Mají se těhotné ženy obávat antibakteriálních mýdel a parabenů?

Triclosan je silně antibakteriální, proto se používá zejména v mýdlech, pastách na zuby, deodorantech nebo v pěnách na holení.

Parabeny se jako konzervační činidla používají v kosmetických přípravcích (šampóny, krémy, zubní pasty), kromě toho se využívají jako potravinářská aditiva. dělí se na další podskupiny (metylparabeny, butylparabeny atd.)

Diochlorefenoly jsou látky, které se používají v osvěžovačích vzduchu.

Bisfenol A je změkčovač plastu, obsahuje ho ale třeba i termotisk na účtenkách, je zakázaný v dětských lahvích a negativně ovlivňuje mužskou plodnost.

Benzofenon 3 funguje jako ochrana před ultrafialových zářením, používá se proto zejména v opalovacích krémech.

Triclosan a parabeny se přitom do hledáčků vědců dostaly již před mnoha lety. Někteří vědci je podezřívali například ze zvyšování odolnosti bakterií na antibiotika. Až nyní se francouzským vědcům podařilo prokázat jejich přímý vliv na lidský organismus. Tyto chemické sloučeniny jsou přítomné ve velkém množství kosmetiky a čistících prostředcích, které používáme každý den.

Francouzští vědci z univerzity Nancy a Poitiers, univerzity v Grenoblu, biomedicínské výzkumné instituce Inserm a z amerického centra na prevenci a kontrolu nemocí (CDC) společně zkoumali 520 norských chlapců a jejich matek od roku 2003 do roku 2006, výsledky své dosud nejucelenější studie k tomuto tématu publikovali v zářijovém žurnálu Epidemiologie. Dosud se výzkum zaměřoval většinou jen na jednu část těhotenství a na jednu chemickou sloučeninu, zejména bisfenol A (více o jeho rizicích si přečtěte zde).



Menší děti, co rychleji tloustnou

Vědci nyní sledovali hladiny vybraných chemikálií v těle těhotných, v placentě, mateřském mléce a později v těle jejich synů. Kromě triclosanu a parabenů se zaměřili také na další zatím nepotvrzené i známé endokrinní disruptory, tedy látky narušující přirozenou rovnováhu hormonů v těle a to, jakým způsobem je naše tělo hormony vyrábí a zpracovává.

Co dělají endokrinní disruptory? Za vzrůstajícím počtem obézních lidí a pacientů s cukrovkou nemusí být jen nevhodná strava a nedostatek pohybu, ale i chemikálie, s nimiž lidé přicházejí každodenně do kontaktu. Více čtěte zde.

Podle výsledků studie přišlo do styku s endokrinními disruptory až 95 % těhotných, nejčastěji se jednalo o fenoly. Podle závěrů francouzských a amerických vědců přitom tyto látky ovlivňují již nenarozené dítě. Vysoké hladiny triclosanu ve třetím trimestru podle vědců korelují s nižší porodní výškou chlapců. Parabeny v těle těhotné zase korespondovaly s větším nárůstem hmotnosti dítěte od narození až do tří let věku.

Zmiňované chemikálie by podle vědců mohly způsobit sice nepatrnou změnu ve velikostech dětí, která se však může týkat velké části populace a časem by mohla začít působit problémy. V květnu zveřejněná studie dánských a německých vědců přitom upozornila na to, že mužskou plodnost může negativně ovlivnit až třetina v domácnosti běžně přítomných chemických látek. A přestože naše tělo dokáže mnoho z nich poměrně efektivně vylučovat, v domácnosti jsme jim vystaveni v podstatě neustále.



Je důvod se strachovat?

Jako první zareagovala na výsledky lékařského zkoumání americká Minnesota, kde se rozhodli omezit užití triclosanu od roku 2017. Podobný osud potkal již bisfenol A, který byl nejprve zakázán ve výrobcích určených pro děti, časem by měl zákaz platit i pro obaly potravin.

Když toto téma na základě aktuálních výzkumů otevřel evropský poslanec za Rumunsko na půdě Evropského parlamentu, dostalo se mu oficiálního stanoviska evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost Tonia Borga o tom, že je triclosan bezpečný v koncentraci do 0,3 % v zubních pastách a dalších kosmetických produktech.

Stejné stanovisko zastává i český Státní zdravotní ústav. „Triclosan je ve spotřebních výrobcích regulován nikoliv pro možnou toxicitu pro

rozmnožování mající účinek na nenarozený plod, ale proto, že jeho antimikrobiální účinnost poklesla a došlo u něho ke vzniku tzv. antimikrobiální rezistence,

tj. mikrobi jsou proti němu odolní a proto jeho použití ztrácí význam. Triclosan nikdy nebyl klasifikován jako endokrinní disruptor. Parabeny nelze házet do jednoho pytle s triclosanem nebo bisfenolem A, u parabenů s krátkým řetězcem žádné nežádoucí účinky nebyly prokázány. Triklosan i vybrané parabeny mají stanoveny limity koncentrace pro kosmetické výrobky z důvodu jiných, např. dráždivých nebo sensiblizačních účinků,“ odpověděla na náš dotaz doktorka Dagmar Jírová, vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti. A dodává, že se těhotné ženy nemají obávat, protože propustnost kůže je natolik nízká, že by se do těla nemělo dostat nebezpečné množství žádné z těchto látek.