin,“ napsala zpěvačka Lady Gaga o roztomilé gelové masce, kterou si přikládá na rty. Se stejným produktem se vyfotila i herečka Jessica Alba. Představily tak přirozenější a zdravější alternativu populární „Kylie Jenner Lip Challenge“ – bolestivou metodu, při které si dívky rty „přifukují“ pomocí skleničky nebo speciálního přístroje, aby je měly stejně plné jako modelka Kylie Jennerová.

Co používají? Lady Gaga i Jessica Alba zvolily kolagenovou masku od populární korejské značky TONYMOLY. Obsahuje kolagen, který by měl rtům dočasně dodat plnost, a další ingredience, které mají za úkol je hydratovat, vyživit, a ještě k tomu vyhladit vrásky v jejich okolí. Jak efektivní skutečně maska je, posoudit nemůžeme, každopádně ve srovnání s děsivými pusátky a dalšími „udělátky“ jde jistě o nejjemnější způsob péče o rty.