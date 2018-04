Třicet dobrých rad na chřipku

Když jste byli malí, asi jste nesnášeli všechny tvarohové zábaly a octové ponožky, kterými vás léčili vaši rodiče. Ale dnes je možná taky používáte. Opravdu zaberou? Rady čtenářů MF DNES komentuje praktický lékař Oto Košta.

Na nachlazení a chřipku

1. Stroužek česneku pod jazyk a cucat, k tomu pijte čaj s citronem a medem

Česnek působí jako dezinfekce a rostlinné antibiotikum. Obsahuje vitaminy A, B1, B2 a C. Pít čaj s citronem je také dobré, protože citron obsahuje bioflavonoidy, díky kterým se vitamin C lépe vstřebává. Vitamin C zvyšuje imunitu a pomáhá odstraňovat z organismu viry, tím zkracuje dobu trvání infekce.

Je však lepší všechna přírodní „léčiva“ - med, citron i česnek nepřelévat horkou vodu, která ničí účinné látky. Pozor, med je dobrý při nachlazení s rýmou nebo jako prevence, nedoporučuje se však při kašli. Tvoří totiž krystalky, ty mohou ke kašli naopak dráždit.

2. Polknout nalačno ráno stroužek česneku

Česnek má v sobě mnoho vitaminů a funguje jako přírodní antibiotikum a dezinfekce, takže je vhodné ho jíst syrový, ale ne nalačno. U někoho může totiž vyvolat zažívací potíže.

3. Tři aspiriny, slivovice, potit se a k tomu hodně pít

Aspirin doporučuji rozložit do tří denních dávek a užívat nejlépe v rozpustné formě s vitaminem C. Pocení je také velmi užitečné. Alkohol vhodný není. Pokud alkohol berete „jako lék“ pak preventivně, jen když jste zdraví. A denně ne víc než dva decilitry kvalitního vína nebo skleničku slivovice.

4. Pít čaj ze zázvoru s medem a citronem, případně přidat hřebíček a skořici

Zázvor má léčivé účinky a při nachlazení může pomoci. Ulevuje i při zažívacích obtížích a pocitu plnosti. Naopak jsem neslyšel, že by pomáhala skořice. Při nachlazení bych doporučil čaje z heřmánku, meduňky, sadce konopáče, který se osvědčil při horečce, nebo čaje z podbělu, černého bezu či máty.

5. Jezte echinaceu

Echinaceu jako přípravek pro prevenci doporučuji. Pokud se chcete chránit před podzimním a zimním nachlazením a chřipkami, musíte s prevencí začít mnohem dřív, nejpozději v srpnu. Nezapomínejte hodně pít, v rámci prevence i iontové nápoje, minerálky a čaje. Velkým pomocníkem jsou i probiotika.

6. Zabalte krk do pleny namočené v teplé vodě a polité v místě přiložení slivovicí, podobně zabalte do kapesníků namočených ve slivovici i chodidla či ruce, překryjte igelitovým sáčkem

V tomto případě jde o - s nadsázkou řečeno - „moravskou“ modifikaci Priessnitzova zábalu. Myslím, že zábal se slivovicí neuškodí, ale klasický, tedy mokrá vlažná vrstva plus teplá vrstva případně proložená igelitem, pomůže stejně.

7. Namáčejte lokty střídavě do horké a studené vody

Namáčení loktů může usnadnit vysmrkávání, ale je otázkou, zda je nutné střídat horkou a studenou vodu. Spíš doporučuji ponořit celé tělo do vany, především končetiny. Koupel pomáhá při rýmě a zánětu dutin, protože uvolňuje hleny. Voda by měla být teplá, pokud cítíte, že chladne, okamžitě vylezte.

8. Při nástupu prvních příznaků užijte rozpustný vitamin C, nejdřív dva najednou a pak každý den jeden

Vitamin C zvyšuje obranyschopnost, ale dávkování bych upravil podle aktuálního stavu. Pokud se nebudete cítit dobře, vezměte si třeba tři tablety za den a pak například každý den jednu.

9. Užívejte lektvar připravený ze zelených, mladých smrkových jehliček

Lektvar ze smrkových jehliček je možné použít, osobně spíš doporučuji bylinkové čaje.

10. Zkuste homeopatika a čaj, napařujte se ve vodě s esenciálními oleji



Nejsem homeopat, takže jsem k homeopatickým přípravkům zdrženlivější, ale od svých pacientů jsem slyšel například na oscillococcinum kladné ohlasy. Z esenciálních olejů doporučuji eukalyptový, mátový a citronový.

11. Užívejte multivitaminy

Samotné vitaminy v tabletách by nestačily. Důležitá je celková životospráva, dostatek pohybu a pestrá strava s dostatkem ovoce a zeleniny. Já osobně si dávám například ráno nalačno lžičku olivového oleje, vypiju probiotický nápoj, sklenici s polovinou džusu a polovinou minerálky, v období od září do dubna přidám potravinový doplněk multivitamin, magnézium a rybí tuk.

12. Vezměte si dva aspiriny a běžte si zaběhat nebo zacvičit a zapotit se u toho

Důrazně varuji před námahou, pokud v sobě již virus máte. Pokud jste jen lehce nachlazeni, pak doporučuji jít ven na lehkou procházku. Sliznicím se povede lépe na čerstvém vlhkém vzduchu než v suché přetopené místnosti. Snažte se proto také v bytě vzduch zvlhčovat.

Kašel, chrapot

13. Pijte cibulový čaj s medem

Cibuli doporučuji, obsahuje éterické oleje. Ale med není při kašli moc vhodný, jeho krystalky mohou dráždit sliznice a kašel vyvolávat. Na kašel jsou vhodné také extrakty z tymiánu, nálevy z jablečníku, divizny nebo černého bezu.

14. Pijte ohřátou vincentku s mlékem na chrapot

Vincentka hlasivkám pomáhá. Lidé mají tendenci sípat a šeptat a to je to nejhorší, co můžou pro své hlasivky udělat.

15. Pijte čaj z majoránky

Majoránka má léčivé účinky, nic s ní nezkazíte.

16. Položte na hrudník obklady z jitrocelových listů, přes ně dejte šátek namočený ve studené vodě, překryjte igelitem a suchou šálou; pijte odvary z jitrocele a lipového květu

Jitrocel má léčivé účinky a při kašli se doporučuje. Čaj z lipového květu je dobrý na teplotu a pocení.

17. Při kašli nebo zánětu průdušek přiložte na hrudník vatu namočenou do teplého oleje, překryjte igelitem a suchou plenou; místo oleje lze použít gelové polštářky zahřáté v mikrovlnné troubě

Olej doporučuji z cedrového dřeva, čajovníku neboli tea tree nebo rozmarýnu. Do aroma lamp nebo při inhalaci, když máte rýmu, doporučuji vincentku nebo eukalyptus.

18. Pijte teplé mléko s medem a trochou másla

Tuto metodu zpochybňuji. Mléko zahleňuje, což při kašli není vhodné, med může dráždit sliznice, a proč se přidává máslo, netuším.

19. Mazejte hrudník a záda teplým olivovým olejem s několika kapkami tymiánového olejíčku

Spíš než olivový doporučoval bych v tomto případě tymiánový olej jako hlavní součást mazání. Olivový olej však je jinak mým velkým favoritem.

Rýma

20. Jděte do sauny

Nemocný člověk i ve stadiu, kdy nemoc teprve začíná, by do ní chodit neměl.

21. Oplachujte si obličej studenou vodou

Souhlasím, oplachování má reflexní účinek. Ale pozor, jednorázové opláchnutí vám nepomůže, musí být dlouhodobé a během dne několikrát opakované.

22. Nasajte z misky hodně teplou slanou vodu a vyplivněte pusou

Sůl může být, pokud je roztok příliš koncentrovaný, nebezpečná pro sliznice, podráždí je. Doporučuji spíš inhalovat vincentku nebo eukalyptus.

23. Foukejte si v začátku rýmy do nosu fénem

Teplý vzduch se může stát živnou půdou pro viry a mikroby a při rýmě není vhodný. Bál bych se vysušení sliznice. Doporučuji spíš zvlhčovat vzduch například pomocí mokrých ručníků nebo vincentky ve spreji, která se stříká do nosu.

Teplota

24. Dejte na chodidla ponožky namočené v octě nebo tvaroh zabalený do utěrky

Obojí funguje podobně jako zábal. Tvaroh prý zároveň detoxikuje, setkal jsem se s těmito metodami v „lidové“ tradici, ale s žádnou nemám osobní zkušenost.

25. Dejte studený zábal

Zábaly jsou účinné a měly by být při mírnější teplotě první volbou, jak ji srazit, při horečce se doporučuje kombinovat je s léky na teplotu. Teplotu nesrážejte, pokud naměříte zhruba do 37,5 stupně.

26. Pijte lipový čaj, čaj z podbělu a hluchavky

Všechny tři čaje jsou vhodné při teplotě a nachlazení. Zároveň doporučuji i čaj z černého bezu, levandulových květů nebo yzopu.

Bolest v krku

27. Tři dny žvýkejte hřebíček

Bolení v krku je ošemetné. Měl by ho vždy vyšetřit lékař. I za malou bolestí se může skrývat bakteriální infekce, při které je nutné užívat antibiotika, a naopak, velká bolest nemusí znamenat angínu. Při škrábání v krku, které doprovází zánět nosohltanu, s hřebíčkem souhlasím.

28. Kloktejte slanou nebo vlažnou vodou s peroxidem

Raději než slanou vodou, u které se těžko odhaduje síla roztoku, bych sáhl po šalvěji, tymiánu nebo myrtě. Radím kloktat roztokem tři kapky eukalyptu, jedna kapka tea tree oleje a dvě kapky santalového oleje ve sklenici vody.

29. Jezte třikrát denně lžičku kašičky ze závoru

Pokud je bolest mírná, můžete vyzkoušet alternativní metody zhruba dva až tři dny.

30. Priessnitzův zábal

Léty ověřená tradice. Aby dobře fungoval, musíte ho kontrolovat a často měnit. Měl by být v původní podobě - mokrá spodní vrstva zahřívaná teplou suchou horní vrstvou, případně proložené igelitem.