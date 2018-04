Šest triků, jak si toho při učení co nejvíc zapamatovat

1. Spojování

Potřebujete si zapamatovat větší množství pojmů? Vymyslete si vtipný příběh, který vám je propojí. Čím zvláštnější a kurióznější, tím líp.

„Protože naše paměť dobře reaguje na emotivní obrazy, je dobré, když do ní maximálně zapojíte vaši představivost,“ zdůrazňuje ředitel a lektor Školy paměti Jakub Pok.



Tvrdí, že když si těžko zapamatovatelná slova spojíte s příběhem, klidně hodně absurdním, snadno si je zapamatujete. Díky této metodě jsme si asi všichni na základce zapamatovali opery Bedřicha Smetany. Vzpomínáte?

2. Umisťování

Někomu pomáhá ukládat si informace, definice, vzorečky do pomyslných šuplíků, skříní, poliček, které si vizualizujeme ve své hlavě.

Zabírá také metoda paměťových cest, kterou už před dvěma tisíci lety používali Řekové a Římané, když si chtěli zapamatovat části projevu. S určitým prostorem (nebo taky s částmi těla – špičkami nohou, koleny...) si spojujete jednotlivé části textu (vstupní dveře, chodba...).

3. Hravé memorování

Pro memorování těžko zapamatovatelných cizojazyčných slovíček radí expert Jakub Pok přeměnit je na obrazy, které budou barevné, fantazijní a emotivní. Příklad: španělské slovo COPA znamená česky číše. Můžete si představit španělské krále, jak drží v ruce číši, ve které není víno, a tak do ní vzteky kopá.

4. Trik na data

„Je efektivnější, použijeme-li pro čísla nějaké zástupné symboly, které si lehce zapamatujeme,“ radí Jakub Pok.

Paměťoví experti to dělají například takhle: máme třeba rok 1209, kdy byla založena Cambridge. Představte si vchod, po schodech kráčí labuť (obraz pro dvojku), zvedne křídlo, pod ním vajíčko (nula), okolo kterého se ovine had (obraz pro devítku). Pravděpodobně to nejde aplikovat na všechna data, která máte umět, tak to zkuste aplikovat alespoň na ta problematická.

5. Pomůcky nepomůcky

Nejlepší mnemotechnická pomůcka je taková, kterou si sami vymyslíte a kterou někomu prozradíte jako tajný tip. Pokud bude úplně praštěná, dotyčný se zasměje – tím posílí vaši paměťovou stopu.

6. Trik všech triků

Nejlíp funguje, když vám někdo řekne: „Tohle si nemusíš pamatovat.“ Ta dobrovolnost, ta nepovinnost jako by zaručila první třídu v paměťovém aeroplánu a zajistila příslušné informaci pohodlné místo ve VIP zóně.