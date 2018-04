Triky celebrit: zhubněte po porodu!

Samozřejmě, že celebrity mají k dispozici armádu trenérů, výživových poradců a v neposlední řadě i chův na plný úvazek. Ti všichni jim návrat do bývalé formy usnadňují. Ačkoli nikoho podobného nejspíš po ruce nemáte, neznamená to, že jste odsouzená k pneumatikám přetékajícím přes pásek kalhot. Okopírujte osvědčené poporodní triky celebrit.

Síla motivace

Především byste si měla uvědomit, že celebrity do svého vzhledu investují miliony, takže jejich motivace ke snižování váhy je poměrně velká. Na druhou stranu běžná maminka si pravděpodobně jen velmi těžko vyšetří denně dvě až tři hodiny ze svého programu na cvičení. V první řadě byste si proto měla pojmenovat svou vlastní motivaci a ujasnit si, kolik času a energie můžete budování své postavy věnovat.

Předtím, než začnete se cvičením, si také promluvte se svým lékařem o tom, jestli je váš zdravotní stav v pořádku. Mnoho odborníků doporučuje počkat se cvičením až na konec šestinedělí. Stejně tak je velmi důležité zachovávat si rozumný kalorický příjem (6 000−7 000 kJ), abyste se vyhnula únavě.

Naprostá většina expertů se také shoduje, že pro maximalizaci váhového úbytku po porodu je potřeba kombinovat dietu a pohyb. Tady jsou vyzkoušené a nejosvědčenější dietní strategie celebrit:

Proteiny a karbohydráty

Jennifer Garnerová, Kate Hudsonová, Elizabeth Hurleyová a Catherine Zeta-Jones získaly zpátky své svůdné křivky jednoduchou úpravou jídelníčku. Snížily příjem karbohydrátů (pečivo, těstoviny) a zvýšily příjem proteinů (ryby, drůbeží maso). Jennifer Garnerová uvedla pro magazín People: "Hubnutí po porodu mi trvalo dlouho, protože jsem nebyla dostatečně motivovaná. Jediné, co se mi chtělo, bylo hrát si se svou dcerou. Za čas jsem ale v rámci diety vypustila croissanty, bagety, muffiny a další sladkosti. Místo toho jsem si denně začala dávat salát doplněný o proteiny."

Jóga

Celá řada celebrit, jako například Gwyneth Paltrow a Madonna, se zhlédla v józe, která udržuje jejich těla ve vynikající formě. Nedají na ni dopustit ani v otázce shazování těhotenských kilogramů. Gwyneth během svého těhotenství přibrala patnáct kilogramů a po porodu byla ze svého těla vyděšená: "Těhotné tělo je krásné a přirozené, ale po porodu to zdaleka není tak ideální. Postupně uplynulo několik měsíců a kilogramy navíc stále nemizely, navíc se na mně všechno třáslo. Přemýšlela jsem o tom, jestli se ještě někdy dostanu do formy, ve které jsem byla před porodem. Jde to, ale chce to čas a hodně sebedisciplíny. Mně pomohla jóga, díky které jsem opět získala kondici a pomohla mi i zhubnout," řekla slavná herečka v rozhovoru pro Harper´s Bazaar.

Madonna zase po porodu cvičila ashtanga jógu. Tento specifický typ jógy je více aerobní a energický než ostatní typy jógy. Rychleji se s jeho pomocí proto dostanete do formy.

Běhání

Jennifer Garnerová a Gwen Stefani si po porodu zase nemohou vynachválit pravidelné běhání, při kterém nejen pálí kalorie, ale zároveň si budují hezkou postavu. Stefani uvádí ve všech rozhovorech, že shazování porodních kilogramů pro ni není vůbec jednoduché: "Byly chvíle, kdy jsem to chtěla už vzdát. Pravidelné běhání mi ale pomohlo vrátit se zpátky do formy a získat svou původní postavu. Kromě běhu jsem se pokusila soustředit i na zdravý jídelníček. V této oblasti jsem však velmi nedůsledná a hřeším minimálně jednou denně."

Kojení

Nedokážete si představit, že byste denně dělala nějaký druh pohybu? Můžete se nechat inspirovat supermodelkou Heidi Klumovou. Ta nedá dopustit na kojení: "V prvních pěti týdnech po porodu jsem díky kojení spálila velkou část z kilogramů, které jsem v průběhu těhotenství nabrala." Kromě toho Heidi nastartovala svůj metabolismus malými porcemi jídla, které si dopřává každé tři hodiny. Nejí po sedmé hodině večer a do obýváku si pořídila veslovací trenažér. Pokud se jí necháte inspirovat, na cvičení tak nebudete muset odbíhat mimo domov a můžete se mu věnovat denně chvilku i s dítětem.