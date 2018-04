Třicet kilo musí pryč. Anně pomůže zhubnout přítel i krabičková dieta

Anna by ráda shodila třicet kilo. Spolu s přítelem Davidem budou hubnout pomocí takzvané krabičkové diety. Její princip spočívá v tom, že zájemce dostává pětkrát denně jídlo přesně na míru tak, aby se zbavoval přebytečných kil.

Anna na začátku hubnutí Hmotnost: 113 kg

Výška: 178 cm

Tělesný tuk: 48,9 kg (optimální 17 až 22 kg)

Bazální metabolismus: 8 270 kJ/den (potřebná energie v klidovém stavu organismu)

BMI: 35,7 (což je obezita)

"Díky několikaleté praxi v obezitologických poradnách mám takovou zkušenost, že klienti nemají čas na pravidelné stravování a právě krabičky jim do jisté míry tento problém pomohou vyřešit. Hubnutí pomocí krabiček je jednoduché a máte jistotu, že strava je správně nutričně vyvážená," vysvětluje výživová poradkyně Martina Běhalová z Dieta v pohodě .

Přejídání po škole

Právě nepravidelná strava je jedním ze základních Anniných výživových nedostatků. "Kolikrát nemám čas se v klidu najíst, nebo spíš vůbec najíst. Dopadá to pak tak, že se po příchodu domů ze školy vždy poměrně hodně přejím, abych ten hlad zahnala. S tím vážně musím přestat," říká Anna.

Dalším hříchem jsou sladkosti, byť se to od Nového roku snaží změnit. "Moje největší neřest je asi ďobání sladkého. A tohle ďobání pak kolikrát přerůstalo třeba i ve sladkou večeři."

Na druhou stranu Anna příliš nevyhledává slazené limonády, které bývají jedním z důvodů nadbytečných kil. Když už si nalije takové pití, bývá to jen u oběda. Čaj nesladí, kávu si dává výjimečně, tak dvakrát do měsíce latte v kavárně.

Jejím nejoblíbenějším jídlem je vepřové maso se sladkokyselou omáčkou a rýží. "Pro to mám vážně slabost," přiznává.

Diety bourala i mamka

S nadváhou se Anna potýká od malička. Říká o sobě, že byla baculaté dítě, kterému se nejen za rohem každý směje. "Teď už jsem snad dokázala, že mě lidé berou takovou, jaká jsem, ale člověk prostě na ulici občas cítí ty upřené oči, jak si lidé myslí 'no nazdar'..."

Pokoušela se držet diety, nejíst, zvýšit pohybovou aktivitu. Jenže nikdy neměla tak silnou vůli, aby její snaha byla dlouhodobá. "Vydržela jsem nejdéle asi dva měsíce, a pak jsem to vždy začala nějak porušovat."

Bydlí doma, kde na ni číhají všelijaká lákadla, neodolatelné dobroty. "Mamka se teď snaží nepokoušet mě, ale odjakživa mi chce vždy něčím dopřát. Pravda je, že je jenom na mně, jestli si to vezmu, a to já tak z 50 procent obvykle neodolám."

Chci se cítit lépe

Pro zhubnutí má dva hlavní důvody: lépe vypadat, cítit se dobře a sebevědoměji.

"A pak tu jsou další důvody jako být zdravější a mít lepší kondici, tedy třeba zvládnout doběhnout MHD anebo vyběhnout schody bez toho, abych měla pocit, že jsem právě vyšla ze sprchy. V neposlední řadě chci okolí a především sama sobě dokázat, že to jde, že na sebe můžu být pyšná."

Sportu Anna zatím moc nedá, pokud nepočítáme procházky za hezkého počasí. Dali si sice s přítelem novoroční předsevzetí, ale to už pomalu vyprchává.

"Pravidelnost už po necelém měsíci není asi žádná. Ale chceme znovu, alespoň jednou, dvakrát týdně chodit do fitness centra, případně si o víkendu zaplavat."

20 a pak ještě 10 kilo

Anna by chtěla zhubnout ve dvou etapách. Napřed 20 kilogramů. "To se dostanu tak na 92 kilo. Pokud to bude možné, chtěla bych pak dále shodit dalších 10 kilo, abych měla svou ideální váhu, přibližně 85 kilo."

A právě v krabičkové dietě vidí Anna velkou naději. "Je to podle mého skvělý způsob, jak dostávat do svého těla vyváženou, pravidelnou stravu. Nebudeme muset řešit, zda teď máme málo jídla, nebo hodně. Bude to pro nás velké ulehčení," odhaduje Anna.

"Vím, že tohle je běh na dlouhou trať a když jsme se do toho dali, chci to dotáhnout do zdárného konce. A tím myslím i to, že mám zájem pokračovat i po těchto dvou měsících," dodává mladá žena.

Nepravidelná strava je hlavní problém

Výživová poradkyně Martina Běhalová vidí u Anny jako hlavní problém nepravidelné stravování a nadbytek jednoduchých sacharidů v jídelníčku.

"Aničky jídelníček postrádá čerstvou zeleninu a kvalitní bílkoviny, které by měly být pravidelnou součástí každého, nejen redukčního jídelníčku," říká poradkyně.

Jako potenciální problém se jí jeví i domácí prostředí a vliv maminky, která Anně od malička dopřávala.

"Každé dítě se stravuje tak, jak ho doma naučili. Děti si již od malička utváří stravovací návky podle toho, jak se stravují jejich rodiče. Když například 'chroustají' zeleninu a ta je součástí každého denního jídla, dítě si ji také brzy oblíbí," vysvětluje Běhalová.

Jestliže však maminka denně nakupuje zásoby sladkostí a nabízí je dítěti nejen jako formu odměny, ale prostě "jen tak", je velmi pravděpodobné, že se tak dítě bude stravovat i nadále.

Může radikálně zhubnout

Výživová specialistka neobjevila u Anny žádný zásadní zdravotní nebo hormonálně dysbalanční problém, který by jí nedovoloval radikálně zhubnout.

"Podle diagnostického vyšetření by se její ideální hmotnost měla pohybovat mezi 80 až 85 kilogramy, čehož samozřejmě není možné dosáhnout za jeden měsíc," říká poradkyně, která by ráda Anně pomáhala i po ukončení krabičkové diety.

"Přece nedopustíme, aby tak krásná a mladá dívka musela už dnes užívat dlouhodobě léky na hypertenzi. Za předpokladu, že bude pravidelně chodit na konzultace a bude vše dodržovat, nevidím žádný důvod, proč by se svých nadbytečných 30 kilogramů nemohla zbavit."

Opatrně s omezováním kilojoulů

Anna má vysoký bazální metabolismus, což není vzhledem k její výšce a váze překvapením.

"V první fázi bych doporučila snížit denní energetickou hodnotu nejprve na 8 000 kilojoulů, aby nebyl přechod na nízkokalorickou stravu tak rychlý," říká Běhalová. Další kalorické omezování se bude odvíjet podle toho, jak bude Anna hubnout.

"V žádném případě by neměl být energetický deficit příliš velký, proto obecně doporučovaných 5 000 kilojoulů by bylo pro Aničku málo," upozorňuje.

Zatímco ve všedních dnech bude mít Anna i její přítel zajištěno jídlo z krabiček, o víkendech se budou stravovat podle jídelníčku poradkyně.

"Začne se tak sama postupně učit zavádět do svého jídelníčku pro ni doposud neznámé, zdravé a redukční suroviny. Díky krabičkám si také vyzkouší, jak velké porce jídel by měla mít, a zjistí, že i méně jídla jí bude stačit. Program Medical bude tedy navštěvovat pravidelně a dlouhodobě, dokud společně nedocílíme kýženého výsledku."

Je ale možné, aby se člověk naučil správně se stravovat za dva měsíce?

"Samozřejmě může, ovšem záleží na jeho pevné vůli, motivaci a povaze. Někdo je schopen naučit se správnému stravování již během prvního měsíce hubnutí, jinému to trvá déle. V případě Aničky vím, že ještě má co dohánět, ale společně vše zvládneme," věří Martina Běhalová.

Se sportem poradí odborník

K hubnutí je rovněž důležitá větší fyzická aktivita. Poradkyně proto posílá Annu vzhledem k její velké hmotnosti na konzultaci k sportovnímu trenérovi v programu Active společnosti Dieta v pohodě, aby jí doporučil správné cviky a pohybovou aktivitu. Ten také bude během celého hubnoucího projektu Anně s cvičením pomáhat.

"Je jasné, že některé druhy sportu nebudou kvůli vysoké hmotnosti zcela vhodné, proto ji předávám raději do rukou našeho odborníka," dodala poradkyně.