Tajné triky kadeřníků aneb co vám v salonu neřekli

Zvědavost nám nedala a zeptali jsme se profesionálů, co za čáry a kouzla to za našimi zády provádějí. Všichni se shodli na jednom: žádná smlouva s ďáblem ani tajemná substance neexistuje. Naopak, triky, které používají kadeřníci v salonech, zvládneme při troše trpělivosti i doma.



Zákaz odbývání

"Všechno začíná u důkladného mytí," myslí si Lucie Trnková ze salonu Portrait by Michal Zapoměl. "Nestačí vlasy umýt jen jednou šamponem. Naneste a opláchněte ho dvakrát za sebou. Nevynechte ani kondicionér, ale pozor: nedává se přímo ke kořínkům, aby kadeře nezplihly. Aplikujte ho jen na konečky a hřebenem rozčešte po délce vlasů."

"Nikdy nechoďte spát s mokrou hlavou. Vlasy tak schnou v nepřirozeném stavu, lámou se a poškozují. Ráno se navíc budou hůř upravovat," upozorňuje Lucie. Také Marika Magdová Vojtková z kadeřnictví Hugo Expert je nekompromisní: "V žádném případě vlasy nefoukejte hned po umytí. Raději je vysušte ručníkem a nechte přirozeně proschnout."

Odkud vítr vane

Tak dobře. Lokny máme pečlivě umyté a lehce vysušené vzduchem. Teď ovšem začíná ta pravá věda, fénování. "Ať máte kratší nebo dlouhé vlasy, nejdříve foukejte proti požadované pěšince, abyste získala objem," radí Marika. "Teprve potom foukejte do tvaru účesu. K úpravě budou stačit prsty, kulatý kartáč si případně nechte na samý závěr."

Podobně na to jde i Tomáš Kislinger z Tomas Arsov Hair & Beauty Institute. Ten doporučuje vlasy vysoušet v předklonu: "Taháním je přitom narovnávejte. Až budou téměř suché, natočte konce na menší kartáč. Učešte do tvaru, který vám vyhovuje, a pak podlakujte, aby foukaná dlouho vydržela." A jeho tajná přísada? Kapka oleje, který před foukáním nanáší do konečků, aby se netřepily.

Na každý hrnec...

Málokdo je se svou kšticí dokonale spokojený. Zdá se nám příliš jemná, nebo moc nepoddajná, málo vlnitá, nebo zase kudrnatá až k nesnesení. Mezi současné trendy nicméně patří hladké a bohaté vlny v hollywoodském stylu.

Vytvořit si je můžou i majitelky rovných vlasů: "Kulma vás děsí a na natáčky nemáte trpělivost? Abyste získala přirozené vlny, rovnoměrně si zapleťte copánky a opatrně je přejeďte žehličkou," radí Marcel Šťastka ze salonu Avenue.



Je vaše hříva naopak od přírody kudrnatá, ale zdá se vám, že postrádá tvar? Dejte na radu Mariky Magdové Vojtkové: "Lépe než většina speciálních gelů na vlnité vlasy zabírá klasický lak. Když chci vytvořit definované vlny, nastříkám ho do vlasů ještě před fénováním."