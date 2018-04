Tři měsíce jste sledovali, jak hubnu. Mám 6 kilo dole a špeky stále mizí

Na startovní čáře v polovině dubna jsem při výšce 164 centimetrů vážila 70 kilogramů. Přece jen se na mě hodně podepsala dvě těhotenství a také několikaleté nesportování.

Teď, zkraje července, mám 64 kilo a cítím se skvěle. Ze šatníku vytahuju oblečení, které jsem nezapnula, nebo jsem v něm byla strašidelně napěchovaná. Jak jsem postupovala, abych svou postavu změnila?

Modelka ze mě nebude

Na začátku jsem navštívila výživového specialistu Petra Havlíčka, který mi po dlouhém měření a zkoumání vypočítal, že má ideální váha je 61 až 66 kilogramů. Vysvětlil mi, že mám sportovnější, rozložitější kostru. (více o testování mé postavy čtěte zde)

Tak jsem se musela smířit s tím, že ze mě modelka s ideálními tvary nikdy nebude. Ostatně: takový cíl jsem ani neměla. A to je prý dobře.

"Důležité je si uvědomit, že každý máme své limity, ať to jsou omezení zdravotní anebo geny, které příliš ovlivnit nemůžeme. Pokud jsme tedy geneticky vybaveni mohutnější konstitucí těla a ani naši rodiče neměli postavu atleta či modelky, musíte počítat i s tím, že nikdy modelkami nebudete," řekl mi Havlíček.

Doporučený jídelníček

Od pana Havlíčka jsem si zároveň odnesla tlustopis s jídelníčkem navrženým pro můj typ postavy. I když se mi vzhledem k pracovnímu i rodinnému vytížení nepodařilo jídelníček vždy beze zbytku plnit, snažila jsem se ho typově dodržovat a jíst pravidelně v doporučených dávkách. (více o jídelníčku čtěte zde)

Občas si klidně dopřeju čokoládu s vysokým obsahem kakaa, slazenou kávu s mlékem nebo zmrzlinu. Chtěla jsem se vyhnout tomu, že budu sledovat jen to, abych rychle shazovala kilogramy, které bych pak měla brzy zase zpátky.

Prostě pokud bych hladověla a nemohla si alespoň občas dopřát nějakou tu dobrotu, těžko bych takhle jedla celý život.

Bez cvičení se nehubne

Kromě správného způsobu stravování je nezbytné cvičit. Bez pohybu se zdravě hubnout prakticky nedá. A navíc já potřebovala postavu zformovat. Opět jsem se mohla opřít o odborné vedení, tentokrát osobní trenérky Holmes Place Zuzany Bičíkové.

"Pohyb je při redukci váhy a nejen při ní obrovským pomocníkem. Správně zvolený pohyb kompenzuje stres a zároveň řeší i mnoho zdravotních komplikací, které s nadváhou přicházejí. Doporučuji ale nevrhat se do všeho na vlastní pěst. Rada odborníka často ušetří nejen čas, ale i peníze a mnohá zklamání," doporučil mi výživový specialista Petr Havlíček.

Podle trenérky Bičíkové se při systematickém cvičebním programu dostaví první viditelné výsledky po třech až pěti týdnech. Optimální je hubnout 1,5 až 2 kila za měsíc. Což jsem splnila.

"Když se hubnutí nedaří, uvědomte si, jak dlouho jste pro sebe nic neudělali, dejte svému tělu čas, ať se na novinky adaptuje. Uvědomte si, že pohyb a vhodná strava není léčebná kúra na jeden měsíc, ale je to návrat k něčemu, co by mělo být lidem naprosto přirozené. Přijměte tento životní styl jako součást života," doporučila mě i všem ostatním Bičíková.

Ještě mínus tři kila

Do posilovny jsem chodila třikrát týdně. Minimálně půl hodiny jsem chodila na pásu a půl hodiny cvičila na Power Plate (více o přístroji čtěte zde) nebo jsem absolvovala kruhový trénink v posilovně (více najdete zde). A opravdu mě to chytlo, občas mám vyloženě "sportovní absťák". Ale bohužel času mám málo...

Doufám, že mi to tak vydrží i nadále. S mínus šesti kilogramy se totiž nechci spokojit, ráda bych shodila ještě další tři. "Víc už ale nehubněte, 61 kilogramů je vaše ideální váha a u té zůstaňte," upozornil mě Havlíček.

Teď je k tomu ideální doba. Kromě posilovny jsem totiž začala i běhat, jezdím na kole a plavu, do čehož se můžu vrhnout i s dětmi. Doufám, že na podzim se ručička na váze zastaví jen mírně nad šedesáti kilogramy. Držím palce nejen sobě, ale i všem, kteří se s námi do zdravého hubnutí také pustili.