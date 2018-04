Třikrát tvarohové mámení. Oslaďte si víkend

Tvarohové Míša řezy

Na těsto:

6 vajec

6 lžic cukru krupice

6 lžic polohrubé mouky

6 lžic kakaa

½ prášku do pečiva

Na náplň:

2 vaničky měkkého tvarohu

250 g másla

6 lžic cukru moučka

A ještě:

čokoládová poleva nebo čokoládové hoblinky

máslo na vymazání

hrubá mouka na vysypání

1. Oddělíme žloutky a utřeme je s cukrem, přidáme mouku, kakao a prášek do pečiva. Z bílků vyšleháme sníh a opatrně jej vmícháme do těsta.

2. Plech nebo dortovou formu vymažeme a vysypeme hrubou moukou a vlijeme těsto. Dáme péct do předehřáté trouby. Asi po 10 – 15 minutách vyzkoušíme špejlí, zda je těsto propečené.

3. Mezitím utřeme máslo a cukr na náplň, přidáme měkký tvaroh.

4. Na vychlazený korpus rozetřeme tvarohovou náplň a uložíme do chladu.

5. Nakonec ozdobíme čokoládovou polevou nebo čokoládovými hoblinami.

Tvarohový koláč neboli cheescake

Na podklad:

1 ½ šálku rozdrobených sušenek

1/3 šálku cukru

1/3 šálku rozpuštěného másla

(můžeme přidat také 1/3 šálku kakaa)

Na náplň:

3 balení měkkého tvarohu

1 plechovka (400 g) slazeného kondenzovaného mléka

3 vejce

1 lžička vanilkového cukru

1. Rozdrobené sušenky smícháme s cukrem, máslem (a kakaem). Směs rozetřeme na dno i po okrajích koláčové nebo dortové formy.

2. Tvaroh ušleháme ručním šlehačem dohladka a postupně přiléváme kondenzované mléko. Do vzniklé směsi přidáme vanilkový cukr a vejce a vyšleháme hladkou hmotu.

3. Náplň nalijeme na sušenkový základ a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme hodinu a potom vypneme troubu. Aniž bychom otvírali dvířka, necháme koláč v troubě ještě další hodinu.

4. Potom jej vyjmeme a zcela studený dáme ještě na několik hodin do ledničky.

Zapečené palačinky s tvarohem

Na palačinky:

220 g hladké mouky

2 vejce

500 ml mléka

špetka soli

Na náplň:

1 vanička měkkého tvarohu

8 lžic cukru

1 vanilkový cukr

rozinky, vlašské ořechy dle chuti

A ještě:

olej na smažení

máslo na vymazání

moučkový cukr

1. Nejdříve si připravíme těsto na palačinky. Do mléka zašleháme vejce a postupně přidáváme mouku a sůl. Metličkou vyšleháme dohladka a necháme deset minut odpočinout.

2. Mezitím si z cukru a tvarohu připravíme náplň. Rozinky opereme, ořechy vyloupeme a nasekáme.

3. Palačinky upečeme na malém množství oleje, namažeme je náplní, do které jsme přidali rozinky.

4. Vložíme je těsně vedle sebe do máslem vymazané zapékací misky, posypeme ořechy, pokapeme trochou másla a zapečeme.

5. Před podáváním posypeme moučkovým cukrem.