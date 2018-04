Tři králové byli nejúspěšnější v rodinných domcích

Do brněnských ulic vyrazilo o víkendu 95 trojic. Většinou byly oblečeny do kostýmů, některé měly i kytary a flétny. Podle Peštukové lidé většinou o sbírce věděli a měli připravené peníze. Necelé tři stovky koledníků však na celé Brno nestačí. Podle organizátorů by jich bylo potřeba asi třikrát tolik.

Část výtěžku bude věnována na charitní projekty přímo ve městě. Peníze by měly pomoci Domovu svaté Markéty pro matky s dětmi v tísni, domovu spokojeného stáří, stacionáři Effeta a zařízení pro lidi bez domova. Peníze půjdou i na vybudování chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením.

Vybíralo se po celé republice

Od středy vybíralo asi 700 tříčlenných skupin koledníků příspěvky i na Ostravsku, Jesenicku a v opavské diecézi. Lidem zazpívali koledu, dali jim dárek z chráněných dílen a požádali o příspěvek do pokladničky.

Na podporu tříkrálové sbírky se také konaly různé doprovodné akce. V Hošťálkovicích vynesl koncert, na kterém zpívaly místní děti, přes sto tisíc korun. Hrálo a zpívalo se i v opavském minoritském klášteře.

Zavedení Tříkrálové sbírky v roce 2001 ve všech diecézích schválili biskupové loni v červenci s tím, že výtěžek bude určen pro rodiny a lidi v nouzi a také na podporu charitní práce.