Triky pro chutnou zeleninu. Na blafy ze školy zapomeňte

Kupujte mladou zeleninu

Některé druhy zeleniny, jako třeba rajčata nebo melouny, se nedají jíst nedozrálé, ale jiná zelenina je vyloženě chutnější ve své mladé podobě. Určitě vám lépe zachutná malá kedlubna než její zdřevnatělá podoba. Totéž platí u řepy nebo mrkve.

Mladá zelenina má nejen jemnější strukturu a je lépe stravitelná, ale také není tolik hořká a nepotřebuje dlouhé vaření. Nedozrálé druhy zeleniny jsou běžně k dostání ve velkých supermarketech a na trzích se zeleninou. Některé druhy - třeba mladá mrkev nebo růžičková kapusta - se dají koupit i mražené.

Barbara Kleinová, profesorka potravinářství a výživy z univerzity v Illinois, rovněž tvrdí, že vaření s mladou zeleninou je zábavnější.

Tip Salát z mladých kedluben

500 g očištěných mladých kedluben nastrouháme nahrubo. Přidáme 100 g na kostky pokrájeného ovčího sýra, 1 bílý jogurt, dochutíme solí a nadrobno nakrájenou čerstvou pažitkou. Servírujeme s pečivem.

Používejte rostlinné oleje

Rostlinné oleje v čele s olivovým vám pomohou přijít zelenině na chuť. Profesorka Kleinová doporučuje spojit olej s oblíbeným kořením a směs použít k ochucení různých druhů zeleniny. Nudná strava se tak rázem změní ve velmi chutný pokrm.

Pokud vás tento způsob přiměje dostat do sebe požadovaných pět až devět kousků zeleniny denně, není zapotřebí mít špatné svědomí kvůli pár kaloriím navíc přijatým ve formě tuku.

Tip Brokolice na olivovém oleji

Nalijeme na plech trochu olivového oleje, posolíme a opepříme a poklademe kousky brokolice. Pečeme v troubě do změknutí.

Vyzkoušejte dipy

Oblíbené omáčky a pomazánky, do nichž se namáčejí kousky jídla - to jsou dipy. Usnadní vám konzumaci především syrové zeleniny, jako je mrkev, brokolice, paprika, rajčata či okurky. Velmi oblíbeným a zdravým dipem je nízkotučný hummus, kousky zeleniny můžete rovněž namáčet do svého oblíbeného dresinku místo nezdravých bramborových hranolků.

Zkuste si podobnou svačinku dopřát v práci nebo třeba na gauči u televize. Zelenina totiž mnohdy chutná lépe, když se jí jinde než u stolu.

Tip Cizrnový hummus

200 g uvařené cizrny rozmixujeme na jemnou pastu. Přidáme 100 g sezamové pasty Tahini a dochutíme 2 stroužky česneku, 2 lžícemi olivového oleje, 2 lžícemi citronové šťávy a podle chuti osolíme.

Řekněte sýr

Přiměřené množství sýrové omáčky může zcela změnit chuť brokolice nebo květáku. Samozřejmě by zelenina neměla v omáčce plavat. Pokud preferujete tvrdý sýr, zkuste si zabalit do plátku sýra kousek zeleniny, které se obvykle vyhýbáte.

Tip Celerové placičky se sýrem

Dva malé očištěné celery nastrouháme nahrubo. Přidáme 3 žloutky rozšlehané s třemi lžícemi mléka, osolíme, opepříme a smícháme s celerem. Zahustíme směsí tří lžic hladké mouky a 100 g nastrouhaného tvrdého sýra. Ze zbylých bílků ušleháme tuhý sníh a lehce vmícháme do celerové hmoty. Lžící tvoříme kopečky a smažíme na oleji. Podáváme s bramborami nebo pečivem.

Blanšírujte

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč Asiaté s takovou chutí jedí velké množství zeleniny? Jejich dnes už známým tajemstvím je právě blanšírování, běžná technika úpravy pokrmů v asijské kuchyni.

Profesorka Kleinová doporučuje vařit zeleninu v páře 30 až 60 sekund, pak vyjmout a vložit do studené vody. Krátkodobé vystavení vysoké teplotě uchová v zelenině vitamíny, chuť i barvu, ale přitom zničí mikroorganismy. Blanšírovanou zeleninu pak můžete ještě krátce osmažit na trošce oleje.

Nakupujte na zeleninových trzích

Nepříjemně nahořklá chuť brukvovité zeleniny, jako jsou brokolice, květák, kapusta nebo zelí, se zvýrazňuje dobou strávenou na policích i v supermarketech. Týká se to především balené zeleniny.

Zkuste však čerstvě utrženou zeleninu koupenou přímo od farmářů na zeleninovém trhu a budete překvapeni její příjemnou chutí. Čerstvá prostě chutná lépe.

Schovejte ji do jiného jídla

Pokud nemáte rádi chuť některé zeleniny, je nejlepší volbou polévka. Většina polévek se vaří dostatečně dlouho na to, aby se zelenina zjemnila a přidané koření rovněž dokáže zlepšit její chuť. Nastrouhaná mrkev nebo cuketa se dá výborně skrýt do slaného pečiva nebo dokonce do sekané.

Stačí do klasické sekané přidat šálek nastrouhané zeleniny - kromě cibule se hodí také cuketa nebo zelené fazolky - a pro strávníky je rozdíl prakticky nerozpoznatelný. Klasickou vaječnou omeletu lze také osvěžit kolečky cukety a ředkviček, nebo kousky brokolice či lilku.

Uvědomte si příznivý vliv zeleniny

Zajímavé výsledky přinesla americká studie, podle níž vede pravidelné opěvování zdravotních výhod odmítané potravy k postupné ochotě takový pokrm přijmout.

"Když víte, že by vás kapusta mohla ochránit před rakovinou, budete ochotni zapomenout na chuť a jíst jí více, zvláště, když máte třeba rakovinu v rodině a týká se tedy i vás," tvrdí doktorka Leslie J. Steinová, která studii vedla.

Ženám často pomohou i kosmetické výhody zeleniny, a tak před létem například konzumují více rajčat a mrkve, aby se lépe opálily. Listová zelenina a avokádo jsou zase oblíbené jako zbraň proti vráskám.