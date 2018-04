Tři tipy na místa, kde nejlépe strávíte dovolenou s dětmi

Nizozemsko - ráj pro všechny, kdo nesnášejí vedro

Pokud naše rodina jezdí k moři, tak výhradně do Nizozemska. Moře je tu sice chladnější, ale užívat si ho můžete i tak. V Nizozemsku opravdu nikdy není nesnesitelné vedro, přitom tu ale mají svá letoviska, která těží z klasického "mořského turismu".

Lázně na předměstí

Nejslavnější je Scheveningen, bývalá rybářská vesnice, dnes lázeňské předměstí královského sídelního města Haagu. Najdete tu klasické přímořské promenády, restaurace na pláži a i pár kasin. Moře šněrují nákladní lodě a vyznavači surfingu i kitingu – od Severního moře hodně fouká. Na plážích létají dvoumetroví draci. Jejich vodiči svírají množství lanek a čarují s draky na nebi.

I když se to nezdá, ve zdejším moři se dá i koupat.

S koupáním je to ve studené vodě trošku horší, sami Nizozemci chodí k moři spíš relaxovat než se v něm koupat. Ale když výjimečně stoupne teplota, máte pocit, že je na pláži celý Haag. Mého syna neodradily od koupání ani vlny, ani vítr a studená voda už vůbec ne. Navíc je v Scheveningenu i přístav, takže zvlášť kluky baví pozorovat nakládání a vykládání z velkých rybářských lodí. Stojí tu i nejdelší molo v Nizozemsku, vstupuje hluboko do moře a dojít na konec vám zabere dobrých dvacet minut.

U moře můžete strávit procházkou celý den a můžete chodit nejen po pobřeží, ale i mezi ochrannými valy, tzv. poldery, jimiž Nizozemci chrání své území před postupujícím mořem. Na nich se ale držte jen po stezkách, mimo ně je vstup zakázán. Tohle území nikoho má jednu velkou výhodu, na rozdíl od pobřeží tu nefouká. My jsme sem vyráželi na výlety na kole. Jak jinak se totiž po Nizozemsku přemisťovat než na bicyklu. Půjčoven je tu dost, a tak není problém sehnat kolo s vozíkem nebo dětskou sedačkou. A je tu bezpečně i na silnici. Cyklisté tu mají svoje malé semafory a pruh pro ně je široký dobrý metr.

Na kole je tu bezpečně a uvézt můžete celou rodinu.

Na ryby do přístavu

Když dostanete hlad, možností, kde se najíst, máte nepočítaně. Mezinárodních fastfoodů si nevšímejte, raději nakupujte tam, kde místní.

Nejlepší rybí bufet s obchodem najdete přímo v přístavu – mají tu skvělé krevety. Našim dětem nejvíc chutnaly pofetjes – malinké nadýchané palačinky s vanilkovým cukrem. Já jsem si ve stánku nejradši kupovala herynky – na jazyku se jen rozplynou.

Pokud vás přestane bavit moře, máte spoustu možností, kam vyjet. Zajeďte se podívat na Madurodam, Nizozemsko postavené ve zmenšenině 1:25, nevynechejte výlet do Amsterdamu, vlakem jste tam z Haagu za hodinu. Nám se ale proti klidnému Haagu zdál být nesmírně hektický. A užijte si sýrů a květin.

Zakynthos

Pokud máte malé děti, chcete si užít klidnou "odpočívací" dovolenou u moře, dopřát si skvělé řecké jídlo a uspořádat hon na želvy, vyzkoušejte třetí největší Jónský ostrov – Zakynthos.

Pokud se vám podaří to co nám, tedy najít si malý hotel s komorní pláží, čekají vás skvělé dny – válení na pláži, ráchání se od rána do večera v moři, dobré jídlo a pití a úplně nadšené děti.

Na želvy!

Ani my – rozhodnutí relaxovat, co to dá – jsme se nevyhnuli výletům, naštěstí. Podmínkou dětí byl totiž nájezd na želvy karety. Ty jsou neoficiálním symbolem ostrova, dorůstají velikosti až jednoho metru a na Zakynthos připlouvají klást vajíčka. Nejvíc jich můžete spatřit v červnu. My ostrov navštívili až na konci srpna a želvu jsme viděli jedinou jen díky výletu lodí, která s námi obeplula část ostrova a želvu na moři tak dlouho naháněla, až ji uhnala.

K dalším výjezdům doporučuji pronajmout si auto a ostrov si projet, což se dá zvládnout za jeden den. Nás zaujala vesnice Maries, hned z několika důvodů. Je to údajná brána křesťanství na tomto ostrově, protože se zde prý zastavila Máří Magdalena při cestě do Říma, naše nejstarší dcera nese jméno Marie a na návsi zde stojí krásný obří olivovník. Dalším místem, které nás nadchlo, byly modré jeskyně na severu. Jedná se o bílé vápencové útesy, v nichž se díky různým otvorům láme světlo tak, že vnitřek jeskyně barví do odstínů modré.

Orgie nad talířem

Na mysu Skinári, v těsné blízkosti modrých jeskyní, jsme také zažili klasické turistické nedorozumění. V restauraci nás obsluha přesvědčila objednat si čerstvou rybu Red Snapper (chňápal červený). Byla skvělá, její cena už méně – při nabídce jsme se totiž přeslechli a místo 60 eur za porci pro dva jsme rozuměli 16 eur.

Olivovník v Maries je údajně starý 2 000 let.

Z dětí se stali fandové místní kuchyně záhy, dokonce už netrvaly ani na objednávání jinak nezbytných hranolků. Malých grilovaných rybiček za dva týdny pobytu snědly tolik, že by naplnily několik akvárií. Dalším objevem pak byl místní "smažák" saganaki. My dospělí jsme obvykle nevěděli, co dřív, takže jsme si vzájemně ochutnávali z talířů. Jestli si potrpíte na sladké, pak místní zákusky nevyženete ze snů ještě dlouho.

"Náš" hostinský v restauraci nedaleko hotelu, jíž jsme přezdívali U Tlustého Řeka, nám jako pozornost podniku servíroval karidopita – dort z vlašských ořechů tak sladký, že jediný kousek zcela uspokojí pětičlennou rodinu. Dětem jsem ho slíbila upéct jako vzpomínku na skvělou dovolenou. Přestože jsme zpátky už skoro rok, ještě na to nedošlo. Obávám se totiž, že bychom bídně zhynuli následkem cukrového šoku.

Tip

Určitě ochutnejte: saganaki - ovčí nebo kozí sýr smažený v jemném těstíčku, dolmades - vinné listy plněné mletým masem a rýží, tzatziky - salát z jogurtu, okurek a česneku, stifado - dušené maso, často králičí, s cibulkami a rajčaty.

Gran Canaria, ostrov, kde najdete vše

Silnice jsou tu úzké, zatáčky ostré. Řidiči proto troubí, aby o sobě dali vědět do protisměru. A děti jásají.

Na Gran Canarii přijedou ročně téměř tři miliony lidí. Není se co divit. Třetí největší z Kanárských ostrovů má stabilní klima bez teplotních výkyvů. Celoročně je tu v průměru 25 stupňů. Ideál pro ty, kdo nesnášejí tropické teploty. A děti mezi ně rozhodně patří. Bez potíží zvládnou i 4,5 hodiny trvající let z Prahy.

Ostrov mnoha tváří

Dovolená se tu dá strávit jen u moře. Třeba na nejznámějších plážích Playa del Inglés a Maspalomas, kde budete mít za zády známé písečné duny. Ale byla by škoda se nevypravit hlouběji do vnitrozemí. Zjistíte, že Gran Canaria nejsou jen široké písečné pláže, ale ostrov se všemi vegetačními pásmy, na kterém jsou palmy, vřesovce i borovice. Tedy vše, co jinde najdete na velkém kontinentě.

Jeden z vrcholků v členité horské oblasti ostrova připomíná sedícího mnicha. Místní mu tak opravdu říkají.

Za poznání stojí místní hory. Z vyhlídky Mirador de Becerra nedaleko Cruz de Tejeda uvidíte symbol ostrova Roque Nublo (Oblačná skála) a z něj při dobré viditelnosti panoramatický pohled na vnitrozemí i sousední Tenerife. Roque Nublo tvarem připomíná vztyčený palec. Až pod něj se dá dojít po asi čtyřkilometrové cestě od parkoviště, kterou zvládnou i děti.

Město borovic

Při putování stojí za prohlídku městečko Teror, které je centrem náboženského života ostrova. Název v řeči původních guančů znamená voda. Katedrála na náměstí je zasvěcená patronce ostrova Panně Marii z Borovice, které patří oslavy ve druhém zářijovém týdnu. Typické balkony domů z borovic v tu dobu místní zdobí koberci a hlavní ulici pokryjí květy.

Domy v Teroru s velkými balkony z borovic.

Na ostrově se dá výhodně nakupovat. Značkové zboží je tu levnější než v Česku. Typickým suvenýrem jsou výšivky nebo banánový likér. Specialitou je ron miel – medový rum.

Tip

Za návštěvu stojí dvě města – Puerto Rico a Puerto Mogán, kterému se říká "malé kanárské Benátky". V Maspalomas děti nadchne akvapark Aquasur s tobogany a park Palmitos s motýly, papoušky a zahradou plnou orchidejí.